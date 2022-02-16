Закупались хлебом и искали наличку. Как украинцы ждали «вторжения» России

Президент США Джо Байден назвал 16 февраля днем начала «российского вторжения» на Украину, а британская газета The Sun в своем материале указала точное время — по ее версии, нападение должно было начаться в 04.00 по мск (03.00 по киевскому). О том, как украинцы пережили ночь несостоявшегося «нападения», они рассказали «Газете.Ru».

«Устали от всего этого»

В Донецке к новостям о вторжении России отнеслись скептически. По словам 25-летней местной жительницы Анны, среди молодежи сразу возникло мнение , что вся эта история является очередным политическим ходом — молодые жители Донецка уверены, что информация про «нападение» России продолжает появляться только потому, что Запад хочет «поссорить братские страны».

Анна отметила, что в целом жители самопровозглашенных республик Донбасса спустя почти восемь лет после госпереворота больше идентифицируют себя с Россией, чем с Украиной.

«Мы в ДНР настолько устали от всего этого, что уже на все такие заявления [о «вторжении], говорим: «Ну и слава богу. Может, хоть легче жить станет», — подчеркнула Анна.

Ее 58-летняя тетя, которая живет в городе Ровеньки Луганской области, согласна с племянницей — даже старшее поколение не боится «вторжения» России на Украину.

«Наш брат погиб во время политического кризиса. Мне не хочется жить в стране, где так ужасно относятся, в первую очередь, к своему народу.

Мы привыкли к звукам войны и уже ничего не боимся.

Лучше не провокации устраивать, а уже пойти на мировую и успокоиться», — отметила женщина.

«В Киеве люди начали закупаться»

О том, что российские войска якобы готовы к наступлению на Киев, 18-летний Олег из города Луцк (западная Украина) узнал из новостей.

«По телевизору сказали, что на границу ввели российские войска и в ближайшее время все начнется. Сначала это ввело меня в ступор, но я не был напуган. Я живу далеко от всех этих «боевых действий» — на Западе Украины, и у нас здесь паники не было, по крайней мере, среди моих друзей и близких. Лично я в то, что будет война, не поверил, хотя «война» и идет уже восемь лет и случиться может всякое.

Но вчера никто не переживал и не считал часы до нападения», — подчеркнул он.

При этом в Киеве ситуация оказалась куда более нервной. Мать 34-летнего Антона очень переживала в ночь на 16 февраля: она почти каждый час звонила сыну и спрашивала, как он и что известно о гипотетическом «наступлении», которое так и не произошло.

«Было очень сложно объяснить маме, что все это фейк и провокация. Ее очень сильно впечатлили события 2014 года, она постоянно боится. Кроме того, в городе начался небольшой дефицит продуктов — люди начали закупаться и менять валюту. Но в банкоматах наличности практически не было на фоне повышения курса доллара», — рассказал Антон.

Даже после того как дедлайн «вторжения» сорвался, пенсионерка не смогла успокоиться — ей кажется, что атаку перенесли, а российские войска отводят от границы не полностью и «армия спрятана где-то еще».

«Я попытался успокоить ее тем, что в случае нападения на Украину мои друзья помогут нам уехать из страны, например, в Польшу. Вроде это помогло. Но та информационная нагрузка, особенно на людей пожилого возраста, огромна и очень печальна. Многие помнят тяжелые времена и даже Великую Отечественную войну. И боятся», — посетовал Антон.

«Большинство отнеслись с недоверием»

О напряжении среди населения и трудностях с продовольствием «Газете.Ru» сообщила и жительница Житомира, пожелавшая остаться анонимной. По словам девушки,

некоторые горожане подготовили небольшие комнаты в подвалах, чтобы прятаться во время предполагаемых бомбежек со стороны России.

«Напряжение было, но большинство, конечно, отнеслись с недоверием к таким заявлениям. Но некоторые реально испугались и стали готовиться, но таких совсем немного. В магазинах появились очереди, многие закупались нескоропортящимися продуктами, крупами, хлебом — на всякий случай», — заключила она.