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Общество

«Им нужна помощь, но кто поможет нам?»: как уживаются беженцы из Донбасса и ростовчане

Жители Ростовской области и беженцы из ДНР и ЛНР рассказали о недовольстве эвакуацией

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Палаточный лагерь МЧС для эвакуированных граждан ДНР в Ростовской области, 19 февраля 2022 года

Палаточный лагерь МЧС для эвакуированных граждан ДНР в Ростовской области, 19 февраля 2022 года

Эрик Романенко/ТАСС
Россия ожидает принять более 900 тыс. беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса — в настоящий момент границу пересекли уже более 61 тыс. человек. Частично людей начали развозить по регионам, которые вызвались их принять, однако основная масса размещена в Ростовской области, что уже начинает нервировать местных жителей. Они боятся, что из-за наплыва беженцев повысятся цены и будут заняты рабочие места. Однако волнуются не только они — выражают свое недовольство и сами эвакуированные. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Я хочу жить спокойно»

В Ростовской области, которая приняла больше других регионов беженцев из ЛНР и ДНР, гостеприимством властей региона довольны далеко не все. Жительница Ростова-на-Дону Ульяна (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что наплыв беженцев велик, несмотря на то, что с момента начала эвакуации прошло всего несколько дней.

«Сколько эвакуация идет уже? Два-три дня? Приезжих слишком много. Я понимаю, что им нужна помощь, но кто поможет нам? Ведь не мы [Россия] устроили эту войну, но при этом всем помогаем, кроме своих же россиян. К тому же многие переживают, что люди обратно не уедут», — считает она.

Местных, в частности, беспокоит, что все силы города брошены на размещение беженцев — при этом мест уже начинает не хватать.

«У меня у самой двое детей, я хочу жить спокойно. Сейчас еще анонсировали, что детей с Украины зачислят в школы — возникает вопрос, надолго ли они приехали и не займут ли наши рабочие места. Классы и так битком, а теперь еще сотни дополнительных учеников. Мне кажется, нужно срочно их раскидывать по всем регионам», — предложила Ульяна.

При этом ростовчанам жалко жителей Донбасса — они искренне считают их «братьями-славянами», но и за свой нарушенный уклад жизни переживают не меньше.

«Люди прибывают нескончаемым потоком, но мало ли — вдруг среди них есть, так сказать, засланные казачки или националисты, которые могут спустя какое-то время навредить? Нам страшно — и это совершенно нормально. Особенно с учетом того, что мы находимся возле границы. Пускай их отправляют в сибирские регионы — там места много», — сказала жительница города Таганрог Елена.

Беспокоят ростовчан и возможное повышение цен на продукты и проезд (некоторые таксисты уже взвинтили цены на перевозки), а также новый всплеск заболеваемости коронавирусом.

«Мы же понимаем, что всех [беженцев] не проверить на коронавирус, а в России и так по 170 тыс. в день выявляют. Регион находится в экономической и эпидемиологической опасности.

Таксисты совсем обнаглели — сделали стоимость проезда в два раза выше из-за беженцев, а страдают-то и местные.

Переживаем и за еду, потому что все бросили на прибывающих», — говорит ростовчанин Андрей.

«Не особо-то нас здесь и ждали»

Жители Ростовской области, однако, не единственные, кого не устраивает сложившаяся ситуации — претензии накопились и у беженцев из ДНР и ЛНР — по их мнению, принимающая сторона недостаточно качественно подготовилась к их приезду. На условиях анонимности они согласились рассказать, почему разочарованы эвакуацией .

«Нам сказали: срочно эвакуируйтесь, вас там ждут — дадут крышу над головой, накормят и обогреют. Мы собрали вещи и побежали. Приехали вчера после обеда. Сперва нас держали на пункте, чтобы взять тест, потом повезли в пансионат — нам места не хватило. И опять с двумя детьми мы оказались в подвешенном состоянии, а они, простите, в туалет хотят и кушать просят. Нам сказали ждать, потому что людей много», — отметила собеседница.

Большинство жалоб жителей ДНР и ЛНР связаны с долгим ожиданием и нехваткой мест — по их словам, в первую очередь надо было заселять матерей с маленькими детьми, а взрослые и пенсионеры могли и подождать.

«Сейчас нас уже определили, но осадок остался. Оставаться надолго, конечно, не собираемся, вернемся домой, как только все утихнет. Пока обустраиваемся и ждем обещанных выплат.

Спасибо, конечно, что хоть так», — добавила она.

Не устраивает и беженцев тот факт, что из-за нехватки места было решено отправлять их в другие регионы.

«Меня и дочь планируют перевезти в Нижний Новгород, но я не согласна. Не хочу уезжать далеко от границы. Но выбора нам не оставили, хотя я однозначно отказалась. Причем непонятно, что будет там — нужны ли мы кому-то, накормят и дадут ли, где жить. А то пока, судя по первым дням, не особо-то нас здесь ждали», — заключила еще одна беженка.

Более 61 тыс. беженцев

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования, как россияне относятся к эвакуации населения ДНР и ЛНР в Россию. По состоянию на утро 21 февраля, в Россию прибыло более 61 тыс. беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

Согласно опросу ВЦИОМ, поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории республик 78% российских граждан. Не поддерживают эвакуацию — 13% опрошенных, такого мнения чаще придерживаются россияне 18–34 лет (31% – 18–24 лет, 20% – 25–34 лет).

Также сообщается, что три четверти опрошенных также поддерживают решение президента России о единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тыс. рублей (75%). Не поддерживают эту меру 18%.

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