Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
«Лежу, умираю»: провалившаяся под тротуар жительница Губкина... 19:19
В НАТО рассказали, кто принимает решение о вступлении... 19:18
Фетисов отреагировал на поражение сборной России по хоккею... 19:17
Блинкен заявил, что США не рассматривают уступок территорий Украины... 19:15
Reuters: Путин и Макрон договорились о встрече трехсторонней... 19:02
Первый президент КХЛ об итогах ОИ: к тренерскому штабу есть... 19:02
Кандидат в президенты Франции назвал расширение НАТО... 18:52
В Финляндии не нашли причин пересмотреть политику неучастия... 18:46
Илья Ковальчук поздравил российских хоккеистов с серебром... 18:36
В Раде заявили о последнем шансе Зеленского 18:32
Общество

В реке нашли тело бывшего замминистра. Его искали две недели

В Москве-реке спасатели обнаружили тело утонувшего экс-замминистра юстиции Ялунина

Слушать
Остановить
Тело бывшего заместителя главы Минюста Владимира Ялунина нашли в реке в 10 км от того места, где он провалился под лед на своем квадроцикле. По словам родственников Ялунина, 70-летний экс-чиновник отправился вечером 5 февраля в церковь недалеко от Козино, но домой не вернулся.

В Московской области найдено тело бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина. Его обнаружили в 10 км от местонахождения его квадроцикла, провалившегося под лед.

«Тело найдено поисково-маневренной группой и волонтерами в 14:33 мск. Проводятся следственные мероприятия», – рассказал ТАСС источник в экстренных службах. 70-летнего мужчину искали две недели.

5 февраля в Одинцовском районе Подмосковья Ялунин уехал из дома покататься на квадроцикле на гусеничном ходу. При этом средства связи, по данным Telegram-канала SHOT, он с собой не взял.

Вечером Ялунин не вернулся домой, о чем родственники сообщили в спасательные службы. После того как данные поступили в СК, была организована доследственная проверка. К поискам привлекли 30 человек и 9 машин.

Дочь экс-чиновника рассказала РЕН ТВ, что они с семьей в этой местности катаются не первый год, а ее отец «опытнейший человек». «В тот день здесь температура достигла минус 22, здесь туман был. Мой папа в храм ехал. И так получилось, видимо, [что он хотел] обогнуть, спуститься – сократить путь. Видимо, замерз, потому что ничего не надел особого», – рассказала она.

На следующий день спасатели обнаружили следы похожего транспортного средства, что было у Ялунина.

Они вели к Москве-реке недалеко от церкви Троицы Живоначальной вблизи села Козино. Там же нашли разлом на льду. Водолазы обнаружили квадроцикл на глубине примерно трех метров. Квадроцикл со дна подняли не сразу из-за сильного течения и продолжения поисков самого Ялунина.

Тогда же спасатели предположили, что мужчина мог утонуть. Поиски затруднял промышленный мусор и водоросли на дне реки. Для скорейшего обнаружения бывшего замминистра спасатели пробурили, как сообщает РИА «Новости», почти 300 лунок.

6 февраля в комментарии РЕН ТВ няня младшего ребенка Ялунина рассказала, что ее попросили прийти и посидеть с ребенком. При этом она заверила, что никаких драк и ссор в семье экс-чиновника не было – «у нас всегда дружно». Она рассказала, что Ялунин был хорошим человеком.

Комментарий телеканалу дала также соседка бывшего замминистра. Она рассказала, что у экс-чиновника трое детей, младшей дочери всего два года. По словам соседки, в позапрошлом году у бывшего чиновника обнаружили онкологическое заболевание.

Владимир Ялунин был замминистра юстиции России в 2004-2006 годах. Однако депутат Госдумы Александр Хинштейн, лично знакомый с Ялуниным, отметил в своем Telegram-канале, что он «вошел в историю как первый начальник ГУИН-ФСИН после передачи тюремного ведомства из МВД в Минюст».

«Он активно занимался подготовкой и организацией перевода пенитенциарной системы, после чего и возглавил обновленное ГУИН Минюста (Главное Управление исполнения наказаний), которым руководил на протяжении 6 наиболее сложных лет (1998-2004). После административной реформы и создания ФСИН, как федеральной службы, стал курирующим замминистра», – написал парламентарий.

Хинштейн отметил, что «хорошо знал Владимира Увенальевича еще со времен его службы в Минюсте, мы поддерживали связь и после отставки». «Это был достойный во всех отношениях человек. (К слову, кавалер трех орденов Мужества.) Очень жаль, если он, действительно, погиб», – отметил депутат в записи 6 февраля.

На посту главы ГУИН Минюста Ялунин запомнился реконструкцией Бутырской тюрьмы. В 2003 году на ремонт учреждения было потрачено 60 млн рублей. Чиновник стремился сделать из Бутырской тюрьмы современное учреждение, на что, по его словам, требовалось еще 20 млн рублей.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+