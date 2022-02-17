«Никто не заставит сына замолчать». Суд ужесточил приговор отцу Ивана Жданова

Суд заменил условный срок Юрию Жданову на три года колонии. На суде отец экс-главы ФБК* заявил, что не намерен отрекаться от собственного сына и «никто не заставит его замолчать». Сторона защиты назвала решение судьи «людоедским», а 67-летнего Жданова — политическим «заложником». Адвокаты будут обжаловать приговор.

Отцу бывшего директора »Фонда борьбы с коррупцией» (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) (ФБК, признан в России экстремистской организацией) Ивана Жданова, 67-летнему Юрию Жданову, заменили условный срок на реальный. Окружной суд Ненецкого автономного округа назначил ему наказание в виде трех лет в колонии общего режима по делу о мошенничестве и служебном подлоге.

«Приговор отцу Ивана Жданова изменили. Три года условного срока заменили на три года реального. Другого правосудия у меня для вас нет», — сообщил адвокат Владимир Воронин в Twitter.

«Иван остается моим сыном, отрекаться от него я не намерен. Никто не заставит его замолчать»,

— сказал Жданов-старший, выступая с последним словом на суде. Сам Иван Жданов, напомним, заочно арестован по уголовному делу о неисполнении решения суда и находится в розыске.

Сторона защиты уже заявила, что попытается обжаловать приговор. «Решение суда омерзительное и людоедское. Юрия Павловича продолжают держать в заложниках из-за деятельности сына — что может быть подлее», — сказал Воронин в беседе с «Новой газетой».

Юрист уточнил, что суд пока не предоставил мотивировку приговора. «Когда получим, будут понятны мотивы суда», — заключил он.

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский также связал дело Юрия Жданова с политической деятельностью Жданова-младшего. «Его преследование, несомненно, было политически мотивировано и связано с деятельностью его сына», — подчеркнул он.

В чем обвинили Жданова-старшего

Жданова-старшего задержали весной 2021 года в Ростове-на-Дону, заподозрив в причастности к незаконной передаче квартиры в пользу местного депутата (ранее он работал в администрации поселка на Крайнем Севере и был членом жилищной комиссии. — Прим. «Газеты.Ru»). Жданову предъявили обвинения по ч. 2 ст. 292 («Служебный подлог») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») УК РФ. В декабре Нарьян-Марский городской суд приговорил его к трем годам условно. Это решение обжаловали и сторона защиты, и сторона обвинения. На соратников Навального завели дело из-за сбора средств Бывших руководителей признанных экстремистскими организациями и иноагентами ФБК* и «Штабов... 10 августа 14:40

После вынесения приговора Жданов, находясь под подпиской о невыезде, покинул округ и уехал в Нижегородскую область, чтобы навестить 83-летнюю тетю. Там он вновь был задержан, суд поместил его в СИЗО. Его адвокат при этом утверждал, что подзащитный не давал подписку.

Свою вину Юрий Жданов не признает. Жданов-младший ранее неоднократно заявлял, что дело против отца связано с его политической деятельностью. Он указывал также на то, что больше никого из членов жилищной комиссии, рассматривавшей спор о квартире, не привлекли к ответственности. Решение при этом было коллегиальным.

Дело против руководителей ФБК

В сентябре Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом — ФБК. Главными фигурантами дела стали Иван Жданов, Алексей Навальный, Леонид Волков, Георгий Албуров, а также Любовь Соболь. В середине января Жданова внесли в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Ранее Жданов-младший также был фигурантом дела о неудалении из интернета фрагментов фильма «Он вам не Димон», снятого сотрудниками ФБК.

ФБК и «Штабы Навального» (организация запрещена в России) были признаны экстремистскими организациями, их деятельность ликвидирована. Решение суда вступило в силу в августе, апелляция защиты организаций была отклонена. Минюст включил их в списки запрещенных организаций. Кроме того Роскомнадзор заблокировал несколько десятков сайтов, связанных с Алексеем Навальным, его соратниками и их организациями.