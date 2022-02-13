Вирусолог из США считает, что назальная вакцина против COVID-19, которая проходит в России клинические испытания, может быть опаснее внутримышечной. Он утверждает, что нос связан с мозгом, в который может попасть вирус или антиген. В то же время российские специалисты заявили, что нет оснований подвергать сомнению безопасность такого вида вакцины.

Назальная вакцина от коронавируса может быть опаснее для человека, чем та, которая вводится внутримышечно. Об этом сказал вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков. Он более 30 лет живет в США, его брат Петр Чумаков — вирусолог, член-корреспондентом РАН.

«Нос связан с мозгом обонятельным нервом очень близко, и поэтому все медикаменты, <...> которые люди предполагают давать через нос, проходят очень большую оценку безопасности. <...> Они [назальные вакцины] могут быть небезопасными, потому что по этому нерву вирус или антиген может попасть в мозг», – заявил Константин Чумаков в журналистке Ольге Копыловой на ее YouTube-канале «Посоветуйте, доктор!».

Он подчеркнул, что с назальными препаратами следует быть «очень аккуратными».

При этом внутримышечная вакцина не задевает жизненно важные органы. Таким образом оберегается центральная нервная система, подтвердил Чумаков, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время, по мнению специалиста, сама идея создать местный иммунитет – хорошая, так как антиген сразу вводится в «правильное место».

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн не согласен с мнением, что назальная вакцина опасна.

«Вакцина не содержит активного размножающегося вируса. Вирус, который содержится в этой вакцине, способен заразить клетку, но не дает потомства. И вакцина после введения в мозг не пойдет. Идти просто нечему. Боюсь, Константин Михайлович здесь несколько ошибается», – сказал эксперт в беседе с РБК.

Такого же мнения придерживается и директор института экономики и здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, нет оснований считать, что новая вакцина будет опаснее «Спутника V».

Специалист подчеркнула: «хорошо, что она проникает через другие каналы – это первый эшелон иммунной системы, он будет укреплен, защищен». Она считает, что вместе с вакцинацией «Спутником» люди могут быть лучше защищены.

Назальная вакцина

О новом виде вакцины от отечественных специалистов стало известно в прошлом году. В октябре Минздрав разрешил Центру имени Гамалеи проводить вторую фазу клинических исследований.

Но этот препарат, по словам главы центра Александра Гинцбурга, не станет заменой «Спутнику V». Он подчеркнул, что назальный препарат будет дополнением к уже известной вакцине и создаст иммунитет непосредственно в месте проникновения вируса – носоглотке. При этом привитый новым видом вакцины от коронавируса не будет переносчиком вируса.

Уже в конце ноября препарат испробовал на себе президент России Владимир Путин. «Через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад. Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день, после разговора с Денисом Юрьевичем [Логуновым, замдиректора Центра им. Гамалеи], он же сам мне сделал и вторую часть процедуры – порошок назальной формы», – рассказал руководитель страны.

По его словам, назальная вакцина принимается так же, как и спрей для носа. Порошок вдыхается при помощи шприца. При этом никаких ощущений после вакцины у Путина не было. «15 минут я потом посидел и пошел», – сказал он.

О том, что никаких нежелательных реакций не было и у добровольцев, которые участвуют в клиническом исследовании, рассказала руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук. 1 февраля в комментарии РИА «Новости» она уточнила, что пока им введена первая доза назальной вакцины. Через 21 день процедура будет проведена повторно.

Пока полностью привиты шесть человек из ста. На клинические исследования медикам выделили 187,8 млн рублей. «15 минут посидел и пошел». Как Путин испытал на себе назальную вакцину Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него опустился титр антител и специалисты порекомендовали... 24 ноября 18:02

Ранее специалисты заявили, что назальная вакцина будет вводиться двумя дозами тем, кто еще не прививался от коронавируса, а одной дозой – при ревакцинации. В Минздраве заявили, что планируется использование назальной вакцины в качестве бустерной. По словам Гинцбурга, в гражданский оборот препарат поступит весной этого года.