Что известно о задержании и обысках у политолога Валерия Соловья и его сына

Бывшего профессора МГИМО политолога Валерия Соловья и его сына задержали в Москве. У него дома прошли обыски, а сам он был доставлен на допрос в СК. Сообщается, что в отношении Соловья завели уголовное дело о возбуждении ненависти.

В Москве задержали политолога, бывшего завкафедрой связей с общественностью МГИМО Валерия Соловья и его сына Павла. Их доставили на допрос в Следственный комитет. Об этом сообщил Znak.com со ссылкой на активистку Эльвиру Вихареву.

В своем Telegram Вихарева рассказала, что к ней «тоже заходили неизвестные», но не застали. По словам активистки, дома у Соловья прошел обыск, силовики изъяли всю технику.

Обыски и допрос

Супруга Соловья Светлана рассказала агентству РИА «Новости», что обыск в их квартире начался рано утром и продлился более семи часов. Как я подорвал стабильность России Я ушел из МГИМО, но не это самое печальное. Печально то, как функционирует система высшего образования. А... 21 июня 15:27

«С 7:30 до 15:30 в нашей квартире был проведен обыск. Была изъята вся техника», — сказала она. Женщина добавила, что ее мужа вместе с сыном увезли в Следственный комитет в статусе свидетелей по уголовному делу.

Светлана сообщила, что не имеет права говорить, по какому делу проходят ее супруг и сын, поскольку дала подписку. По ее словам, ей пока ничего не известно, так как у Валерия и Павла изъяли все средства связи.

Позднее жена политолога в беседе с «Эхо Москвы» рассказала, что ее муж все же вышел на связь после того, как его увезли на допрос. По словам Светланы, муж сообщил ей, что допрос скоро закончится и он вернется домой.

Обыски также прошли у племянника Валерия Соловья, Федора, который работает редактором на «Матч ТВ». Он рассказал Telegram-каналу «Осторожно, новости», что утром уехал в офис, а в квартире осталась только его девушка.

Около семи утра к дому приехали следователи, 15 силовиков угрожали выломать дверь, если им не откроют. Со слов Федора, обыск длился около шести часов, у него также изъяли всю технику, старые дискеты и даже книги. Он отметил, что забрали и личный телефон его девушки.

На допрос никого не забрали, Федор и его девушка не проходят по делу ни в каком статусе.

Дело о возбуждении вражды

По данным RT, допрос связан с делом, возбужденным по ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По версии следствия, Соловей делал в Telegram-канале «Генерал СВР» публикации о сотрудниках органов власти России.

RT утверждает, что администрирование этого канала ведется с территории Украины жителем Харькова Виктором Ермолаевым. Отмечается, что политолог проводит с ним регулярные онлайн-стримы.

Политологу по статье о возбуждении ненависти может грозить лишение свободы до шести лет. Однако источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что Соловей доставлен в СК в рамках дела по статье об экстремизме.

«В настоящее время Валерий Соловей доставлен в СК, где проводятся следственные действия в рамках уголовного дела по статье об экстремизме», — сказал собеседник агентства.

Около 21:00 мск допрос политолога и его сына завершился спустя несколько часов после задержания. Оба покинули здание Следственного комитета.

Чем известен Валерий Соловей

Политолог с 2007 по 2019 год работал на кафедре рекламы и связей с общественностью МГИМО МИД РФ (вел курсы «PR и реклама в политике», «Основы информационной войны и медиаманипулирования», «Основы государственной политики в информационной сфере»). Политолог Соловей вышел на связь после допроса Жена политолога, экс-профессора МГИМО Валерия Соловья сообщила в беседе с «Эхом Москвы» , что ее... 16 февраля 22:56

Придерживался националистических взглядов и выступил автором нескольких книг о русском национализме. В 2012 году возглавил партию «Новая сила», которой отказали в регистрации. Соловей участвовал в «Русских маршах», а также в 2017 году входил в предвыборный штаб кандидата в президенты Бориса Титова.

В 2019 году он сообщил, что руководство МГИМО не захотело более работать с ним, так как он «ведет антигосударственную пропаганду» и «подрывает политическую стабильность».

Соловей заявлял, что увольняется под давлением и прекращает преподавать по политическим причинам.

Известен как общественный деятель, в августе 2020 года он призывал выйти на всероссийскую акцию солидарности с протестующими в Хабаровске, а также с Республикой Коми и Архангельской областью. Соловей высказывался в поддержку жителей Башкирии, отстаивающих гору Куштау.

5 декабря 2020 года политолога задержали в Санкт-Петербурге на встрече со сторонниками движения «Перемен». Тогда суд арестовал его на 10 суток за проведение массового публичного мероприятия без уведомления властей.

Соловей ранее также заявлял, что является «ассоциированным членом» некой могущественной тайной организации.

«Существуют силы и личности, чье влияние превосходит любые силы. В частности, они сильнее ФСБ, сильнее Службы внешней разведки, сильнее Управления Генштаба. Это международные неправительственные организации, назовем их давайте так. Таких организаций в мире существует несколько. Я ассоциированный член восточно-европейского филиала одной из таких организаций», — отмечал Соловей.

Он также заявил, что подобных обществ в мире несколько и «почти все из них находятся в конфликте с Кремлем». Кроме того, политолог утверждал, что в Кремле практикуют оккультные ритуалы, чтобы предвидеть будущее или повлиять на него.