«Буду делать это с сожалением». Президент Польши — о туристической блокаде для россиян

Президент Польши Анджей Дуда напомнил, что республика граничит с Калининградской областью, и заявил о возможности блокады путешествий для граждан РФ. При этом он выразил уверенность в том, что обычные жители РФ не хотят сражаться. Тем временем в Сейме Латвии утверждают, что «россиянам незачем ехать в агрессивные, по их мнению, государства», и предлагают закрыть им такую возможность.

Президент Польши Анджей Дуда допустил возможность блокады путешествий для граждан РФ, если ситуация на востоке Украины обострится. С соответствующим заявлением он выступил в среду, 23 февраля, на совместной пресс-конференции в Киеве с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой. Латвийские политики призывают распространить санкции на всех россиян Председатель комитета Сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил , что Латвия может отказать... 23 февраля 20:24

«К сожалению, санкции должны быть очень мощными», — сказал Дуда, напомнив, что Польша граничит с Калининградской областью.

«Я, как сосед России, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые заблокируют возможности путешествий, например, гражданам России», — добавил он.

При этом польский лидер призвал к миру и спокойствию.

«Как президент Польши, знающий многих россиян, я не сомневаюсь, что россияне — обычные жители большого российского государства — хотят жить в спокойствии, не хотят сражаться, хотят строить свое будущее, хотят рассматриваться в качестве хороших и честных людей, как просто граждане мира», — сказал Дуда.

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Два дня назад на сайте погранслужбы Польши действительно появилось объявление о том, что страна открывает границы для путешественников из всех стран, кроме РФ. «Нашу правоту подтвердит история». Медведев — о признании независимости ДНР и ЛНР Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей в Южной... 22 февраля 13:53

«При этом российские туристы никаких изменений не заметят, поскольку въезд в Польшу с туристическими целями и прежде был запрещен», — пояснил в беседе с «Газетой.Ru» главный редактор портала Profi.Travel Артем Чумак.

В Латвии не ждут россиян

В свою очередь, председатель комитета Сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс ранее предложил приостановить выдачу туристических виз россиянам. По его мнению, из-за ситуации вокруг Украины под ограничительные меры должны попадать не только российские политики, поддерживающие независимость ДНР и ЛНР, но и все местное население.

«Как член парламента я призываю к тому, чтобы выдача новых турвиз была приостановлена. Надо понимать, что как минимум 70% жителей России поддерживает нынешнюю политику Кремля. Российское общество считает, что НАТО является агрессором. Если это позиция большинства населения страны, то россиянам незачем ехать в агрессивные, по их мнению, государства», — пояснил политик.

Впрочем его коллеги отнеслись к этой идее скептически, назвав такие ограничения «драконовскими», отмечает TourDom.ru. «В политических кругах Латвии немало деятелей, которые призывают придерживаться дипломатического пути в урегулировании международных отношений с Россией. Они считают, что экономические или социальные санкции не окажут значительного влияния на Кремль, в отличие от ЕС», — пишет портал. «Спасибо, Россия!»: депутаты единогласно поддержали признание независимости ДНР и ЛНР Госдума на пленарном заседании 22 февраля ратифицировала соглашения с Донецкой и Луганской... 22 февраля 21:03

Западные страны начали обсуждать и вводить санкции в отношении РФ после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

22 февраля эти соглашения ратифицировали парламенты ДНР, ЛНР и России.

Как выяснил ВЦИОМ в ходе опроса, 73% респондентов скорее поддерживают решение о признании суверенитета ДНР и ЛНР, 16% — скорее не поддерживают.

Выразили поддержку решению президента о подписании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками Донбасса большинство россиян — 78%. Скорее не поддерживают это решение 14% опрошенных.