Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
ГИБДД объявила о рейдах накануне 23 февраля 17:41
В Госдуме отреагировали на возможный перенос матча Россия... 17:35
Samsung настигло «проклятье айфонов» 17:29
В США призвали Байдена разработать план на случай бегства... 17:28
Telegraph: российские бизнесмены подавали прошения в МИД... 17:26
ЦБ предложил ввести уголовную статью для борьбы... 17:26
Премьер Нидерландов назвал Путина «совершенно безумным» 17:25
Украинский бизнес обязали вести учет военнообязанных 17:25
Главный «убийца» флагманов провалил тест на прочность 17:24
В Раду внесли проект постановления о разрыве дипотношений... 17:23
Общество

«Вольфович поправляется». Депутаты Госдумы рассказали о здоровье Жириновского

Володин сообщил, что врачи пока не отпускают Жириновского

Слушать
Остановить
close
100%
Александр Щербак/ТАСС
Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский остается в больнице, в которую был госпитализирован в начале февраля с коронавирусом, но идет на поправку. Об этом сообщили его коллеги в Государственной Думе РФ.

«Ему намного лучше»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы во вторник сообщил, что накануне говорил с госпитализированным Жириновским.

«Сегодня нет среди нас Владимира Вольфовича Жириновского. Я с ним вчера разговаривал, ему намного лучше, он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают», — рассказал Володин во время обсуждения ратификации договоров с ДНР и ЛНР.

Он также надеется, что Жириновский в марте вернется к работе в зале пленарных заседаний.

О состоянии лидера фракции ЛДПР также рассказал председатель КПРФ Геннадий Зюганов на заседании партии в Государственной думе.

«Вольфович поправляется», — сказал он.

Накануне глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, член партии ЛДПР, также заявил, что лидеру фракции стало лучше.

«Владимир Вольфович идет на поправку. С момента положительного теста я с ним всегда был на связи. Как вы знаете, не афишировали по решению семьи, то, что он заразился. Сейчас он в больнице под наблюдением лучших врачей России. Уже дает указания по телефону фракции ЛДПР», — уточнил Дегтярев в прямом эфире в соцсетях.

Он также напомнил, что написал о Жириновском две книги — «Пророк в своем Отечестве» и «Пророк 2.0». Дегтярев пояснил, что основывал свои книги на предсказаниях главы ЛДПР.

«И, кстати говоря, о той ситуации, которая сейчас разворачивается у нас в Донецке и в Луганске, он опять - и это видео вы можете найти в интернете - еще перед новым годом все сказал. Вот, нужно его слушать, и тогда будет все хорошо в стране. Жириновский — наш пророк», — считает глава Хабаровского края.

Слухи и домыслы

О госпитализации Жириновского 9 февраля сообщили в пресс-службе Минздрава. Согласно данным министерства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля. Его состояние оценивалось как стабильное. Представители фракции рассказали, что Жириновский не прекращает работу, дает поручения и идет на поправку.

Вместе с тем некоторые СМИ сообщили, что лидер ЛДПР находится в тяжелом состоянии, а легкие политика поражены на 50-75%. Также у депутата якобы развился отит.

«Медики переворачивают лидера ЛДПР дважды в день, он лежит на противопролежневом матрасе. У Владимира Вольфовича также анемия средней степени. Врачи пытаются поднять уровень железа препаратами, но, возможно, потребуется переливание крови», — сообщил Telegram-канал Mash.

Согласно информации телеканала РЕН ТВ, Жириновскому требуется операция. Тем не менее, врачи Центральной клинической больницы все еще не могут провести оперативное вмешательство из-за состояния здоровья политика — оно остается тяжелым, несмотря на положительную динамику. Эту же информацию привел Telegram-канал 112.

Депутата якобы периодически приходится вновь подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, хотя часть времени он дышит самостоятельно.

Однако в ЛДПР опровергли эту информацию. «Категорически отрицаем информацию анонимных источников. Владимир Вольфович Жириновский постепенно, но верно идет на поправку», — заявили в пресс-службе РИА «Новости».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+