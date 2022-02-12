Сын замглавы МВД дал взятку офицеру ФСБ

Оперативники задержали в Самарской области сына замминистра внутренних дел России Дениса Зубова при попытке дать взятку офицеру спецслужбы. Сообщается, что ее сумма могла составить 18 млн рублей. Вместе с Зубовым задержали президента футбольного клуба «Динамо-Самара» Игоря Карпова и бывшего директора ООО «МО НТП» Василия Ермакова.

Сотрудники управления ФСБ по Самарской области задержали по делу о даче взятки Дениса Зубова, сына замглавы МВД России Игоря Зубова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сына замглавы МВД Зубова задержали по делу о взятке Правоохранители задержали сына замглавы МВД России Игоря Зубова, подозреваемого в даче взятки. Об этом... 12 февраля 20:01

«Правоохранители задержали в Самарской области сына заместителя главы МВД Игоря Зубова Дениса Зубова. Он подозревается по делу о даче взятки», — сказал собеседник агентства.

Позднее эту информацию подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он указал, что сумма взяток могла составить 18 млн рублей.

По словам депутата, взятка предназначалась офицеру ФСБ «за общее покровительство» для нефтебазы ООО «Межотраслевое объединение ТНП».

При этом задержанные обещали выплачивать за покровительство ежемесячно по 5 млн рублей.

«Очень надеюсь, что никакого отношения к этой ситуации [замглавы МВД Игорь Зубов] не имеет и, чем занимался его взрослый 43-летний сын, не знал»,— написал депутат.

Остальные фигуранты дела

«Наряду с Денисом Зубовым в ходе спецоперации задержаны также президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков. Это произошло сразу после того, как Д. Зубов передал портфель с 18 млн рублей сотруднику УФСБ в кафе на третьем этаже ТЦ «Вива Лэнд» на проспекте Кирова. Карпов и Ермаков также при этом присутствовали и активно участвовали в обсуждении», — сообщил Хинштейн. Все трое задержаны на 48 часов. «Популяризация в обществе антикоррупционных стандартов» 16 августа Кремль опубликовал указ и целый ряд поручений президента РФ Владимира Путина. Глава государства... 16 августа 22:48

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых.

Игорь Карпов в 2016 году уже был осужден за незаконную добычу и продажу сырой нефти по материалам УФСБ, а Василий Ермаков фигурировал в уголовном деле о взятках сотрудникам УФСБ. Хинштейн указал, что общая сумма полученных денег составила тогда по материалам дела 118 млн рублей.

«В связи с особой сложностью дела, большим объемом запланированных следственных и процессуальных действий и широким общественным резонансом» в Самарском СУ СК уже создана следственная группа, которая приступила к расследованию, указал депутат. Срок наказания для задержанных может составить от 8 до 15 лет.

Первые показания задержанных

По мнению Хинштейна, защита Дениса Зубова будет пытаться доказать, что имела место провокация взятки.

«В своих показаниях Зубов заявил, что переданные им сотруднику ФСБ 18 млн рублей он тем же утром взял в долг у «нефтетрейдера» Василия Ермакова (также задержанного) и принес с собой на встречу просто так. Решение о взятке Зубов принял «единолично, спонтанно и самостоятельно» под напором оперативника, чтобы помочь Ермакову, который его об этом не просил», — сообщил депутат.

Зубов признался, что начал контактировать с сотрудником ФСБ в ноябре 2021 года. «Учитывая, что речь идет о спецоперации, все их разговоры - однозначно записывались», — сказал Хинштейн.

МО НТП — одна из крупнейших перевалочных баз в Самарской области, расположенная в Богатовском районе.

По мнению Хинштейна, доходы от нелегальной переработки и продажи нефти могут достигать сотни миллионов.

Депутат напомнил, что три года назад за получение взяток от этой же нефтебазы были задержаны, а впоследствии осуждены сотрудники Самарского УФСБ Сергей Гудованный и Павел Чермашенцев. Они подозревались в получении взятки в размере 1,5 млн рублей, а также связях с ОПГ «Законовские».