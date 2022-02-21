«Быстрее инфляции, но медленнее смертности». В России выросли обороты похоронного бизнеса

Официальные доходы похоронного бизнеса составили в 2021 году 80,4 млрд руб. При этом, как пишет газета «Коммерсантъ», участники рынка говорят о желании граждан сэкономить. Но эксперты полагают, что на самом деле доходы выросли на 30% — 50%, а разницу объясняют переходом отрасли в теневой сектор. Ситуация может измениться после принятия нового закона «О похоронном деле». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Оборот рынка ритуальных услуг увеличился в 2021 году на 12,5% — до 80,4 млрд руб. Об этом в понедельник, 21 февраля, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующие данные Росстата. Депутат Разворотнева внесла законопроект о похоронном деле для обсуждения на экспертном совете ЕР Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному... 21 февраля 15:46

Указанный показатель является максимальным с 2013-го, когда рост оборота в этой отрасли достиг 14,3% в годовой динамике, подсчитали журналисты издания.

При этом динамика цен оказалась ниже прироста уровня смертности, составившего 15,1% в 2021-м (2,44 млн человек). «Причина дисбаланса — в стремлении россиян экономить на погребении», — приводит «Ъ» мнения участников рынка.

В службе «Ритуал.ру» сообщили, что в 2021 году выручка компании осталась примерно на уровне 2020-го из-за неготовности потребителей «к дополнительной финансовой нагрузке». В сети похоронных домов «Журавли», напротив, заявили, что доходы компании в годовой динамике увеличились на 20%, а основным фактором стала высокая инфляция.

Больше всего рынок ритуальных услуг вырос в Подмосковье, где, по данным Росстата, в 2021 году общая выручка ритуальных компаний увеличилась на 53% — до 6,3 млрд руб.

Эта динамика, как отмечает газета, выбивается из общей тенденции: в остальных регионах прирост составил от 5% до 15%. В Москве ритуальные агентства выручили совокупно 9,5 млрд руб., что лишь на 6,8% больше, чем в 2020 году. «В столице смертность выросла на 15% (172 тыс. умерших), а в Подмосковье — на 10% (125 тыс.)», — говорится в публикации.

Ярко выраженный рост областного рынка обусловлен тем, что москвичи стараются хоронить близких в Подмосковье, где цены за участок на кладбище заметно ниже — поясняют представители столичной похоронной службы «ЮОО ВОИ Вектор». Там отметили, что на кладбищах столицы земля стоит не менее 200 тыс. руб., а в области — 70 тыс. руб. Похороны станут госуслугой. Что известно об этом законопроекте Госдума впервые с 1996 года может принять новый закон о похоронном деле. Предлагается... 07 февраля 13:26

Кроме того, в Подмосковье цены на ритуальные услуги ниже, чем в столице: 75 тыс. руб. при «московской» стоимости в 135 тыс. руб. — такие оценки приводят опрошенные газетой эксперты.

«Уходит в серую зону»

Аналитики также полагают, что официальные данные статистики не в полной мере отражают реальное положение дел. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что во всех регионах обороты должны были показать рост минимум в 50% с учетом инфляции и смертности. Поэтому бизнес стал даже активнее, чем раньше, уходить в серую зону, утверждает он.

Однако после принятия закона «О похоронном деле» работающим в теневом сегменте компаниям придется уйти с рынка, что приведет к росту официального оборота отрасли — такой позиции придерживается исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева.

О том, что Госдума впервые с 1996 года может принять новый закон о похоронном деле, стало известно в начале февраля. Предлагается, в частности, расширить круг лиц, ответственных за места захоронения, чтобы решить проблему брошенных могил. Похороны станут госуслугой, а ритуальные агентства внесут в специальный реестр.

Обновить закон

Законопроект предполагает полную замену ФЗ «О погребении и похоронном деле». Обновление редакции закона давно назрело, считает замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В России впервые разработали ГОСТ по срочному захоронению в братских могилах В России разработали ГОСТ по срочному захоронению тел умерших людей и животных в мирное и... 07 февраля 13:26

По действующему закону, похоронные услуги могут оказывать только специализированные службы, созданные органами местного самоуправления. На практике оказание ритуальных услуг стало видом предпринимательской деятельности, указали авторы инициативы.

«Когда случается беда, человек обращается в ритуальную компанию, она занимается подготовкой захоронения, а кладбища занимаются самим захоронением. Агентства выбирают гроб, транспорт и т.д. И на этом рынке работает кто попало. Отсюда огромное количество черных компаний. И дикое завышение цен», — констатирует глава комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя Павел Кодыш.

В законопроекте предлагают, чтобы юрлица и ИП могли организовывать похороны только при наличии разрешения, выданного уполномоченным органом субъекта федерации в этой сфере.

Подача заявок предусмотрена через региональные порталы госуслуг. Все получившие разрешение организации занесут в специальный реестр, где должны быть перечислены оказываемые ими услуги, а также и их стоимость.

Согласно инициативе, компании будут наказывать за навязывание медицинских услуг в моргах, за передачу сведений об умерших третьим лицам и за взимание платы при оказании бесплатных услуг. «Тетя умерла – вот моя карта» Зайдешь с утра в интернет – все на что-то собирают. Феминистка Белла Рапопорт –... 11 февраля 13:32

Документ предполагает несколько требований для компании, которая хочет, чтобы ее внесли в реестр легальных «ритуальщиков». Организация должна быть зарегистрированным юрлицом или ИП, в организации должно быть катафальное транспортное средства. Кроме того, планируется создание реестра недобросовестных ритуальных служб. В него внесут компании, у которых отзовут разрешение.

Как передает 21 февраля РИА «Новости», Минстрой одобрил законопроект, регулирующий сектор ритуальных услуг. Документ разработал зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева. В отзыве кабмина отмечается, что перед его внесением в нижнюю палату парламента документ «нуждается в комплексной юридико-технической доработке».

Ожидается, что проект нового закона внесут в Госдуму в весеннюю сессию, пишет «Парламентская газета».

Официальные данные о смертности

28 января этого года Росстат представил сведения о естественном движении населения в декабре 2021-го. Согласно этим данным, в последнем месяце прошлого года родились 117 тыс. 946 младенцев, умерли 215 тыс. 529 человек. Росстат сообщил о рекордном росте доходов похоронного рынка Оборот рынка ритуальных услуг России в 2021 году увеличился на 12,5% по сравнению... 21 февраля 15:46

В статистическом ведомстве выделяют четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19. В первой из них учитываются те, кто скончался непосредственно от последствий коронавирусной инфекции:

«COVID-19 как основная причина смерти. В декабре 2021 года зафиксировано 44 тыс. 390 таких случаев», — говорится в сообщении.

В остальных трех группах речь в общей сложности идет примерно о 10 тыс. умерших, у которых COVID-19 либо являлся сопутствующим заболеванием, либо «предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования».

По данным на 21 февраля в мире с начала пандемии скончались 5 906 501 пациентов с коронавирусом. Условная летальность составляет 1,39%. Общее число заразившихся во всем мире составляет 425 074 129 человек. В России умерли 346 235 пациентов с COVID-19, заразились коронавирусом 15 522 756 человек.