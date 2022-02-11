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Общество

«Мигранты живут по собственным законам и понятиям»

Медведев призвал усилить контроль за ситуацией вокруг этнических анклавов мигрантов

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в местах компактного проживания мигрантов могут появиться этнические анклавы, которые являются «очагами преступности» и не подчиняются законам страны. Медведев призвал усилить контроль за ситуацией в таких жилых микрорайонах, поскольку «стычки» в них происходят ежедневно.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание, что в местах компактного проживания мигрантов возрастает риск образования этнических анклавов.

«Это мировая проблема, и у нас она тоже присутствует в полном объеме. [Проблема образования] своего рода таких маленьких государств в государстве, которые живут по собственным законам и понятиям и, самое главное, игнорируют наши законы», — сказал Медведев в ходе совещания по вопросу дополнительных мер по интеграции и адаптации мигрантов.

Медведев указал, что между обитателями таких районов и местными жителями часто настороженные и враждебные отношения. «Для вспышки раздражения хватает буквально ничтожного повода, достаточно спичку, что называется, поднести», — считает политик.

По мнению заместителя председателя СБ, такие места могут стать «рассадником экстремистских и террористических настроений и очагами преступности», если в них не будет должного контроля. Он также призвал проводить профилактическую работу, в том числе с лидерами диаспор.

«Сегодняшних мер, это очевидно, абсолютно недостаточно, стычки происходят каждый день», — отметил Медведев.

По его словам, приток мигрантов в Россию в 2021 году вырос на треть по сравнению с 2020 годом, отчасти это связано с отменой в ряде стран противоэпидемических мер.

«Ежегодно к нам приезжает несколько миллионов иностранных граждан», — указал зампред СБ. По данным МВД, численность самых крупных диаспор колеблется от 1 до 5 млн человек, рассказал Медведев.

Проблемы с владением русским языком

При этом, по его словам, система организации экзаменов на знание русского языка, истории и законов России для мигрантов вызывает вопросы.

«В своей массе многие мигранты плохо владеют русским языком. Я имею ввиду взрослых уже людей», — цитирует Медведева ТАСС. Политик обратил внимание, что общины иностранцев живут замкнуто и обособлено, зачастую это связано с незнанием русского языка.

Замглавы СБ РФ подчеркнул, что языковые трудности в мигрантской среде провоцируют социальные проблемы. «В школьных классах на таких территориях иногда бывает до половины учеников, представляющих мигрантов, которые, к сожалению, плохо владеют русским языком. Это вызывает недовольство, жалобы родителей на снижение качества образования. Такие же трудности отчасти и в детских садах существуют», — отметил он.

Для решения этой проблемы в России ввели обязательный экзамен на владение русским языком, а также на знание истории и законов страны.

«Он необходим при получении патентов на работу, вида на жительство и целого ряда других важных документов. Очевидно, он должен быть своего рода фильтром, чтобы в первую очередь допускать тех, кто является законопослушным и в достаточной мере образованным, тех, кто готов воспринимать нашу культуру, традиции, кто хотел бы по-настоящему здесь жить и работать», — напомнил Медведев.

По его словам, «к системе организации таких экзаменов существуют вопросы». «Надо понять, насколько они адекватны», — заявил политик.

Ситуацию пустили на самотек

В ходе совещания Медведев раскритиковал муниципальные и региональные власти за отсутствие информации о миграционных потоках на их территориях.

«Проблема власти — это то, что администрации муниципалитетов часто не владеют информацией о миграционных потоках на своей территории, типа это все не наша задача, это пусть правоохранительные органы занимаются или какие-то другие структуры федеральные или, как минимум, региональные, и от задач просто устраняются», — указал Медведев.

Он подчеркнул, что местные власти «не знают настроений внутри диаспор, не имеют контактов с их лидерами, потому что это зачастую не очень приятное дело, недостаточное внимание уделяют всем этим вопросам».

«Когда что-то происходит там, начинают появляться различные публикации на эту тему, интернет начинает взрываться, а региональные власти тут как будто бы и не при чем», — продолжил Медведев.

По его словам, во многих регионах нет программ по работе с мигрантами, ситуация в этой сфере пущена на самотек.

«Треть субъектов России такие программы даже не разработали. Средств в бюджете на эти цели нет, при том что у них зачастую живут сотни тысяч таких людей», — заявил Медведев. Он назвал такую ситуацию недопустимой.

Обязательное медосвидетельствование

Медведев также обратил внимание на проблему медицинского освидетельствования иностранцев, въезжающих в Россию на длительный срок. «Важно, чтобы они не были источником инфекционных и социально опасных болезней», — указал он.

Политик призвал сделать процедуру обязательной, однако подход к разным категориям мигрантов должен быть гибким и дифференцированным, так как в одном случае речь идет о высококвалифицированных специалистах, в другом — о людях без квалификации.

«Надо проанализировать ситуацию, сделать эти процедуры комфортными, разумными, но, безусловно, общеобязательными», — подчеркнул Медведев. По его мнению, в этой работе стоит учесть и опыт зарубежных стран.

В целом зампред Совбеза призвал российские власти сконцентрироваться на теме интеграции и адаптации мигрантов. «С этим связаны экономические, правовые, финансовые, весьма сложные социокультурные проблемы. Надо, вне всякого сомнения, на этой теме сконцентрироваться, поскольку она вызывает и напряжение в обществе, и резонанс», — заключил он.

11 февраля губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о выходе региона из федеральной программы содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Он также ввел запрет на привлечение мигрантов на работу по патентам в перевозках, торговле и общепите.

Глава региона принял такое решение после того, как заехал в местный миграционный центр и выяснил, что некоторые мигранты не могут говорить по-русски, несмотря на наличие сертификата, подтверждающего владение языком. «Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса!» — возмутился губернатор.

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