Число умерших после процедуры гастрофагии с применением сульфата бария в петербургском медцентре увеличилось до восьми, сообщила «Газете.Ru» одна из потерпевших. По ее словам, в общий список пострадавших теперь включены более ранние случаи — те, кто скончался еще в декабре 2021 года. Родственники умерших, в свою очередь, заявляют, что комитет здравоохранения их игнорирует, и что они ничего не знают об анонсированных правительством города выплатах потерпевшим.

«Половина клиники была в курсе»

Расследование уголовного дела о массовом отравлении пациентов после рентгена желудка с контрастом в Городском консультативно-диагностическом центре №1 (КДЦ) продолжается. Изначально в число потерпевших были включены только последние случаи, произошедшие в январе, однако после того, как стало известно, что отравления начались еще в декабре, список расширили.

Как рассказала «Газете.Ru» потерпевшая по делу Виктория, чья мама умерла 23 декабря 2021 года после процедуры в медцентре на Сикейроса, следствие заявило о восьми погибших и анонсирует, что аресты в клинике в скоро времени продолжатся.

«Я была на допросе 2 февраля, мы активно сотрудничаем со следствием. Все смерти включили в расследование. В семи перечисленных случаях смертей — наш тоже присутствует. СК до сих пор проверяет и другие случаи. Мне следователь сказал, что реальных погибших сейчас восемь, при этом эту цифру нигде не оглашали.

Также правоохранители сейчас планируют арестовать еще несколько подозреваемых, потому что половина клиники была в курсе, что барий контрафактный», — заявила она.

18 февраля стало известно, что администрация Петербурга выплатит материальную компенсацию пострадавшим и родственникам умерших — семьям погибших по 1 млн рублей, пострадавшим, в случае установления инвалидности, 500 тыс. рублей, а при причинении вреда здоровью — 300 тыс. рублей.

Несмотря на это, с Викторией и другими потерпевшими никто до сих пор так и не связался из представителей властей. Не принесли извинения и в клинике.

«С нами пока никто не связывался, посмотрим, как дальше будет. Если молчание продолжится, то зададим вопрос в администрацию Санкт-Петербурга, как дело будет двигаться. Это не исключает того, что мы намерены подавать иск на возмещение ущерба. Как мне сказал следователь — вполне возможно, что ответчиком станет клиника», — отметила девушка.

По ее словам, в ходе следствия стало известно, что партия контрафактного бария была закуплена клиникой еще в июле 2021 года. Причем лаборант, который принимал вещество, обратил внимание на его качество и сигнализировал об этом вышестоящему начальству, однако вопрос решен так и не был — средство использовали в медицинских целях.

Новым поворотом в деле стала и возможная причастность сотрудников скорой помощи к трагедии. Как подчеркнула Виктория, следствие сейчас занимается в том числе и их проверкой.

По ее словам, вопрос у следствия заключается в том, почему члены бригады скорой помощи не отреагировали должным образом на жалобы пациентов — вполне возможно, если бы их оперативно госпитализировали в отделение токсикологии, то многих можно было спасти. Вместо этого, по словам Виктории, врачи отмахивались и говорили, что никакого отравления барием не может быть.

«Я обратилась в районный следственный отдел по поводу действий «скорой». Потом мне позвонила главврач и милым голосом пригласила получить документы. Я пришла и мне дали протокол действий работников, кроме бумаги о госпитализации. Когда я ее потребовала, они заявили, что у них есть письменный отказ (умершей пациентки) от госпитализации. Написала заявление на копию отказа и, когда получу, обязательно проверю на соответствие почерка», — добавила она.

Болело все тело, дышать трудно и рвало кровью

Еще одна потерпевшая Анна, у которой в результате отравления скончалась мама, подтвердила, что действия врачей — медцентра, клиники и еще одной больницы — оставили много вопросов.

Ее 75-летнюю мать Людмилу с подозрением на гастрит отправили в центр к гастроэнтерологу, который сразу ее направил на рентген с контрастом — процедура была назначена на 9.30 утра 24 декабря 2021 года.

«Мы вызвали ей такси, она поехала. Так как мы не думали, что это опасно, я позвонила маме только в 12.00 — по голосу сразу было понятно, что ей плохо. Она сказала, что ей очень плохо, сидит на остановке. Объяснила, какую процедуру ей проводили, что выпила барий. После процедуры ей сразу стало плохо, ее еще там начало рвать», — поделилась она с «Газетой.Ru».

В самом центре на такое состояние пациентки отреагировали хладнокровно — ей сказали, что в ее состоянии нет ничего страшного и она может ехать домой.

Мать Анны рассказала ей, что у нее болело все тело, ей стало трудно дышать и в рвоте появилась кровь.

«Когда мама приехала домой, я вызвала ей «скорую». Сказала, что был рентген с контрастом и ей плохо. «Скорая» приехала, а я минут через 40 — врачи были еще дома и ждали, пока я найду людей, которые помогут маму погрузить в карету. Меня они ни о чем не спрашивали, ничего не уточняли, а маму постоянно рвало», — отметила Анна. «Ее тошнило, вся квартира в барии». Смерти от рентгеноскопии могли начаться в декабре После смерти трех человек в петербургском Городском консультативно-диагностическом центре №1 родственники... 31 января 17:15

Пенсионерку увезли в Елизаветинскую больницу, одну из крупнейших в городе. Анне же обещали позвонить сразу после того, как ее мать осмотрит врач. Однако в ближайшее время ей так никто не перезвонил, и спустя час женщина сама решила узнать, что происходит. Изначально Анне сказали, что ее мама еще не поступила в больницу.

«Через еще какое-то время они сказали, что мама у них на обследовании и попросили перезвонить еще через два часа. Я перезвонила и мне сказали, что ее определили в хирургию. На мой вопрос: «Почему?», мне ответили, что по телефону комментировать это не будут. Я собралась и поехала в больницу», — вспомнила Анна.

В итоге женщину не пустили на территорию больницы — сослались на ограничения в связи с эпидемиологической обстановкой. Анна написала обращение через сайт, а вещи ей порекомендовали привезти на следующий день. Так она и сделала, но информации о матери ей так и не предоставили.

«Мне сказали, что мама получит вещи в 12.00, а передала я их в 11.00. Чтобы узнать хоть что-то, меня отправили в приемный покой, но там опять никто не помог. Вернулась домой и с 12.00 начала звонить маме. Сперва телефон был недоступен, а потом включился, но трубку так никто и не поднял», — уточнила женщина.

В больнице Анне снова не смогли ответить на вопросы, а параллельно с этим ее сестра, которая живет на Камчатке, позвонила в морг при медучреждении.

Оказалось, что пенсионерка скончалась еще ночью, а ее дочери сообщили о смерти только около 14.00.

«От чего лечили маму, я до сих пор не знаю. Но я изначально предполагала, что все это связано с барием. В самом центре сказали, что наверное мама чем-то болела. После того, как стало известно о других случаях, я обратилась в Следственный комитет и нас включили число потерпевших», — подчеркнула Анна.

Медсестра пыталась покончить с собой

Напомним, что 26 января стало известно о смерти пациентов учреждения после гастрофагии с применением сульфата бария. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание небезопасных услуг». Позже в СК сообщили, что использованный при проведении смертоносной процедуры препарат с большой вероятностью был контрафактным.

Барий в медцентр на Сикейроса поставила компания ООО «Нева Реактив». В организации заявили, что действительно поставляли в медицинское учреждение сернокислый барий, который используется только в производственных (технических) целях. В контрактах о поставках не было указано, что клиника планирует использовать его в гастрофагии.

Спустя два дня после инцидента правоохранители задержали первого обвиняемого по делу — главврача медучреждения Евгения Попова, под стражей он пробудет минимум до 26 марта.

По версии следствия, именно Попов утвердил заявку на покупку в ООО «Нева Реактив» препарата «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%», который не включен в государственный реестр лекарственных средств и не может быть использован в медицинских целях.

На сайте СК же разместили объявление по розыску пациентов, которые проходили эту процедуру и пострадали — позднее выяснилось, что отравления барием начались в декабре. 7 февраля арестовали заведующую отделом лучевой диагностики Елену Медведеву. Еще спустя два дня были отправлены в СИЗО заместитель главного врача Александра Феофанова и заведующая рентгеновским кабинетом Наталья Суровенко.

Среди обвиняемых была старшая медсестра КДЦ №1 Марина Ефремова, писала «Новая газета». 2 февраля женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. А на следующий день она попыталась покончить с собой — сейчас она находится в реанимации в состоянии медикаментозной комы, на аппарате ИВЛ. Прогнозов врачи не дают.