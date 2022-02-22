«Ситуация страшная для каждого бортпроводника. За смерть пассажира ответит весь экипаж»

В ходе полета на самолете есть риск, что пассажир может почувствовать себя плохо — помочь ему может только экипаж или случайно оказавшийся на борту врач. Как рассказали бортпроводница и специалист по безопасности полетов, у экипажа мало шансов успешно провести реанимацию — важных лекарств в бортовой аптечке у них нет, как и медицинского образования. Реанимационные мероприятия проводят, пока борт не приземлится, человека объявят мертвым уже после посадки. Что не так с организацией медицинской помощи в российской гражданской авиации — в материале «Газеты.Ru».

Страдал тяжелым заболеванием

На борту самолета авиакомпании «СиЛА», летевшего рейсом из села Казачинское в Иркутской области в Иркутск, скончался пассажир, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта областного центра. Во время полета в понедельник экипаж сообщил, что одному из пассажиров стало плохо. «Экипаж передал за 30 минут до посадки, что он умер», — сказал собеседник агентства.

Всего на борту было 17 пассажиров и два члена экипажа. По предварительным данным, пассажир страдал тяжелым заболеванием — в полете состояние его здоровья резко ухудшилось и, несмотря на принятые меры, мужчина умер. Следственный комитет проводит проверку.

«Ситуация страшная для каждого бортпроводника»

Протокол действий при ухудшимся состоянии пассажира зависит от степени его самочувствия. Первым делом бортпроводники самостоятельно стараются оказать первую помощь, рассказала «Газете.Ru» действующая стюардесса Анастасия.

«Если не можем сами, то на борту имеется аптечка, которую мы не вскрываем лично — это делает только медик, который может быть среди пассажиров. В случае, когда врача нет, то аптечка не вскрывается, поскольку у экипажа нет соответствующего образования.

Причем врач, который вскроет аптечку, будет очень долго отписываться, что он делал, при каких обстоятельствах и так далее.

Но если он что-то сделает не так, то его тоже ждет ответственность, вплоть до уголовной», — сказала она.

В экстренных случаях открыть аптечку могут и члены экипажа, но только по согласованию с командиром. Однако на практике такое встречается редко, отмечает стюардесса. Если ситуация безвыходная и человек уже умер, то реанимационные действия члены экипажа все равно проводят на протяжении всего полета до посадки, поскольку констатировать смерть они не имеют права.

«Такая ситуация страшная для каждого бортпроводника, потому что будет очень длительное разбирательство и скорее всего все члены экипажа понесут за это ответственность», — констатировала Анастасия.

Юридически умереть на борту самолета нельзя, даже если смерть пассажира наступила во время полета — местом смерти будет считаться пункт прибытия.

«Проблем в авиации очень много»

По словам бортпроводницы, основная проблема организации медицинской помощи в полете — невозможность обеспечить присутствие медика в каждом самолете — из-за больших денежных затрат. Нецелесообразно и делать обязательным наличие медобразования для стюардов, поскольку для этого необходимо окончить специализированное учреждение. Иными словами, коротких курсов и каких-либо сертификатов для оказания квалифицированной медпомощи недостаточно, но и давать дополнительное образование стюардам невозможно.

«Кроме того, в аптечках первой помощи нет практически ничего — они настолько худые, что там нет важных медикаментов, тонометра, пульсоксиметра, что важно. Да и померить в полете пульс при работающих двигателях очень сложно», — пожаловалась Анастасия.

По мнению экс-командира воздушного судна, специалиста по безопасности полетов Александра Романова, каждый самолет необходимо оснастить электрическими стимуляторами для проведения реанимационных действий.

Нынешних ресурсов медпомощи, которые есть на борту, недостаточно для того, чтобы спасать жизни.

«Проблем в авиации очень много, в том числе и с медициной на борту. Аптечка, которая есть, содержит самый минимальный перечень препаратов. Для того, чтобы оживить человека или даже восстановить работу сердца, таких приборов нет. Они нужны, и как можно больше в разных местах, потому что экипаж не справляется вручную, тем более в самолете», — подчеркнул он в беседе с «Газетой.Ru».

В том числе и сама подготовка бортпроводников должна быть более тщательная — не только психологическая, но и для увеличения медицинских знаний экипажа, добавил Романов.

«Трехмесячные курсы-то мы проходим по оказанию первой медпомощи. Мы обязаны проводить реанимационные действия до того, как передадим пассажира медикам — до самой посадки самолета, причем даже в том случае, если он мертв. Но командир воздушного судна обязательно, если это возможно, будет запрашивать экстренную посадку в ближайший аэропорт», — отметила бортпроводник Анастасия.

Если уже становится понятно, что человек окончательно умер, то места, где разместить тело, на борту тоже нет. Его никуда не несут, а просто прикрывают пледом.

«Безусловно, это зависит, где человек располагается. Если в проходе, то, естественно, там его никто не оставит», — заключила она.