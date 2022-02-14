Папины долги. Как получить наследство и не стать банкротом

С жительницы Кемерово взыскали долг в 40 млн рублей после смерти супруга. Как рассказал «Газете.Ru» ее сын, большая часть долга была списана за счет имущества, а на остаток ей пришлось оформить банкротство. Однако уже на протяжении шести лет кемеровчанке периодически арестовывают счета — в последний раз у нее сняли в счет погашения уже несуществующего долга полмиллиона рублей, отложенные на операцию. О том, как наследство может стать обременением и что делать в этом случае, объяснили эксперты по банкротству.

Долги в 40 млн

После смерти близких родственников есть риск, что долги и кредиты станут проблемой семьи — они передаются в качестве наследства. В такую ситуацию после гибели отца попал блогер из Кемерово Денис Шалюта вместе с матерью.

«Бизнес отец вел где-то в 2010 году. В 2012-м он погиб, а тогда еще не было понятия страховки долгов, и мама, естественно, выступала как созаемщик. После смерти отца мама не могла заниматься делами, поскольку у нее на руках был грудной ребенок. Соответственно, бизнес прогорел», — рассказал он «Газете.Ru».

В результате на женщине оказалась задолженность почти в 40 млн рублей — 90% из которых были проценты. Основной долг был списан в счет реализации имущества: база, строительные материалы, оборудование, которые остались от бизнеса. Но остаток долга женщина погасить не смогла ввиду отсутствия денежных средств.

Тогда было принято решение объявить себя банкротом. В 2016 году кемеровчанка прошла процедуру банкротства, доказав, что у нее не было умысла не возвращать взятые в банке деньги, и все долги ей впоследствии списали. Несмотря на это, на протяжении уже шести лет судебные приставы продолжают периодически накладывать арест на ее счета.

«Несмотря на то что моя мама прошла процедуру банкротства еще в 2016 году, она спокойно передвигалась по России, выезжала за рубеж и сейчас живет в другой стране на ПМЖ.

При этом она регулярно приезжает на родину. В один из этих случаев ее счет снова заблокировали: онлайн-банке появилась цифра минус 41 млн — это код банкротства у банка», — отметил Шалюта.

По словам блогера, на тот момент на счету матери находилось около полумиллиона рублей, которые она откладывала на операцию.

«Я сперва подумал, что это приставы, потому что периодически в течение прошлого года счета блокировались — я к ним хожу и приношу документы. Три месяца назад я был у них в последний раз. Периодически какие-то коллекторы звонят, но они этот долг просто перекупают от банка к банку. Просто им информацию не актуализируют», — уточнил блогер.

Однако оказалось, что приставы ни при чем. В банке произошел сбой, и на счет женщины, на котором на тот момент было около 552 тыс. рублей, наложили арест.

«В банке сообщили, что это массовая ошибка. На данный момент блокировки со всех счетов вроде как сняты, но деньги на баланс не вернулись, и полмиллиона рублей висят где-то в воздухе. Мы обратимся в суд, если банк не вернет деньги в нормальном виде. Подадим иск и выиграем его, потому что дело простое», — заключил Шалюта.

Долги переходят по наследству

Бывает так, что наследодатель умирает, не оплатив кредит или заем, который затем переходит наследнику совместно с имуществом наследодателя. Законом не предусмотрена возможность выбирать, что принять в наследство, а от чего отказаться. Можно получить имущество и долги, либо полностью отказаться от принятия наследства, пояснил управляющий партнер юридической компании «КМК» Максим Морозов.

«Наследник при принятии наследства должен учитывать, что отвечает он по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, за исключением случаев солидарной ответственности наследников», — подчеркнул он.

Так, Морозов привел в пример такую ситуацию: в наследство получена квартира стоимостью 1 млн рублей, а долги составляют два миллиона. В этом случае наследник обязан покрыть долг лишь в размере одного миллиона рублей. В части еще одного миллиона долга обязательства прекращаются невозможностью исполнения.

Важно обращать внимание и на сроки возвращения долга, то есть если срок требования уже истек, то кредитор не имеет права его предъявлять. Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов, в свою очередь, в качестве примера привел такой случай: мужчиной был заключен договор займа, по которому он обязался вернуть сумму займа двумя частями — 15 февраля и 15 апреля 2021 года.

Должник скончался 8 января 2021 года. Срок исковой давности по этому требованию общий — три года после окончания срока, когда должник должен был исполнить обязательство. «Таким образом, требование о возврате долга по каждому из платежей может быть предъявлено кредитором: по первому платежу — в период с 16 февраля 2021 года по 15 февраля 2024 года включительно; по второму платежу — в период с 16 апреля 2021 года по 15 апреля 2024 года включительно», — пояснил эксперт.

«Обязан признать себя банкротом»

Поэтому прежде чем принимать наследство, нужно убедиться в том, что долги не превышают стоимость этого имущества. И тогда уже решать, стоит ли вообще принимать имущество в наследство с долгами, посоветовали эксперты.

«Если вы узнали, что в отношении вас возбуждено исполнительное производство, в том числе по долгам наследодателя, у пристава необходимо узнать номер дела, реквизиты судебного акта, которые указаны в исполнительном листе. Затем обратится в суд и обжаловать данное решение или приказ. Также вы вправе ходатайствовать о приостановлении исполнения судебного акта в связи с таким обжалованием», — сказал Морозов.

В случае, если поступили претензии от кредиторов умершего родственника до принятия наследства, то можно смело отвечать, что пока вы ничего еще им не должны, уточнил Кузнецов.

Однако важно понимать, что после того, как наследство принято, снять с себя ответственность по оплате задолженности не получится. Если только кредиторами не будет пропущен срок исковой давности для обращения в суд с требованием о взыскании долга — три года с момента неисполнения своих обязательств первоначальным должником, то есть умершим, пояснил юрист.

«Если все же наследники приняли наследственное имущество, а вместе с ним и долги, и кредиторами не пропущен сроки исковой давности, то долги придется платить, но в пределах стоимости полученного имущества. В этом случае стоит провести переговоры с кредиторами и договориться о рассрочке или снятии штрафных санкций. Если же имущества недостаточно для погашения долгов, то гражданин обязан обратиться в суд о признании себя несостоятельным (банкротом) при сумме долга более 500 тыс. рублей», — заключил Кузнецов.