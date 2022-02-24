Закрытое небо и очереди на границе. Что происходит на Украине и юге России

Из-за военных действий полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве Украины запрещены. Движение поездов внутри страны в сторону Харькова приостановлено. На границе образовались очереди из желающих уехать. Аэропорты в южных регионах России также прекратили принимать и отправлять рейсы. Занятия в школах отменили. Подробнее о том, как живут города, возле которых проходит военная операция, и о том, как происходит эвакуация, — в материале «Газеты.Ru».

Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов на юге России из-за спецоперации на Украине: полностью приостановлена работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя. Как сообщается на сайте ведомства, ограничение действует до 03.45 мск среды, 2 марта. Авиационные власти «настоятельно не рекомендуют» пассажирам ближайших рейсов и встречающим посещать аэропорты. Специальная военная операция России в Донбассе. LIVE Президент РФ Владимир Путин ранним утром 24 февраля объявил о проведении специальной военной... 24 февраля 15:36

Все авиарейсы из-за запрета использования воздушного пространства также отменил аэропорт Астрахани, после 9:00 воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, там усилили меры безопасности. К настоящему моменту отменено всего пять рейсов авиакомпаний »Аэрофлот» и «Азимут». Ранее оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика» отмечал, что рейсы в Краснодар, Сочи и Анапу приостановлены из-за того, что зоны аэродромов курорта не безопасны для посадки.

В московских аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписания», на 13:00 мск во Внукове отменено 33 рейса, 22 задержано, в аэропорту Домодедово отменено 86, задержали 13, в Шереметьево 64 рейса отменено, задержали 10.

Лоукостер «Победа» пассажирам отменяемых рейсов автоматически оформляет возврат денег. Аэрофлот приостановил рейсы из Москвы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и обратно и предложит пассажирам полный возврат денег или перебронирование на другие даты или маршруты. Utair временно отменил рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Белгород, Липецк, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Элисту.

В изданном российскими авиавластями NOTAM (оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов) говорится, что воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией закрыто с четверга. Запрет распространяется только на гражданские самолеты. Зеленский: Украина разрывает дипломатические отношения с Россией Украина разрывает дипломатические отношения с Россией. Об этом заявил украинский лидер Владимир... 24 февраля 13:50

Около 5:00 мск власти Украины решили ограничить полеты гражданских самолетов над всей территорией страны «из-за потенциальной опасности». К 6:15, по данным сервиса отслеживания полетов FlightRadar, воздушное пространство страны было абсолютно пустым.

Организация Safe Airspace предупредила, что самолеты могут быть случайно сбиты снарядами, и рекомендовала не летать над Украиной. Уровень безопасности — 1 («не летать»). Также в SA опасаются кибератак на украинские системы управления воздушным пространством.

Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) признало территорию Украины активной зоной конфликта. «Существует опасность как преднамеренного нацеливания, так и ошибочной идентификации гражданских самолетов», — сообщила организация. EASA также распространило предупреждение о «рисках для гражданской авиации» на 100 морских миль в пределах границ Белоруссии и России, а также на часть воздушного пространства Ростовской области.

Евроконтроль рекомендовал не использовать воздушное пространство Украины. «Срочно, никаких операций на Украине сегодня... Советуем всем операторам», — написал в Twitter глава организации Имон Бреннан.

Полеты на Украину и обратно уже запретили венгерская авиакомпания Wizz Air, казахстанская Air Astana, латвийская Airbaltic, немецкая Lufthansa, эмиратская Flydubai, французская Air France и польская LOT, летавшая в Киев, Львов и Одессу. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сообщила о приостановке рейсов с территории и на территорию Украины минимум до 23:59 24 февраля. Turkish Airlines отменили все рейсы с Украиной, а также приостановили рейсы в Ростов.

По данным Avianews, аэропорты Харькова и Днепра временно закрыли еще вечером 23 февраля.

Аэропорт Борисполь также приостановил работу, передает УНИАН. Взлетно-посадочная полоса заблокирована, всех пассажиров эвакуировали. Кинокритик Егор Беликов в своем Telegram-канале рассказал, что накануне его отказались пустить на территорию Украины. Со вчерашнего дня он ожидал обратного рейса в аэропорту Жуляны, но улететь так и не смог. Багаж пассажиры забрать не смогли.

«Укрзализныца» временно приостановила движение поездов в сторону Харькова. Украинцам советуют проверять расписания поездов и приезжать на вокзал за полчаса до отправления поезда.

Эвакуация граждан

В подконтрольной Киеву части Луганской области объявили всеобщую эвакуацию. Владельцам автомобилей рекомендуют двигаться в направлении Днепра, людям без транспорта — идти на вокзалы. Эвакуацию объявили в 05:50 по местному времени (6:50 мск). У банков на Украине выстраиваются большие очереди В банки Украины выстроились длинные очереди, люди снимают наличные деньги, сообщил «Газете.Ru» сотрудник... 24 февраля 14:37

МИД Польши призвал граждан республики срочно покинуть территорию Украины в связи с военными действиями. Варшава не рекомендует любые поездки в страну. Власти Польши также разворачивают в двух регионах страны на границе с Украиной пункты приема беженцев.

МИД ФРГ призвал остающихся на Украине граждан покинуть страну либо оставаться в защищенном месте, если возможности уехать нет. «На Украине происходят боевые действия и ракетные обстрелы. Немецкие граждане настоятельно призываются к тому, чтобы покинуть страну», — сообщило внешнеполитическое ведомство.

Посольство Казахстана в Киеве пообещало обеспечить эвакуацию своих граждан, на территории страны находятся свыше 1600 граждан Казахстана. Они могут обращаться в посольство и консульства. В Нур-Султане рекомендуют добираться до Львова, а оттуда эвакуироваться наземным транспортом.

Болгария заявила о готовности к эвакуации около 4 тыс. своих граждан. Она будет осуществляться сухопутным транспортом, в стране готовится база для их размещения.

По информации Telegram-канала Shot, в Ужгороде выстроились длинные очереди на выезд с Украины в Словакию.

На выездах из Киева тоже огромные пробки, некоторые жители покидают город пешком. Тем временем, советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал киевлян не покидать столицу. По информации РИА «Новости», все российские дипломаты эвакуированы из Киева.

Школы, детсады и больницы

На севере Крыма, в граничащих с Украиной районах Брянской и Белгородской областей отменили занятия в школах. На полуострове занятия отменены до конца недели, в Брянской области - на один день, в Белгородской - на неопределенный срок.

Во всех приграничных районах Курской области школьников переводят на дистанционное обучение. Такая форма обучения продлится по крайней мере до понедельника.

На Украине на дистанционку перешли все учебные заведения. В Минобразования призвали учителей, школьников и студентов «по возможности оставаться дома». Детские сады закрыты.

Минздрав Украины прекратил плановые госпитализации до отдельного распоряжения. Больницы и поликлиники работают в усиленном режиме.

В Киеве и других украинских городах стоят очереди к банкоматам. Часть из них уже не работает, в остальных можно снять только 3 тыс. гривен с одной карты.

Общественный транспорт в столице Украины работает бесплатно, турникеты открыты. Некоторые жители спустились в метро и остаются там. На автозаправочных станциях Киева образовались очереди, АЗС при этом продолжают работать.