Два человека погибли в авиакатастрофе на Камчатке

Самолет Ан-2 разбился и сгорел на Камчатке, погибли оба пилота. Самолет взлетал с необорудованной полосы, сообщил губернатор Владимир Солодов. Пожар начался из-за топлива, разлившегося по земле. Крушение произошло всего лишь в километре от ВПП. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Самолет Ан-2, принадлежавший компании авиаперевозок «Камчатский кречет», потерпел крушение возле поселка Северные Коряки в Камчатском крае. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

«Самолет… производил технический рейс по перевозке грузов. В нем находилось два члена экипажа, по предварительной информации от МЧС, они погибли при падении самолета и пожаре», — сказал глава Камчатки.

close 100% Обломки самолета Ан-2, потерпевшего крушение в районе села Коряки Елизовского муниципального района на Камчатке, 11 февраля 2022 года МЧС РФ/РИА «Новости»

По его словам, спасатели оперативно прибыли на место крушения и произвели осмотр самолета. Он полностью сгорел – огонь вспыхнул из-за разлившегося по земле горючего. Выводы о причинах катастрофы делать пока рано.

Самолет взлетал с необорудованной взлетно-посадочной полосы (ВПП). Крушение произошло всего лишь в 1 км от Северных Коряков.

Управление Следственного комитета по Камчатке возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

close 100% Обломки самолёта Ан-2, потерпевшего крушение в районе села Коряки Елизовского муниципального района на Камчатке, 11 февраля 2022 года МЧС РФ/РИА «Новости»

В комментариях один из пользователей выдвинул предположение, что самолет мог быть перегружен. Другой комментатор заявила, что «ведра эти надо было сменить после первой трагедии», но ей возразили, что самолет принадлежал частной компании. Кроме того, предыдущая авиакатастрофа на Камчатке произошла не с «кукурузником» Ан-2, а с малым пассажирским самолетом Ан-26. Он разбился 6 июля 2021 года, погибли 28 человек.

Тем не менее, катастрофы с Ан-2 происходят регулярно – в основном на Дальнем Востоке и в Сибири, где их используют из-за неприхотливости для пассажирских и грузовых перевозок. В феврале 2020 года «кукурузник» с вахтовиками упал в Магадане. Однако обошлось без жертв – падение произошло с высоты 10 метров. Получили ранения семь человек, у пятерых были компрессионные переломы позвоночника.

Жесткая посадка Ан-2 в конце августа 2020 года произошла в Якутии. Частный самолет разбился, погибли два человека, семеро пострадали. В июне того же года самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Тункинском районе Бурятии. Самолет, принадлежащий авиакомпании «Феникс», выполнял фитосанитарный рейс — его задачей было опыление сибирского кедра от пожиравшего его шелкопряда. Обоих пилотов после поисково-спасательной операции нашли живыми. У одного из них была сломана голень.

«Кукурузник» заменят «Байкалом»

Самолет Ан-2 производился в СССР, Польше, а сейчас продолжает выпускаться в Китайской народной республике. Народное название биплан получил по наследству – самолеты схожей конструкции использовали для обработки кукурузных полей. Всего было построено более 18 тыс. единиц Ан-2. Машина экспортировалась в 26 стран мира – она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который выпускается уже более 70 лет. Надежда местных авиалиний: самолет «Байкал» совершил первый полет Легкий самолет «Байкал», призванный заменить «кукурузник» Ан-2, совершил над Екатеринбургом свой первый... 30 января 21:20

Зимой 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что «кукурузники» нужно менять. «В конце концов, нужно уже заменить «Ан-2» — и это самолет небольшой вместимости, на девять мест, самолетом «Байкал»», — сказал президент.

Самолет, разработанный компанией «Байкал Инжиниринг» по контракту с Минпромторгом, должен стать заменой «кукурузника», который эксплуатируется с 1947 года. «Этот проект [«Байкал»] позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке», — сказал Денис Мантуров.