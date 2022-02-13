«Могла ходить по дому и курить». Мать и четверо детей погибли при пожаре в Юрьевце

Четверо детей и их мать погибли в результате пожара в частном доме на окраине Юрьевца. Органы опеки характеризуют семью как неблагополучную, а соседи утверждают, что у женщины была наркозависимость. Изначально сообщалось, что мать заперла детей одних и ушла по своим делам. Позже появилась информация о том, что в помещении нашли тело женщины.

Тела четырех малолетних детей обнаружили утром в воскресенье, 13 февраля, при тушении пожара в частном доме в городе Юрьевец Ивановской области. Погибли два мальчика и две девочки. Возраст жертв — 1 год, 4, 5 и 10 лет.

Сообщение о пожаре в частном доме площадью 50 кв. м на пл. Советской Армии, д. 2 поступило на пост МЧС около 8:30. Когда пожарные прибыли на место ЧП, из-под кровли деревянного здания валил дым. Горение ликвидировали спустя час. Соседи погорельцев из Юрьевца рассказали, что мать четверых погибших детей употребляла наркотики Знакомые матери, четверо детей которой погибли в Юрьевце Ивановской области при пожаре, рассказали... 13 февраля 14:58

Региональное следственное управление СК России возбудило дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. «По предварительным данным, в сгоревшем доме проживала мать с четырьмя детьми, семья характеризуется как неблагополучная», — сообщается на сайте ведомства.

На место происшествия выехал прокурор области Олег Юрасов.

В первом сообщении местного управления СК отмечалось, что местоположение матери детей устанавливается. Днем 13 февраля следователи уточнили информацию — тело матери нашли под завалами. В соцсетях местные жители пишут, что тело нашли, когда начали раскапывать завал под детской кроваткой.

Как рассказала «Газете.Ru» уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Татьяна Океанская, мать воспитывала детей одна. «Да, действительно, одна мать воспитывала четверых детей. В отношении последнего ребеночка, самого маленького, она одинокая мама», — отметила омбудсмен. По данным IvanovoNews, отец троих старших детей находится в тюрьме.

«На место выехал начальник СК Ивановской области, поэтому сейчас будет проводиться проверка и устанавливаться обстоятельства, причины того, что произошло. Плюс ко всему, будут проверяться органы системы профилактики, потому что, по нашей информации, семья состояла на профилактическом учете», — добавила Океанская.

«Там уже, конечно, началась проверка, но после того, как они отработают там сегодня, будет уже хоть что-то еще понятно», — заключила она.

«Ничего хорошего там не было, дети были грязные»

Соседи и знакомые матери детей, 31-летней Ольги Т., сообщили, что та употребляла наркотики и нередко оставляла сыновей и дочерей без присмотра.

«Ничего хорошего там не было, дети были грязные, мать наркоманила, она могла спокойно ходить по дому и курить, у нее постоянно много мужиков было и все были наркоманы.

Запирала она их постоянно и оставляла одних. Но почему социальные службы не реагировали? Это тоже вопрос», — заявила бывшая соседка семьи в беседе с «Газетой.Ru».

По словам другой знакомой Тюриновой, органы опеки знали, что женщина могла страдать наркозависимостью. «О ее судьбе знала от знакомых общих. Даже года два назад эта дама снимала квартиру над моей подругой. Тогда у нее еще было по-моему двое деток. И уже тогда она была наркоманка и пила. Опека все знала, но детей не отнимала. Считаю, опеку нужно наказывать. Это их недосмотр. И смерти четверых деток на их руках. Их можно было спасти. Потому что мать давно уже была не мать», — сказала женщина.