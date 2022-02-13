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Общество

«Ни один самолет не вылетит». Ждет ли Украину воздушная блокада

«Страна.ua»: западные страховые компании закроют воздушное пространство Украины

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Depositphotos
Западные страховщики могут закрыть небо над Украиной, аннулировав страховые гарантии. По информации издания «Страна.ua», воздушная блокада начнется 14 февраля. Она коснется не только иностранных авиаперевозчиков, но и украинских, а также любых частных бортов. По информации участников рынка, первые проблемы со страховками начались у авиакомпаний еще в конце прошлого года. При этом официального подтверждения информации пока нет.

Крупнейшие британские страховые компании предупредили всех мировых собственников воздушных судов о том, что страховое покрытие на Украине для любого воздушного судна аннулируется через 48 часов, сообщают источники «Страны.ua». Портал отмечает, что у страховщиков Великобритании обычно перестраховываются другие международные компании. Таким образом, воздушное пространство Украины фактически будет закрыто.

«[Британские страховые компании] вводят воздушную блокаду. Ни один самолет не вылетит с Украины примерно с середины дня понедельника», — заявил источник на страховом рынке.

Большинство международных авиакомпаний не имеют самолетов в собственности, а берут их в оперативный лизинг. «Лизингодатель требует оформления страховки на сумму стоимости самолета плюс 10% ($10-100 млн) для покрытия возможных рисков. Кроме этого, по международному законодательству, авиакомпания должна страховать гражданскую ответственность, для европейского рынка стоимость такой страховки составляет $550 млн в год. Без последней попросту нельзя поднимать самолеты в небо», — пояснил руководитель консалтингового агентства Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

Владельцы частных самолетов также подтвердили журналистам портала, что получили уведомление о прекращении страховых гарантий. «Пару часов назад от страховой компании пришло уведомление, что в течение 48 часов самолет нужно вывести в европейскую зону. У меня борт был не на Украине, поэтому я принял решение его не возвращать», — отметил один из политиков, в собственности которого есть частное воздушное судно.

Как развивалась ситуация

Первые проблемы начались еще в конце 2021 года. Тогда европейская компания, которая предоставила в лизинг самолеты украинскому перевозчику, потребовала вывести два борта с территории Украины, рассказал один из собеседников «Страны.ua». «Тогда еще не до конца было понятно, с чем это связано. Пошли слухи, что, мол, речь идет о проблемах конкретного перевозчика, у него туго с деньгами и не факт, что может заплатить, поэтому страховщики посоветовали владельцу бортов вывезти их в Европу. Но с января такие прецеденты повторились уже по другим авиакомпаниям», — сообщил источник.

По его словам, международные страховщики в последние месяцы настаивали на том, чтобы обслуживаемые у них самолеты иностранных перевозчиков не оставались на стоянку в аэропортах Киева. Слухи о «гипотетическом вторжении» России спровоцировали полную блокировку украинского неба.

Отмечается, что с проблемами из-за отзыва страховки могут столкнуть не только иностранные, но и украинские авиаперевозчики. «Страховки по самолетам сложные и дорогие, как правило, их обеспечивает не одна компания, а несколько. К примеру, у украинского авиаперевозчика может быть страховка от украинской страховой компании, но обязательно с перестраховкой в Лондоне. Если там дадут команду сворачиваться, гарантий не будет и по украинским перевозчикам, а также сильно рискует WizzAir, у которого в Украине стоит пять бортов», — объяснил источник, связанный с европейским авиарынком.

Закроется ли Украина для россиян

Ранее в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что россиян не пропускают на Украину. То же издание «Страна.ua» сообщило, что гражданам РФ закрыли въезд на территорию страны. На таможенных пунктах якобы пропускают только тех, у кого есть справка о смерти близких родственников. По словам очевидцев, пограничники ссылаются на приказ начальства, который поступил 12 февраля около 13:00.

При этом никаких официальных заявлений о введении запрета на въезд украинские власти не делали. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко запрет опроверг. Он подчеркнул, что приказа, который запрещает гражданам России въезд, не выпускали.

В 2021 году пограничная служба Украины не впустила в страну почти 7 тыс. россиян. Это в два раза больше, чем в 2020-м. Главными причинами для отказа стали карантинные ограничения и невозможность подтвердить цель поездки.

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