Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Пугачева рассказала, как реагирует на критику в свой адрес 13:52
Chery раскрыла цену обновленного Tiggo 8 в России 13:48
Лавров: переговоры в Вене грозят «растечься... 13:45
Обвиняемым в убийстве после ссоры в родительском чате грозит... 13:42
Аферист Левиев собрался покорять Голливуд 13:41
Тренер сборной России по биатлону о Латыпове: откажусь от... 13:39
RTM Group: половина утечек из банков в 2022 году произойдет... 13:35
В Кремле оценили влияние длинного стола на имидж Путина 13:34
Госдума поддержала обращение к президенту России о признании... 13:31
Гинцбург рассказал о пользе вакцинации при беременности 13:28
Общество

«Тревога о людях и забота о них – в фокусе губернаторского внимания»

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сформулировал свою управленческую философию

Слушать
Остановить
close
100%
Пресс-служба правительства Забайкальского края
В разговоре с «Газетой.Ru» губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал о туризме в регионе, борьбе с безработицей и поделился своей управленческой философией.

В развитии туризма мы стартовали практически с нуля

— На волне пандемии некоторые российские регионы стали активно развивать туристическую отрасль. Почему Забайкальский край тоже пошел по этому пути?

— В Забайкалье сосредоточен значительный туристический потенциал. У нас есть религиозные достопримечательности, например, Алханай — буддийская святыня, одно из чудес света. Есть различные природные памятники. Наши Чарские пески — самая северная пустыня мира. Много красивых рек и озер. Туризм в Забайкалье сейчас действительно активно развивается. Реализуем целый ряд проектов, и это отрадно. Ленд-арт Парк Тужи — наш главный, масштабный и знаковый проект. Привлекаем в регион большое количество туристов из самых разных городов и сел.

— На чем делаете акценты при развитии туризма?

— Очень важно поддерживать развитие инфраструктуры, чтобы все туристические места были благоустроены и оснащены всем необходимым. Нужно делать все, чтобы обеспечивать нормальные дороги, хорошую мобильную связь для людей, которые приезжают насладиться нашими достопримечательностями. Замечу, что в развитии туризма мы стартовали практически с нуля — от полной неустроенности и первозданности природы. Людям требуются комфорт и современные условия, доступность всех услуг. Самое главное для нас — обеспечить их этим. Планируем подготовить мастер-планы застройки и развития туристических мест, а после этого при поддержке федерального центра обеспечить соответствующую инфраструктуру.

— Развитие в регионе туризма уже повлияло на улучшение социально-экономической ситуации?

— Более 60% населения Забайкалья живет в сельской местности на очень масштабной территории. Обеспечивать там занятость — это вызов. Именно поэтому любой дополнительный финансовый поток, который может попасть на территорию, ценен для населения. Развитие нашего туристического потенциала такой поток открывает, и это становится перспективой для обеспечения людей работой.

Важно иметь реализуемую идею

— В чем секрет эффективной коммуникации губернатора с теми участниками политики, которые принимают решения в сфере туризма?

— Иметь реализуемую идею, в которой работоспособны и правильно собраны основные компоненты. Когда специалисты смотрят на наш проект «Тужи», то говорят — здесь совершенно понятно, на кого он будет работать, кого привлечет, что нужно сделать для реализации проекта. Ясное изложение своей идеи и получение соответствующей оценки у руководителей и экспертов — это шаги на пути к эффективному партнерству и разделению друг с другом общего видения проекта.

— Какие сферы кроме туризма планируете развивать в регионе в ближайшее время?

— Меня беспокоит ситуация с доходами населения и безработицей, и это первоочередные задачи, которые необходимо решать. У большого числа людей возникают проблемы с работой, объемом заработка, кто-то оказывается безработным. Все это является серьезнейшим вызовом, особенно когда накладывается на застарелые проблемы Забайкалья. Как жить человеку, если он не может устроиться на работу? Обеспечить хорошие рабочие места и высокий уровень зарплаты — наша приоритетная задача.

— Можно ли говорить об улучшении ситуации с безработицей за последние годы? Есть ли позитивная динамика?

— С этим было сложно и до пандемии, но коронавирус добавил трудностей. К привычному укладу жизни мы пока не возвращаемся. Благодаря территориям опережающего развития (ТОР) и мерам поддержки Дальнего Востока в целом мы фиксируем прирост рабочих мест, но это происходит неравномерно. ТОРы охватывают только доли процента территории и населения. Улучшение жизни людей происходит не повсеместно. Тревога о людях и забота о них поэтому — в фокусе губернаторского внимания. Повторюсь, что десятки тысяч людей в год важно обеспечивать работой.

В социальном самочувствии есть позитивные изменения

— Какие меры предпринимаете для улучшения социального самочувствия жителей региона?

— В течение трех лет мы воплощаем в жизнь план социального развития, чтобы там, где реализуются крупные инвестиционные проекты, был обеспечен хотя бы минимальный уровень социальной инфраструктуры. Чтобы там, где есть работа, люди могли попасть в поликлинику, больницу, детскую школу искусств. Также пытаемся обеспечить людей жильем, хотя это непросто и небыстро.

— Когда вы победили на выборах, СМИ называли вас «губернатором от депрессии». Удалось ли найти лекарство от нее?

— Социология показывает, что позитивные изменения в социальном самочувствии есть. Но доля людей, которым непросто, пока велика. Это означает, что масштаб изменений нужного уровня пока не достигнут. Мы хотим, чтобы у людей была нормальная работа, позволяющая им чувствовать себя хорошо.

— Что, кроме создания дополнительных рабочих мест, считаете первостепенными шагами в преодолении «депрессии»?

— Мы стремимся охватить все аспекты жизни людей и улучшить их там, где это возможно. Жители региона должны ходить в благоустроенные поликлиники, больницы, детские сады, школы. Многие из этих объектов, которые нуждались в модернизации, мы отремонтировали. Почти 70.000 детей в прошлом году пошли в обновленные школы. Также важно обеспечивать комфортные условия в населенных пунктах, в которых живут люди: дороги, скверы, площади, парки. В 2022 году у нас стартует программа благоустройства дворов по всему краю. Все для того, чтобы среда улучшилась и стала комфортной.

Развитие региона должно быть комплексным и системным

— Вы приближаетесь к «экватору» губернаторского срока. Что считаете основными достижениями за два с половиной года в должности?

— Вместо перечисления достижений приведу показательный пример — в конце 2018 года в 200 школах края не было туалетов. Масса школ — с деревянными окнами, прогнившими полами, протекающими крышами. И с большим количеством проблем в школах за прошедшее время мы справились. Но самое главное — мы стали устойчиво создавать рабочие места, которые укрепляют региональную экономику. Будем продолжать эту работу и последовательно убеждать федеральный центр в необходимости дополнительного финансирования региона.

— Эксперты называют вас губернатором новой волны. По вашей собственной оценке, Александр Осипов как управленец — какой он?

— Моя управленческая философия состоит в том, что надо заниматься комплексным, системным развитием Забайкальского края, у которого раньше все было в развале. Если бегать и заниматься только частностями, ситуацию не изменить. Среднесрочный и долгосрочный горизонты изменений — обязательное условие для развития нашего региона. Но и обращать внимание на частности тоже важно. Множество чрезвычайных ситуаций и инцидентов случается здесь и сейчас, и этим нужно заниматься в постоянном режиме. Важно поэтому в таких регионах, как наш, одновременно смотреть на систему управления комплексно и погружаться в детали.

Время простых решений уже прошло

— Как принимать управленческие решения, учитывая мнение большинства, но не забывая про меньшинство?

— Как правило, всегда можно принять дополнительные меры, позволяющие учесть интересы меньшинства. Время простых, однотипных и совсем универсальных решений уже прошло. Сейчас все усложняется и специализируется. Для решения региональных проблем нужно иметь как можно больше вариантов.

— Вы вместе с командой вовлечены в работу в режиме 24/7. Откуда берете энергию?

— Силы черпаю в здоровом образе жизни, людях вокруг себя. Руководитель региона должен быть эффективным и полностью включенным в работу, поскольку при отсутствии контроля работа системы может нарушиться. У губернатора должно быть как можно больше нейронных связей с мозговыми центрами тех людей, кто принимает решения и несет за них ответственность.

— Как провели бы свободный день, если бы он был?

— Не смогу выключить телефон в свободный день даже на пару часов, поскольку на связи для меня важно быть постоянно. Люблю природу и спорт. Катаюсь на лодке, сапе, велосипеде, люблю конные прогулки.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+