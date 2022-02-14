2539 томов дела. Суд вынес приговоры членам группировки хакеров Lurk

Кировский районный суд Екатеринбурга в понедельник вынес приговоры членам группировки хакеров Lurk, похитившей более миллиарда рублей. Лидера сообщества Константина Козловского приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Приговор и дебош

«Назначить Козловскому 14 лет лишения свободы», — огласила решение судья. Свой срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Как сообщает Telegram-канал Shot, еще в детстве лидер группировки прославился как перспективный программист. Также на странице канала было размещено видео с интервью с юным Козловским после победы на конкурсе по разработке веб-страниц в 2000 году.

Рядовые участники группировки получили от 5 лет 1 месяца до 13 лет лишения свободы, сообщает РИА «Новости». Приговор хакерам оглашали в течение пяти дней.

Как установило следствие, хакеры объединились в преступное сообщество, чтобы заниматься компьютерными взломами и мошенничеством с помощью специальных вредоносных программ.

Во время оглашения приговора один из подсудимых устроил дебош. Услышав назначенный ему срок – 5,5 лет колонии, – мужчина громко прервал судью и потребовал вывести его. При этом он нецензурно ругался. Судья объявила перерыв, чтобы мужчину удалили из зала суда. Источник: по делу о краже 1 млрд рублей задержали хакеров группы Lurk Девять подозреваемых, задержанных по делу о краже с банковских счетов более 1 млрд руб., являются участниками... 08 февраля 11:26

Всего по делу проходит 22 фигуранта, один из которых находится в розыске. Гособвинение запрашивало для подсудимых от 6 до 18 лет колонии.

«С приговором не согласны, будем его обжаловать. Материалы дела не подтверждают виновность моего подзащитного. Те доводы, которые мы подтверждали, по которым нельзя было осуществлять оперативно-разыскные мероприятия на территории иностранных государств, суд в своем приговоре не опроверг», — сказал журналистам адвокат Козловского Федор Акчермышев.

Представитель гособвинения в свою очередь рассказала журналистам, что для решения вопроса об обжаловании приговора сначала нужно тщательно изучить текст постановления суда.

Деятельность хакеров

Следствие установило, что с декабря 2015 года по апрель 2016 года фигуранты дела создали и распространили в интернете вирус, с помощью которого получили доступ к локальным компьютерным сетям ряда крупных банков, туристических фирм, строительных и продовольственных компаний. Кроме того, они получили доступ к компьютерной базе данных аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге.

Также в 2016 году СМИ сообщили, что из нескольких банков было украдено около одного миллиарда 700 миллионов. Группа хакеров написала вирус и сумела внедрить его в программное обеспечение, которое используют многие российские банки. Уже внутри банковской сети вредоносная программа в тайне перехватывала клиентские данные и выводила деньги. Ее не замечали многие годы. Лидера хакерской группировки Lurk Козловского приговорили к 14 годам тюрьмы В Екатеринбурге к 14 годам колонии приговорили Константина Козловского — одного... 14 февраля 16:02

«Службы информационной безопасности работают ежедневно, ежесекундно запускают, и сканер уязвимости, и программы для контроля этих утечек информации, и вредоносной какой-то активности постоянно работают, запущены. Но надо понимать, что абсолютно защищенных систем не существует», — пояснил тогда руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Рекордное по объему дело

В 2017 году официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании девяти подозреваемых в пяти регионах России по делу о крупной группировке хакеров из 17 регионов страны.

По ее словам, помимо незаконного проникновения в банковские системы, злоумышленники взламывали объекты критически важной инфраструктуры, в том числе стратегических промышленных предприятий России.

В 2018 году официальный представитель МВД РФ сообщила, что «злоумышленники рассылали сообщения с вредоносным ПО».

«Когда адресаты активировали их, данные банковских карт автоматически отправлялись участникам группы, которые похищали денежные средства», — пояснила Волк.

Она добавила, что за два года предварительного следствия дело стало рекордным по объему в современной России – материалы уголовного дела составили 2539 томов. Поэтому копии дела вручали в электронном виде с использованием электронной книги.