«Не совсем качественный»: коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге достиг 100%

В Санкт-Петербурге прививку сделали более 3,14 млн граждан, среди них — свыше 2 тыс. детей. Коллективный иммунитет в городе достиг 100-процентного уровня. Но чиновники обращают внимание, что он может быть не очень качественным, так как учитывались случаи, когда житель региона переболел или привился более полугода назад. Соответственно его уровень антител может быть в настоящее время достаточно низким.

Власти Санкт-Петербурга отчитались о достижении уровня коллективного иммунитета в 100%. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал, что при подсчетах учитывались переболевшие и привитые жители северной столицы.

Представители комитета здравоохранения города уточнили РИА «Новости», что имелись в виду 100% от плана по методике Минздрава.

Сарана рассказал по питерскому телеканалу, что привиты более 3,14 млн граждан, в том числе и 2,4 тыс. детей. «У нас работает 190 пунктов, есть 92 пункта для детей, 50 передвижных. <…> За вчерашний день мы привили более семи тысяч человек, люди идут, спрос есть», – заверил чиновник.

В комментарии РЕН Сарана сказал, что качество такого иммунитета может быть не очень высоким.

«Нужно понимать, что качество иммунитета с учетом того, что у нас многие переболели больше, чем полгода назад, и какое-то количество у нас вакцинировано больше, чем полгода назад, то чисто по цифрам получается, что, да, мы его [100-процентного уровня] достигли, но он может быть, скажем так, не совсем качественный», – отметил он.

Сарана пояснил, что уровень антител у части жителей Питера снижен. Поэтому власти призывают ревакцинироваться спустя полгода после вакцинации или пройти вакцинацию через год после перенесенного заболевания.

11 февраля стало известно, что в Подмосковье уровень коллективного иммунитета достиг 66,5%. На портале стопкоронавирус.рф уточнялось, что полностью привились 4,9 млн человек, а первый компонент получили свыше 5,1 млн.

В Москве в тот же день было 59,5% граждан с иммунитетом к коронавирусу. Неделей ранее этот показатель был на уровне 63,2%, а в конце декабря 2021 года – 71,4%. По состоянию на 11 февраля первый компонент препарата от коронавируса вкололи 7,2 млн москвичей, полную защитную процедуру прошли 6 803 415 человек.

Тогда же вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидеров по уровню коллективного иммунитета. В Санкт-Петербурге, Севастополе, Карелии, Мурманской области, Туве, по ее словам, на 11 февраля было более 80% людей с антителами к вирусу.

По данным на 15 февраля, в России за все время пандемии коронавируса зарегистрировано около 14,5 млн человек, у которых был выявлен COVID-19. Из них более 11,4 млн выздоровели и 341 635 россиян умерли.

Только за последние сутки специалисты выявили свыше 166,6 тыс. новых случаев во всех регионах страны. В больницы с диагнозом коронавирусной инфекции попали за минувшие 24 часа 21 833 человека, на 108,9% больше по сравнению с 14 февраля. Зафиксировано 704 летальных исхода и более 137,8 тыс. выздоровевших.

По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, в настоящее время в России наблюдается пик пятой волны коронавируса, которая была вызвана новым штаммом «омикрон». «Через некоторое время она пойдет вниз. Это не только эпидемиологическая закономерность, но и биология стоит за этим», – утверждает он.

Он заявил, что при таком высоком уровне заболеваемости, как сейчас, геном вируса «портится», что делает его не таким жизнеспособным, как в начале волны. «Здесь нужно, чтобы обязательно люди прививались, чтобы они продолжали выполнять противоэпидемические мероприятия», – добавил он.