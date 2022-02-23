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Общество

Взрыв в троллейбусном депо Луганска. Власти ЛНР назвали это «терактом»

В ЛНР сообщили о теракте в троллейбусном депо возле склада пиротехники

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Телеграм-канал «Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC»
В Луганске произошел новый взрыв – теперь возле троллейбусного депо. Власти ЛНР назвали произошедшее террористическим актом. Подробности инцидента пока неизвестны, о пострадавших не сообщается. Позавчера «терактом» и «покушением» назвали взрыв автомобиля, случившийся рядом с машиной представителя ЛНР в СЦКК Михаила Филипоненко. Были и другие «теракты», но в них никто не пострадал — кроме, предположительно, трех человек на трассе в Горловку.

В Луганске (ЛНР) произошел взрыв возле троллейбусного депо. Об этом сообщает в своем Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Власти ЛНР назвали взрыв терактом.

«В Луганске произошел очередной террористический акт! В 04.15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв», — говорится в сообщении.

О раненых или погибших ничего не известно. Сейчас на месте взрыва в депо работают правоохранители и экстренные службы.

Впоследствии офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский заявил журналистам, что фугасными снарядами были подорваны четыре столба-опоры троллейбусных линий.

«Сегодня утром 23 февраля в Луганске по улице Днепровской произошла серия взрывов. <…> На месте происшествия было выявлено, что был подрыв четырех столбов – опор под троллейбусные линии. Они были подорваны накладным фугасным самодельным взрывным устройством направленного действия», — сказал он.

По словам Гетманского, взрыв произошел в 70 метрах от склада пиротехники.

«Если бы сдетонировали пиротехнические изделия, могли бы быть более глобальные последствия, которые могли привести к большому количеству жертв среди мирного населения», — добавил он.

Ранее власти ЛНР уже несколько раз заявляли о терактах. 21 февраля в Луганске был взорван автомобиль УАЗ, он находился рядом с машиной представителя ЛНР в СЦКК Михаила Филипоненко. По данным Народной милиции ЛНР, пострадали Филипоненко и его водитель, обошлось без жертв. «Руководителю [представительства ЛНР в СЦКК] и его водителю оказывается медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что сработало неустановленное взрывное устройство. «Расцениваем это ЧП как теракт украинских спецслужб, направленный на прекращение деятельности представительства ЛНР в СЦКК, который осуществляет фиксацию преступлений украинской стороны на линии соприкосновения», — добавил он.

Сообщения о терактах появляются в органах печати ЛНР и ДНР в последнее время практически ежедневно. 21 февраля в Донецке прогремел взрыв возле аэропорта, однако о пострадавших и убитых ничего не сообщалось. 18 февраля возле здания правительства ДНР был взорван автомобиль – также УАЗ, как в Луганске. Он был припаркован возле Совмина, жертв также не было.

19 февраля ТАСС сообщил о трех взрывах на газопроводе в Луганске, власти ЛНР назвали эти действия украинской диверсией.

22 февраля в МГБ ДНР заявили о покушении, которое совершили неизвестные в отношении экс-министра обороны Владимира Кононова. «В районе пересечения улиц Лазаренко и Цусимская совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра», — говорится в сообщении МГБ.

Кроме того, два взрывных устройства сработали в тот же день на трассе Донецк — Горловка, жертвами взрывов по данным ДНР стали три человека, находившиеся в гражданском автомобиле. Вину возлагают на украинских диверсантов.

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