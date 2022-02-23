«Социалистическое отечество в опасности». Как в СССР стали отмечать 23 Февраля

День защитника Отечества ежегодно отмечают в России и в некоторых странах СНГ с 1922 года. Изначально праздник назывался днем Красной армии, с 1946 года – Днем Советской армии, а далее Днем Советской армии и Военно-морского флота. Праздник 23 Февраля в том виде, в котором мы знаем его сейчас, отмечается только со времен распада СССР и является днем воинской славы России. Историки рассказали «Газете.Ru», как впервые в СССР отметили 23 Февраля и при чем здесь День Красного подарка.

Как праздник 23 Февраля появился в СССР

День защитника Отечества учредили еще в Советском Союзе в 1922 году, назвав его Днем Красной армии. Но это далеко не начало его истории.

2 февраля 1918-го Совет народных комиссаров опубликовал декрет о создании Красной армии, в которую массово принимали добровольцев, рассказывает кандидат исторических наук, профессор и публицист Виталий Тепикин. По его словам, именно тогда во многих городах открылись пункты призыва, Белое движение стало усиленно отстаивать прежнюю жизнь до революции, а Германия уже 18 февраля начала наступление на Союз в рамках Первой мировой войны.

«Спустя несколько дней после начала наступления, а именно 23-го числа, вышел советский декрет «Социалистическое отечество в опасности». Из него следовало, что нужно всем миром подниматься на защиту родной земли. Владимир Ленин пытался выйти из положения без новых потерь», – говорит эксперт.

Так, по одной из версий, начало 23 февраля положил именно массовый подъем народа на защиту социалистического Отечества против германских и австро-венгерских захватчиков, подтверждает доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории РГАУ-МСХА имени Тимирязева Александр Оришев.

И добавляет, что по другой – официальной версии, праздник был учрежден в 1918 г. как «День рождения Красной Армии», одержавшей свои первые победы над регулярными войсками кайзеровской Германии под Нарвой и Псковом.

Обе версии, уверяет Оришев, не вступают в противоречие, а скорее дополняют друг друга. Хотя и в 1990-е годы, когда советский период российской истории стал подвергаться основательной критике, стали говорить о том, что фактически никакой военной победы не было, а существовали только попытки организованного сопротивления.

«Так или иначе, но в первый раз праздник отметили 23 февраля 1918, когда в Петрограде был проведен День Красной армии под лозунгом защиты социалистического отечества от «кайзеровских войск», – констатирует историк.

По его словам, в этот день состоялись масштабные митинги в различных городах, а в условиях голода и безработицы служба в армии предоставляла возможность обеспечить свое ближайшее будущее – всем красноармейцам были обещаны продовольственные пайки. Однако уже 3 марта, после подписания Брестского договора, началась демобилизация и сформированные части были распущены.

Не могли определиться с датой

Уже в 1919 правительство решило отметить годовщину создания Красной армии. Несмотря на то, что декретом совнаркома об организации рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) дата отмечалась 28 января 1918 года, ее решили перенести, говорит историк и аспирант РАНХиГС Сыдып Бальдруев.

Годовщину предполагалось объединить с Днем Красного подарка, который был назначен на 16 февраля и создан для того, чтобы население могло пожертвовать свои собственные вещи для сражавшихся Красноармейцев. Но 16-го провести День Красного подарка не успевали. Поэтому перенесли торжество на следующее воскресенье, которое и выпало на 23 февраля.

«Так было решено отметить сразу два праздника 23-го и приурочить их к годовщине боев первых красноармейских частей с немецкими войсками под Псковом и Нарвой, и к изданию декрета «Социалистическое отечество в опасности», – утверждает Бальдруев.

Вот только несмотря на то, что начало праздника было положено, до определенного времени его почти не отмечали.

По словам доктора исторических наук Оришева, причиной этому стало то, что вплоть до 1921 власти не могли окончательно определиться с конкретной датой его проведения.

Массово праздновать 23 февраля стали только в 1922 году. Тогда 27 января Всероссийский Центральный исполнительный комитет (ВЦИК) издал указ о ежегодном торжественном праздновании 23 февраля «Дня Красной Армии». В 1946 году праздник получил название «День Советской Армии и Военно-Морского флота».

Как отмечали праздник

Как уверяет Оришев, в СССР непременной традицией на 23 февраля стало возложение венков к памятникам неизвестному солдату, на братскую могилу, другим военным памятникам. В этот день издавался праздничный приказ министра обороны, проводились праздничные концерты, торжественные собрания, дни открытых дверей в воинских частях, чествовались ветераны.

Праздник сопровождался вручением подарков.

В основном они были военной тематики – фляжки с коньяком, ножи, бинокли, амуниция и тому подобное.

Постепенно подарки приобрели гражданский характер: одеколоны, галстуки, рубашки, шарфы, электробритвы.

«День защитника Отечества носит патриотический характер, и чествуют в этот праздник в первую очередь военнослужащих. И если до 1949 года важную памятную дату праздновали сдержано, после стали проводить парады, концерты, вручать награды 23 февраля. Не исключаю, что традиция февральских подарков мужчинам пошла как раз от военных наград», – добавляет Виталий Тепикин.

В каких странах отмечают День защитника Отечества

День защитника Отечества активно отмечают 23 февраля лишь в нескольких странах, среди которых Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Приднестровская Молдавская Республика, Южная Осетия и Нагорный Карабах, утверждает заместитель руководителя методического отдела Домашней школы «ИнтернетУрок» Лада Коновалова. В таких странах, как Латвия, Эстония и Армения 23 февраля официально не является праздником, однако русскоязычное население чтит его в том числе.

Как добавляет историк Александр Оришев, в Белоруссии чествуют ветеранов Великой Отечественной войны, празднования в Таджикистане обусловлены тем, что в этот день там прошел первый парад местных вооруженных сил.

Однако только в Киргизии, как и в России, 23 февраля является официальным выходным днем.

Также неофициально этот праздник отмечают русские общины не только в Прибалтике, но и в Армении.

В странах, где нет всеобщего призыва в армию, День армии и военнослужащих и День мужчины как мужа и родителя обычно отмечаются отдельно. День армии чаще считается чисто профессиональным праздником, однако имеются исключения, указывает Коновалова.

По ее словам, например, Польша и Финляндия связывают чествование своих вооруженных сил с обретением независимости. В Финляндии День Оборонительных сил выпадает на 4 июня – день рождения маршала Карла Маннергейма, одного из основателей финской независимости, а в Польше – на 15 августа, день победы в Битве за Варшаву польских войск над советскими в советско-польской войне в 1920 году. Основная часть праздника – большой военный парад.

6 мая отмечают День вооруженных сил Болгарии, также известный как День храбрости и Праздник болгарской армии, к тому же праздник совпадает с Днем святого Георгия Победоносца, который издавна считается покровителем воинов. Традиционно проходят парады с участием военной техники. В 2021 г. у памятника Неизвестному солдату возле Софийского собора в Софии прошел парад, где военнослужащие продемонстрировали элементы операции по обезвреживанию террористов.

В Австралии 25 апреля празднуют свою версию Дня защитника Отечества, именуется он День ANZAC – День австралийского и новозеландского военного корпуса. Отмечается праздник с размахом — в стране проводятся парады, встречи ветеранов, торжественные церемонии памяти погибших в мировых войнах. Каждое новое поколение австралийцев заново осмысляет прошлое и дополняет представление о реальных событиях войны новыми фактами.

Установлено, что среди «анзаков» были и иммигранты из Российской империи. Имя каждого погибшего россиянина (всего их 167 человек) увековечено на стенах Австралийского военного мемориала. Почти в каждом городе Австралии и Новой Зеландии, а также в Галлиполи в Турции проходит утренняя служба, отмеченная молитвой и размышлениями. В Австралии это также единственный день, когда не запрещено играть в «two-up». В нее играют в пабах и клубах, отдавая дань памяти солдатам-«диггерам» (распространенное название австралийских и новозеландских солдат), которые таким же образом развлекались подбрасыванием монет во время Первой мировой войны.

Интересно, что 19 ноября 1999 г. Был установлен Международный Мужской День, который впервые отметили в Тринидаде и Тобаго, дополняет Коновалова.

Сразу несколько военных праздников, аналогичных Дню защитника отечества, также существуют в США, говорит Александр Оришев. У них это День вооруженных сил США, День поминовения, День ветеранов вьетнамской войны, День береговой охраны. Однако ни один из этих праздников не сопоставим по популярности с российским 23 февраля.

Помимо прочего, в Великобритании отмечается День Вооруженных сил 27 июня. 1 августа в Китае празднуют День создания Народно-освободительной армии Китая – самой многочисленной армии мира. Во Франции роль военно-патриотического праздников выполняют День святой Жанны д'Арк 30 мая и День взятия Бастилии 14 июля.

В Испании праздник вооруженных сил отмечают целую неделю, добавляет доктор исторических наук, цель – повысить престижность службы в армии. Недельный цикл имеет военный праздник в Индии, когда после показательных выступлений вооруженных сил республики проводятся фестиваль музыки и футбольный матч.

Армейский праздник отмечают даже в африканских странах. В Мали 20 января празднуют День армии — в этот день произошел окончательный вывод французских оккупационных войск из страны.

Характерно, что в Германии и Японии – основных участников блока стран фашисткой «оси», развязавших Вторую мировую войну — военный праздник практически не отмечается. Роль мужского праздника в этих странах выполняет День отца, подытоживает Оришев.