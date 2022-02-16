«Не совсем качественный»: коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге достиг 100%

Власти Санкт-Петербурга отчитались о достижении уровня коллективного иммунитета в 100%. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал, что при подсчетах учитывались переболевшие и привитые жители северной столицы.
Представители комитета здравоохранения города уточнили РИА «Новости», что имелись в виду 100% от плана по методике Минздрава.
Сарана рассказал по питерскому телеканалу, что привиты более 3,14 млн граждан, в том числе и 2,4 тыс. детей. «У нас работает 190 пунктов, есть 92 пункта для детей, 50 передвижных. <…> За вчерашний день мы привили более семи тысяч человек, люди идут, спрос есть», – заверил чиновник.
В комментарии РЕН Сарана сказал, что качество такого иммунитета может быть не очень высоким.
«Нужно понимать, что качество иммунитета с учетом того, что у нас многие переболели больше, чем полгода назад, и какое-то количество у нас вакцинировано больше, чем полгода назад, то чисто по цифрам получается, что, да, мы его [100-процентного уровня] достигли, но он может быть, скажем так, не совсем качественный», – отметил он.
Сарана пояснил, что уровень антител у части жителей Питера снижен. Поэтому власти призывают ревакцинироваться спустя полгода после вакцинации или пройти вакцинацию через год после перенесенного заболевания.
11 февраля стало известно, что в Подмосковье уровень коллективного иммунитета достиг 66,5%. На портале стопкоронавирус.рф уточнялось, что полностью привились 4,9 млн человек, а первый компонент получили свыше 5,1 млн.
В Москве в тот же день было 59,5% граждан с иммунитетом к коронавирусу. Неделей ранее этот показатель был на уровне 63,2%, а в конце декабря 2021 года – 71,4%. По состоянию на 11 февраля первый компонент препарата от коронавируса вкололи 7,2 млн москвичей, полную защитную процедуру прошли 6 803 415 человек.
Тогда же вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидеров по уровню коллективного иммунитета. В Санкт-Петербурге, Севастополе, Карелии, Мурманской области, Туве, по ее словам, на 11 февраля было более 80% людей с антителами к вирусу.
По данным на 15 февраля, в России за все время пандемии коронавируса зарегистрировано около 14,5 млн человек, у которых был выявлен COVID-19. Из них более 11,4 млн выздоровели и 341 635 россиян умерли.
Только за последние сутки специалисты выявили свыше 166,6 тыс. новых случаев во всех регионах страны. В больницы с диагнозом коронавирусной инфекции попали за минувшие 24 часа 21 833 человека, на 108,9% больше по сравнению с 14 февраля. Зафиксировано 704 летальных исхода и более 137,8 тыс. выздоровевших.
По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, в настоящее время в России наблюдается пик пятой волны коронавируса, которая была вызвана новым штаммом «омикрон». «Через некоторое время она пойдет вниз. Это не только эпидемиологическая закономерность, но и биология стоит за этим», – утверждает он.
Он заявил, что при таком высоком уровне заболеваемости, как сейчас, геном вируса «портится», что делает его не таким жизнеспособным, как в начале волны. «Здесь нужно, чтобы обязательно люди прививались, чтобы они продолжали выполнять противоэпидемические мероприятия», – добавил он.