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Общество

Быстро высылать: Путин потребовал «самых жестких мер» к нелегальным мигрантам за экстремизм

Путин призвал МВД применять самые жесткие меры к тем, кто причастен к нелегальной миграции

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
По мнению президента Владимира Путина, эффективность борьбы с экстремизмом связана с миграционной сферой. Политик призвал высылать приезжих за «любые проявления экстремизма» и «незаконную трудовую деятельность». В России рады всем, кто соблюдает законы и уважает культуру, подчеркнул при этом глава государства.

Министерство внутренних дел должно применять самые жесткие меры против причастных к нелегальной миграции, заявил президент России Владимир Путин на коллегии МВД.

«Нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции свой бизнес, — против этих людей должны быть выработаны самые жесткие меры.

А любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность [должны] служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», — цитирует политика ТАСС.

Путин подчеркнул, что в России «рады всем, кто приезжает сюда жить, учиться и работать», при этом соблюдая российские законы и уважая культуру и традиции страны. «У таких иностранных граждан, и прежде всего у наших соотечественников, приезжающих из-за рубежа, должна быть возможность свободно и без бюрократических проволочек оформить все необходимые документы», — добавил президент.

Комиссия по миграции

В феврале в России появилась межведомственная комиссия Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, напомнил глава государства. Ее возглавил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Группа займется анализом миграционной ситуации и выявлением угроз нацбезопасности.

«Рассчитываю, что ее работа позволит укрепить национальную безопасность в миграционной сфере, будет содействовать регулированию этих процессов так, чтобы они не создавали риски и угрозы, а служили социально-экономическому развитию нашего государства», — резюмировал Путин.

Иностранцы и лица без гражданства, согласно статистке МВД, совершили за 2021 год 36,4 тыс. преступлений, что на 5,9% больше, чем за 2020-й.

Необходимые поправки

В декабре Медведев призвал реформировать действующее миграционное законодательство. К качеству миграционного учета в стране и государственного контроля в России есть ряд вопросов, констатировал он. В конце января Медведев дал интервью РИА «Новости», в котором подчеркнул, что правила для мигрантов должны быть «разумно жесткими». «Все должны понимать: присутствие на территории России должно быть легальным, официальным, что за деятельность мигранта несет ответственность работодатель, потому что он его пригласил, и что, если какие-то правила не соблюдаются, такое лицо будет выслано из страны — вполне вероятно, без права возврата», — заявил Медведев.

На прошлой неделе зампредседателя Совбеза также призвал усилить контроль за ситуацией вокруг этнических анклавов мигрантов, поскольку «стычки» в них происходят ежедневно. Он также раскритиковал муниципальные и региональные власти за отсутствие информации о миграционных потоках на их территориях.

31 декабря 2021 года в России закончился срок моратория на депортацию нелегальных мигрантов, вставших на миграционный учет. С января иностранных граждан могут выдворять из страны за незаконную трудовую деятельность, а их работодателям грозит штраф до 800 тыс. руб. за каждого человека.

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