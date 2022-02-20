Более 53 тыс. беженцев из Донбасса приехали в Россию. Их готовы принять в 30 регионах

Эвакуированные граждане ДНР в пункте временного размещения на базе дворца спорта в Таганроге, 20 февраля 2022 года

Границу пересекли более 53 тыс. беженцев из Донбасса, сообщили в МЧС России. Большая часть из них находится в Ростовской области, однако эвакуированных также везут в Курскую и Воронежскую области. Местные власти уже ввели в этих регионах режим ЧС. Принять жителей ДНР и ЛНР могут почти 30 субъектов РФ.

Более 53 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР пересекли границу с Россией, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян в ходе заседания комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР. Жителей ДНР и ЛНР начали срочно эвакуировать в Россию. Мужчин призвали защищать республики Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщили об эвакуации жителей на территорию России. Глава ДНР Денис... 18 февраля 21:27

«К 19:00 границу пересекли более 53 тыс. жителей двух соседних областей Украины. Они были эвакуированы, вывезены на 142 автобусах в 101 пункт временного размещения», — сказал Чуприян. Он также сообщил, что в ближайшие часы приедут еще 3,4 тыс. жителей Донбасса. Они отправятся в Курскую, Воронежскую, Волгоградскую и Нижегородскую области.

Эвакуированных жителей Донбасса обеспечивают необходимой медпомощью. «За медицинской помощью обратились 419 человек, из них 74 ребенка», — сказал врио главы МЧС.

Он сообщил, что проведено более 700 ПЦР-тестов, из которых около 30 оказались положительными. Всех заразившихся коронавирусом госпитализировали.

Какую помощь оказывают эвакуированным

По словам Чуприяна, состояние прибывших в Ростовскую область беженцев улучшается. «Психологи утверждают, что появилась у них уверенность, радость в общении», — отметил он.

Врио главы МЧС рассказал, что материальную помощь в размере 10 тыс. руб. получили почти 700 человек. «Сегодня мы обработали около 3,5 тыс. заявлений на открытие лицевых счетов для дальнейших выплат», — отметил он.

Владимир Путин 18 февраля поручил выплатить по 10 тыс. руб. прибывающим в РФ беженцам. На эти цели правительству Ростовской области выделили 5 млрд руб. Средства на выплаты поступят из резервного фонда.

Чуприян также добавил, что родители эвакуированных детей обращаются с просьбами наладить для них образовательный процесс.

«Мы выдернули детей, они сюда прибыли с родителями, прервался учебный процесс. К нам уже обращаются старшие, родители, чтобы каким-то образом это сделать. Обсуждали этот вопрос, министерство образования Ростовской области готово принять этих детей на обучение здесь», — сказал врио главы МЧС.

Кто еще принимает беженцев

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«За сегодня в другие субъекты РФ ушли шесть составов. Планируется на следующие сутки 15 составов, поэтому география доставки людей все больше расширяется, но это скоординировано с другими субъектами РФ», — цитирует Чуприяна ТАСС.

20 февраля первые поезда с беженцами прибыли в Курскую, Воронежскую и Волгоградскую области.

В Воронеже приехавших направят в пункты временного размещения, в том числе в детские лагеря «Кировец» и «Голубой экран», сообщают «Известия».

Курские власти ранее сообщали, что область готова принять до 1,5 тыс. человек из ДНР и ЛНР и предоставить все, что необходимо для их комфортного и безопасного размещения.

В город Волжский Волгоградской области приехали более 400 жителей Донбасса, их разместят в пунктах временного размещения в Волжском и на севере Волгограда.

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил в своем Telegram-канале о готовности принять беженцев. «Мы никогда не были в стороне от проблем и бед людей. Учитывая непростые события в ЛНР и ДНР, мы сейчас просчитываем свои возможности и готовы принять людей, вынужденных покинуть территорию Украины, у себя в области. Количество и условия обсуждаем. Мы в беде не бросаем!» — написал Орлов.

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн сообщил в Instagram, что дал распоряжение подготовить пункты временного размещения, а также список вакантных в регионе рабочих мест.

Всего около 30 регионов России готовы принять людей из ДНР и ЛНР, сообщил Чуприян.

Он указал, что РЖД будут предоставлять в Ростовскую область составы для переезда беженцев в другие регионы. «Логистика прорабатывается. [Люди] в поезде точно так же будут обеспечены питанием, будут встречены радушно в тех субъектах, куда направляются», — подчеркнул врио главы МЧС.

«В настоящее время на штабе прозвучало, что 282 пункта временного размещения готовы к принятию лиц с Украины», — сказал он и подчеркнул, что пункты временного размещения обеспечены всем необходимым — горячим питанием, душем и прачечной. По его словам, режим ЧС позволит задействовать дополнительные ресурсы для помощи беженцам.

Регионы, где уже ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за прибытия значительного числа жителей ДНР и ЛНР уже ввели в Курской, Воронежской и Ростовской областях. Удар по химическому заводу, попытка штурма. Что произошло за ночь в Донбассе В самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщили о ночных обстрелах со стороны Украины. В Донецке... 20 февраля 15:44

«В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов России — Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера», — сообщает МЧС.

С 19 февраля в Волгоградской области ввели режим повышенной готовности.

Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали эвакуацию населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта в Донбассе. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. Из ДНР намерены вывезти до 700 тыс. человек.