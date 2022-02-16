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Общество

Штрафовать голых и вонючих. Власти Петербурга предложили новые наказания для пассажиров метро

В Санкт-Петербурге приняли в первом чтении новые штрафы для пассажиров метрополитена

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ТАСС
В Санкт-Петербурге хотят ввести специальные штрафы для тех, кто попытается спуститься в метро в вонючей одежде, босиком или вообще голым. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение губернатор города Александр Беглов. В местном Законодательном собрании документ вызвал бурные споры: так, коммунисты заинтересовались, будут ли преследовать людей в шлепках, а единороссы обеспокоены тем, кто и как собирается проверять уровень «зловонности» пассажиров. Как принимали новый законопроект — в обзоре «Газеты.Ru».

Законопроект о дополнительных штрафах в метро разработал городской комитет по транспорту. Документ вносит поправки в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Предлагается ввести следующие меры наказания:

- За спуск в метро в «зловонной» одежде или провоз «зловонной» ручной клади, использование метро без обуви или без одежды будут штрафовать на сумму от 100 до 500 руб.

При этом в действующей редакции закона уже предусмотрен штраф в том же размере за вход на территорию либо пребывание на территории петербургского метрополитена в пачкающей одежде или с предметами, которые могут загрязнить либо повредить одежду других пассажиров, салоны вагонов, сооружения и устройства станции. Загрязняющим предметом могут считаться открытые еда и напитки;

- Использование беспилотных летательных аппаратов в метро предлагают наказывать штрафом от 500 до 3 тыс. руб.;

- Тем, кто спрыгнет на пути или попытается каким-то образом самостоятельно достать упавший на рельсы предмет, придется аналогично заплатить от 500 до 3 тыс. руб.. Аналогичной суммой будут штрафовать виновных в задержке отправления поезда;

- За подключение к электрическим сетям метро без разрешения будет наложен штраф от 500 до 3 тыс. руб.;

- Отдельно власти уточнили пункт о провозе неоплаченной ручной клади. Теперь в законе предлагают прописать, что если человек проносит с собой багаж свыше определенных габаритов, он должен дополнительно оплатить его в кассе, в противном случае — штраф 1 тыс. руб.;

- Разведение костров в метро, использование пиротехнических устройств повлечет штраф в объеме от 2 до 5 тыс. руб.;

- Также предполагается штрафовать за проведение культурных, спортивных, политических, религиозных мероприятий в вагонах и на объектах инфраструктуры метро без письменного разрешения перевозчика. Сумма штрафа составит от 1 до 3 тыс. руб.;

- Невыполнение законных требований работников перевозчика или препятствование их деятельности будут наказывать штрафом в размере от 1 до 3 тыс. руб. Представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко пояснил, что речь идет в том числе о гражданах, которые отказываются надевать маски и провоцируют конфликты;

- Попрошайничество в метро повлечет штраф на сумму от 4 до 5 тыс. руб. В действующей редакции закона предусмотрены санкции только за игру в метро на музыкальных инструментах — она влечет меньший штраф, в размере от 1 до 3 тыс. руб.;

- Если поправки примут, появится и пункт об ответственности перевозчика, нарушившего правила пользования метрополитеном. Его могут оштрафовать на сумму от 5 до 10 тыс. руб., если это должностное лицо, и на сумму от 10 до 30 тыс. — если юридическое.

По итогам голосования 16 февраля депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли поправки в первом чтении. «За» проголосовали 33 депутата, против — 16.

При этом во время рассмотрения документ вызвал активную дискуссию. Глава фракции «Яблока» Александр Шишлов назвал законопроект «сырым» и посочувствовал представителю Смольного Сухенко за то, что тому пришлось представлять и защищать такую инициативу. Член «Яблока» Борис Вишневский попросил объяснить, на основе чего были составлены новые штрафы. Сухенко ответил, что в петербургском метрополитене сформулировали перечисленные ограничения, исходя из своего опыта работы.

«У меня статистики нет. Думаю, что дроны ребятишки могли запускать<...>. Что касается религиозных шествий. Не секрет, что представители тех или иных верований появляются в метрополитене, могут организовать какие-то акции», — заявил Сухенко. Он добавил, что «метро — это не орган госвласти, не театр, но там тоже надо вести себя прилично».

Депутат от КПРФ Александр Рассудов поинтересовался, кому в подземке помешает босоногий человек. Он также спросил, будут ли наказывать людей в шлепках. Сухенко предложил проработать этот вопрос в рамках второго чтения.

Единоросс Алексей Макаров, в свою очередь, спросил, что такое «зловонность» и как она будет определяться на практике. «У нас не должно быть фактора вахтера, когда человек сам определяет, как от кого пахнет и достаточно ли на нем одежды, чтобы пускать его в метро», — прокомментировал спикер парламента Александр Бельский.

Депутат Рассудов также попросил объяснить ему, кто «тот подземный повелитель», который будет определять нарушения и штрафовать.

Сухенко в ответ пообещал, что никто не собирается «преследовать граждан за запах пота». Он также попросил не драматизировать и выразил уверенность, что на местах проблем с выполнением новых правил не возникнет.

«Я не вижу трагических для судьбы данного законопроекта вопросов и замечаний. Мне не кажется, что все настолько плохо, что закон надо снять с рассмотрения», — резюмировал представитель Смольного.

Перед вторым чтением принятый законопроект отправлен на доработку.

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