Обстрелы, погибшие и запрещенная техника ВСУ: о чем сообщают власти ДНР и ЛНР

Три мирных жителя погибли из-за взрыва, организованного украинскими диверсантами на трассе Донецк — «Горловка», сообщили в ДНР. Кроме того, в республике утверждают, что из-за обстрела прекратилось водоснабжение в поселке Еленовка ДНР. В Донецкой народной республике также обвинили украинские войска в блокировке беспилотника ОБСЕ, чтобы никто не узнал о нарушениях Киева. О ситуации в ДНР и ЛНР – в материале «Газеты.Ru».

Диверсия с тремя жертвами

«По оперативной информации, стало известно, что сегодня утром 22 февраля украинские диверсанты на трассе «Донецк — Горловка» осуществили подрыв минно-взрывного устройства. В результате террористического акта погибли трое гражданских, двигающихся по указанному маршруту на транспортном средстве», — говорится в заявлении представителя Народной милиции Донецкой народной республики Эдуарда Басурина.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте СК РФ.

Согласно данным следствия, 22 февраля 2022 года примерно в 5 часов утра на трассе Донецк-Горловка произошла диверсия – сработало самодельное взрывное устройство. В результате погибли трое мирных жителей.

«В настоящее время на месте работают спецслужбы. Бастрыкин поручил ГСУ СК России тщательно расследовать это преступление и установить всех причастных к нему лиц», — говорится в сообщении.

Отсутствие водоснабжения

Кроме того, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале заявил, что в поселке Еленовка Донецкой народной республики остановилось водоснабжение из-за повреждения трансформатора во время обстрела со стороны вооруженных сил Украины.

«В результате артиллерийского обстрела украинскими силовиками поврежден трансформатор, расположенный в серой зоне, западнее населенного пункта Васильевка Ясиноватского района. Вследствие этого произошла остановка 1-го подъема Южно-Донбасского водовода, что привело к прекращению водоснабжения в ПГТ Оленовка», — написал он.

Глава администрации Донецка также отметил, что до окончания аварийно-восстановительных работ жителям поселка ежедневно будут привозить питьевую воду в два пункта выдачи.

Блокировка беспилотника ОБСЕ

Народная милиция Донецкой народной республики в своем Telegram-канале сообщила, что украинская сторона продолжает блокировать работу беспилотника ОБСЕ в Донбассе. Киев не хочет допустить фиксации наблюдателями миссии запрещенного вооружения, считают в ДНР.

«Украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ. Так, с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 95-й, 25-й и 36-й бригад, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БПЛА СММ ОБСЕ в районах населенных пунктов Желанное, Андреевка, Яковлевка и Лебединское противник применил станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-АД», — говорится в сообщении.

В свою очередь замкомандира батальона донецких ополченцев «Восток» Александр Семенов рассказал РИА «Новости», что у ДНР есть средства ПВО для противостояния украинским беспилотникам. Однако республике необходимы более современные системы.

«Те средства ПВО, которые есть, в принципе позволяют противодействовать «Байрактарам». Те, что есть на сегодняшний день в республиках. Безусловно, хотелось бы лучше. И с этим вопросом и обращались к РФ», — сказал Семенов.

Запрещенное вооружение

Народная милиция ДНР заявила в своем Telegram-канале, что украинские силовики в нарушение Минских соглашений разместили гаубицы и бронемашины вблизи населенных пунктов Донецкой народной республики.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер боевики 53 ОМБр разместили четыре буксируемые гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» 152-мм и четыре бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2) вблизи жилых домов в н.п. Прохоровка и две боевые бронированные машины (типа БМП) вблизи н. п. Богдановка. Из состава 36 обрмп один бронетранспортер (БТР-3) вблизи н. п. Гнутово. А также одна бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ-2) вблизи н. п. Новоселовка Вторая из состава 25 овдбр», — отметили в ведомстве.

Обстрел ЛНР

Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило в своем Telegram-канале, что украинские силовики три раза за час нарушили режим прекращения огня. При этом они использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня по следующим направлениям: в 09.35 н. п. Новозвановка – Калиново: артиллерийское орудие 122 мм (12 снарядов); в 10.18 н.п. Новозвановка – Калиново: артиллерийское орудие 122 мм (12 снарядов); в 10.30 н. п. Счастье – Веселая Гора: артиллерийское орудие 122 мм (10 снарядов)», — говорится в заявлении.

Миссия ОБСЕ в своём отчете подтвердила нарушение норм международного гуманитарного права украинскими боевиками и зафиксировала повреждения жилых домов, а также многочисленные повреждения производственного помещения маслоцеха, полученные в результате обстрела н. п. НИКОЛАЕВКА из артиллерийских орудий 122-мм, сообщается в Telegram-канале народной милиции ЛНР.

Военные базы РФ

Военные России уже пересекли границу ДНР и ЛНР, рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. В российском МИД заявили, что пока о размещении военных баз в ЛНР и ДНР речи нет, но Россия может сделать «всё необходимое».

«Пока ни о каких базах разговора не шло. Но при необходимости сделаем, будет сделано все, что нужно. Договор это предусматривает», — сказал журналистам замглавы МИД России Андрей Руденко.

Глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Егор Чернев допустил введение военного положения в ДНР и ЛНР.

«Мы увидим, что примут палаты РФ, и будем реагировать на это. Может быть и военное положение, но оно может быть ограничено двумя областями - Донецкой и Луганской», - заявил Чернев журналистам

В последние дни обстановка в Донбассе накалилась. В нарушение Минских соглашений вооруженные силы Украины начали обстрел Донецкой и Луганской народных республик. Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также российский лидер поручил обеспечить поддержание мира в республиках.