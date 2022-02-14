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Общество

«Мы не папуасы». Кому не нравится День всех влюбленных

Депутат Милонов призвал запретить праздновать День святого Валентина в России

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Виталий Милонов

Виталий Милонов

Владимир Федоренко/РИА «Новости»
14 февраля депутат Госдумы Виталий Милонов в очередной раз раскритиковал празднование Дня святого Валентина в России, отметив, что его проведение недопустимо ни в школах, ни в госучреждениях. В день праздника парламентарий сказал, что он якобы «не имеет ничего общего ни с духовным, ни культурным контекстом события». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В России необходимо отменить празднование Дня святого Валентина. С таким утверждением в понедельник, 14 февраля, выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Ни в школах, ни в государственных учреждениях такого праздника быть не должно.

Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни», — приводит его слова РИА «Новости».

Милонов полагает, что День святого Валентина якобы «не имеет ничего общего ни с духовным, ни культурным контекстом события».

Отметим, что депутат практически ежегодно выступает против празднования Дня святого Валентина в российских школах. Так, в 2020-м он обратился с соответствующей инициативой к министру просвещения Сергею Кравцову. В обращении Милонова говорилось, что «метафизически у данного праздника нет глубины и философской мудрости».

Парламентарий также выразил опасение, что «необдуманное решение какого-либо образовательного учреждения об организации празднования Дня святого Валентина» может привести к тому, что у подрастающего поколения появятся «неправильные и искаженные представления о любви или брачных отношениях».

Милонов считает, что «пластиковость», а также «потребительская сущность праздника» лишает школьников «осознания всей глубины духовной близости».

Он полагает, что этот праздник «противоестественен традициям отечественной культуры» и потенциально опасен «для гармоничного развития» молодежи.

История праздника...

День святого Валентина, или День всех влюбленных — праздник католического происхождения, который ежегодно отмечается 14 февраля во многих странах. Назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и Валентин Римский.

Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка) со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — валентинки.

...и влюбленные россияне

Более половины россиян в настоящий момент испытывают влюбленность (57%), следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Доля влюбленных оказалась выше среди мужчин (61%). О том, что скорее испытывают это чувство, сказали только 53% женщин. О влюбленности чаще сообщали россияне в возрасте от 25 до 44 лет. Ни в кого не влюблены 40% респондентов.

Самые популярные знаки внимания, о которых сказали опрошенные — это забота о второй половине (17%), много внимания (15%), подарки (12%), помощь (7%) и уважение (6%). При этом проявление заботы чаще свойственно женщинам — каждая четвертая россиянка рассказала об этом (25% среди женщин, 7% среди мужчин). Мужская половина населения чаще дарит подарки (18% среди мужчин, 7% среди женщин) и цветы (10%).

Милонов избран в Госдуму VIII созыва по одномандатному округу № 218 (Санкт-Петербург), является зампредом комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Член фракции «Единая Россия», рейтинг которой сейчас варьируется от 30,6% до 33% (по последним данным ВЦИОМ и ФОМ).

Милонову 48 лет, он женат на Еве Либуркиной. Семья воспитывает шестерых детей. О том, сделал ли политик какой-либо подарок своей супруге в честь 14 февраля, не сообщается.

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