Лечить не торопятся, но надежда есть

Новые штаммы коронавируса бросают очередные вызовы и без того задыхающейся системе отечественного здравоохранения. Так, по словам замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александра Горелова, распространение омикрон-штамма привело к значительному росту заболеваемости: пиковое число новых случаев на 12 февраля 2022 года составляет 203,7 тыс., при этом высокий рост заболеваемости фиксируется и у детей.
По подсчетам аналитической компании Headway Company, COVID-19 уже существенно ударил как по бюджету РФ, так и по кошельку россиян: объем расходов государства только за шесть месяцев прошлого 2021-го года на препараты от COVID-19 превысил 14 млрд руб. Еще 64 млрд руб. за весь прошлый год россияне потратили самостоятельно, сообщал РБК со ссылкой на данные единой системы маркировки «Честный знак».
Ключевая проблема заключается в том, что на рынке практически отсутствуют препараты с хорошей доказательной базой, останавливающие развитие болезни на ранних стадиях.
В российские рекомендации по лечению коронавирусной инфекции включено совсем немного подобных средств, да и те имеют достаточно скромные результаты в мировых клинических исследованиях: достаточно вспомнить ремдесивир и фавипиравир, которые разработаны зарубежными компаниями для лечения других инфекций и, несмотря на производство их дженериков в России, имеют зарубежное происхождение.
Заполнить этот пробел логично захотела Big Pharma. Первой получить утверждение европейского (ЕМА), а затем и американского (FDA) регуляторов для своего препарата под международным непатентованным наименованием молнупиравир смогла компания MSD.
По промежуточным результатам исследований препарата III фазы, он сокращал долю госпитализаций при раннем приеме на 50%.
Анонс выхода этого препарата на российский рынок состоялся в конце декабря 2021 года одновременно с его оперативным включением в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19. Во сколько он будет обходиться российским больницам пока неизвестно, но в США цена курса из пяти дней составляет $700 (или около 50 тыс. руб.).
Сроки ввоза и регистрации в России еще одного зарубежного препарата – паксловид от Pfizer, – показавшего 90% снижение госпитализаций, пока неизвестны, хотя лекарство тоже вошло в новую версию методических рекомендаций Минздрава. Стоимость курса лечения паксловидом в США оценивается, ориентировочно, в 42 тыс. в рублевом эквиваленте.
Некоторым российским компаниям за время пандемии удалось испытать и зарегистрировать собственные эффективные препараты для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19, в том числе илсиру от «Биокада» и артлегиа от «Р-Фарм», применяемые для купирования смертельно опасного «цитокинового шторма». Однако, собственных оригинальных противовирусных разработок в РФ известно не так много. Согласно госреестру лекарственных средств, исследования в этой области ведут «Промомед» и «Валента Фарм».
«Валента Фарм» продолжает широкие клинические испытания ХС221 — противовирусного препарата под рабочим названием атериксен, разработкой молекулы которого ранее занимался резидент Сколково «Фарминтерпрайсез» Владимира Небольсина. Всего было завершено шесть клинических испытаний разных фаз, из них два исследования – у пациентов с коронавирусной инфекцией.
Осенью прошлого года «Валента» подала заявку на регистрацию препарата в Минздраве. Включение ХС221 в протоколы лечения COVID-19 после получения регистрационного удостоверения будет только вопросом времени. Сейчас, на фоне пандемии, Минздраву для утверждения новых препаратов и включения их в рекомендации хватает клинических испытаний на малых выборках пациентов и длительностью менее месяца, так что исследований, проведенных «Валентой», кажется, более чем достаточно.