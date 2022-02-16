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Общество

«Не успеет родить — опять беременная». Что известно о семье, морившей голодом детей

Знакомая москвички, истязавшей детей-близнецов, рассказала про ее алкоголизм

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Телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»
На востоке Москвы в захламленной квартире нашли двух восьмимесячных мальчиков-близнецов в истощенном состоянии. Дети изъяты органами опеки и находятся в больнице в тяжелом состоянии, на родителей возбуждено уголовное дело. Знакомые семьи рассказали «Газета.Ru», что мать детей была «хорошим и отзывчивым человеком», но ее жизнь пошла под откос из-за алкоголя.

«Пьет вся семья»

Найденные в захламленной квартире на улице Плеханова в Москве восьмимесячные мальчики-близнецы госпитализированы — медики установили, что некоторое время их не кормили, а один из детей задыхался, когда его обнаружили. В отношении родителей, которые в момент визита органов опеки находились в квартире в нетрезвом состоянии, возбуждено уголовное дело по ст. 105, 156, 117 УК РФ (покушение на убийство, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание).

Родители мальчики — Татьяна Боровая и Михаил Ляхович. Всего в семье воспитывалось десять детей. В последнее время в квартире проживали только близнецы — восьмерых других детей забрали в интернат из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Как сообщила «Газете.Ru» знакомая матери грудничков Мария, Боровую и Ляховича никогда нельзя было назвать образцовыми родителями. По словам собеседницы издания, они систематически злоупотребляли спиртными напитками и находились в неблагополучном финансовом положении.

«Мы учились в одной школе, живем в одном районе. Я, конечно, в шоке от этой ситуации. У нее не раз забирали детей — их десять, восемь забрали в детдом в 2020 году, а около восьми месяцев назад она снова родила этих мальчиков-близнецов. Я ей вещи, питание отдавала, помогала. Семья у них далеко не среднего достатка, к тому же они оба пьют», — сказала она.

Женщина также уточнила, что Боровая тоже из многодетной семьи — у нее несколько сестер и брат. При этом родители и почти все дети имеют зависимость от алкоголя.

«У нее пьет вся семья — мама, сестры. Но детей у них не забирали. Брат [Татьяны] погиб — единственный, кто не выпивал, был спортсменом», — поделилась Мария.

По трезвости — хорошая

Другая знакомая семьи Наталья (имя изменено) отметила, что Боровая, несмотря на инцидент с близнецами, всегда была «хорошим и отзывчивым человеком».

«Я ее знаю достаточно давно — лет 18 точно. В свое время она помогала мне найти жилье, сидела с малышом, когда я только родила. У нее на тот момент было два ребенка и третьим она была беременна», — вспомнила собеседница.

Также приятельница уточнила, что у десяти детей, которых родила Татьяна Боровая, несколько отцов, которые не помогают ни ей, ни детям.

Это подтвердила Мария. По ее словам, когда Татьяна не пьет, то у нее в доме всегда чисто, а дети ухоженные и накормленные.

Жизнь Боровой пошла под откос, когда она начала жить с Ляховичем, утверждает Мария.

«Как человек она добрая и отзывчивая — по трезвости. Ничего плохого о ней сказать не могу. Она как начала с этим Мишей жить, он человек пьющий, так у нее понеслось. От него у нее вроде шестеро детей, последние точно его — эти и предыдущие двойняшки. Вместе они лет семь», — добавила она.

Обе знакомые Боровой считают, что решение опеки забрать детей — правильное, поскольку их мать не может контролировать свою алкогольную зависимость, а также не предпринимала никаких попыток вернуть других детей, а продолжала рожать.

«Когда человек пьет, у него пропадает чувство ответственности: воспитать, накормить, поиграть с детьми. А Татьяна не успеет родить — так опять беременная», — сказала Мария.

«У нее окружение выпивающее, и это на нее очень влияет. Непонятно только, зачем она рожает так много, можно было и предыдущих сперва попытаться забрать.

О ней слышно только, что она рожает — детей забирают», — добавила Наталья.

Покушение на убийство и истязания

По данным следствия, в период с конца мая 2021 года по февраль 2022 года супруги Боровая и Ляхович систематически причиняли своим малолетним детям физические, психические и нравственные страдания, которые привели к истощению несовершеннолетних и возникновению тяжелого состояния их здоровья.

В ходе совместного допроса родителей, видео которого опубликовала пресс-служба Прокуратуры Москвы, Боровая уверяла, что ухаживала за детьми и не знает, как это доказать правоохранителям. На вопрос о том, почему они в истощенном состоянии, женщина ответила, что это из-за врожденной болезни сердца.

Отец двух грудничков, в свою очередь, на допросе не смог вспомнить возраст других детей.

«Вы не знаете имена и даты рождения ваших детей?» — спрашивает полицейский. «Олеська — 21 января… Артем — 1 марта», — отвечает отец. Правоохранитель в ответ напоминает мужчине, что его сын родился 10 января.

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