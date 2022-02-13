«Ни один самолет не вылетит». Ждет ли Украину воздушная блокада

Западные страховщики могут закрыть небо над Украиной, аннулировав страховые гарантии. По информации издания «Страна.ua», воздушная блокада начнется 14 февраля. Она коснется не только иностранных авиаперевозчиков, но и украинских, а также любых частных бортов. По информации участников рынка, первые проблемы со страховками начались у авиакомпаний еще в конце прошлого года. При этом официального подтверждения информации пока нет.

Крупнейшие британские страховые компании предупредили всех мировых собственников воздушных судов о том, что страховое покрытие на Украине для любого воздушного судна аннулируется через 48 часов, сообщают источники «Страны.ua». Портал отмечает, что у страховщиков Великобритании обычно перестраховываются другие международные компании. Таким образом, воздушное пространство Украины фактически будет закрыто.

«[Британские страховые компании] вводят воздушную блокаду. Ни один самолет не вылетит с Украины примерно с середины дня понедельника», — заявил источник на страховом рынке. «Вторжение ослабит авторитет России». Байден созвонился с Путиным Президент России Владимир Путин по просьбе Белого дома поговорил по телефону с американским... 12 февраля 23:34

Большинство международных авиакомпаний не имеют самолетов в собственности, а берут их в оперативный лизинг. «Лизингодатель требует оформления страховки на сумму стоимости самолета плюс 10% ($10-100 млн) для покрытия возможных рисков. Кроме этого, по международному законодательству, авиакомпания должна страховать гражданскую ответственность, для европейского рынка стоимость такой страховки составляет $550 млн в год. Без последней попросту нельзя поднимать самолеты в небо», — пояснил руководитель консалтингового агентства Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

Владельцы частных самолетов также подтвердили журналистам портала, что получили уведомление о прекращении страховых гарантий. «Пару часов назад от страховой компании пришло уведомление, что в течение 48 часов самолет нужно вывести в европейскую зону. У меня борт был не на Украине, поэтому я принял решение его не возвращать», — отметил один из политиков, в собственности которого есть частное воздушное судно.

Как развивалась ситуация

Первые проблемы начались еще в конце 2021 года. Тогда европейская компания, которая предоставила в лизинг самолеты украинскому перевозчику, потребовала вывести два борта с территории Украины, рассказал один из собеседников «Страны.ua». «Тогда еще не до конца было понятно, с чем это связано. Пошли слухи, что, мол, речь идет о проблемах конкретного перевозчика, у него туго с деньгами и не факт, что может заплатить, поэтому страховщики посоветовали владельцу бортов вывезти их в Европу. Но с января такие прецеденты повторились уже по другим авиакомпаниям», — сообщил источник.

По его словам, международные страховщики в последние месяцы настаивали на том, чтобы обслуживаемые у них самолеты иностранных перевозчиков не оставались на стоянку в аэропортах Киева. Слухи о «гипотетическом вторжении» России спровоцировали полную блокировку украинского неба.

Отмечается, что с проблемами из-за отзыва страховки могут столкнуть не только иностранные, но и украинские авиаперевозчики. «Страховки по самолетам сложные и дорогие, как правило, их обеспечивает не одна компания, а несколько. К примеру, у украинского авиаперевозчика может быть страховка от украинской страховой компании, но обязательно с перестраховкой в Лондоне. Если там дадут команду сворачиваться, гарантий не будет и по украинским перевозчикам, а также сильно рискует WizzAir, у которого в Украине стоит пять бортов», — объяснил источник, связанный с европейским авиарынком.

Закроется ли Украина для россиян

Ранее в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что россиян не пропускают на Украину. То же издание «Страна.ua» сообщило, что гражданам РФ закрыли въезд на территорию страны. На таможенных пунктах якобы пропускают только тех, у кого есть справка о смерти близких родственников. По словам очевидцев, пограничники ссылаются на приказ начальства, который поступил 12 февраля около 13:00.

При этом никаких официальных заявлений о введении запрета на въезд украинские власти не делали. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко запрет опроверг. Он подчеркнул, что приказа, который запрещает гражданам России въезд, не выпускали.

В 2021 году пограничная служба Украины не впустила в страну почти 7 тыс. россиян. Это в два раза больше, чем в 2020-м. Главными причинами для отказа стали карантинные ограничения и невозможность подтвердить цель поездки.