Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров 14:33
Председатель ЕК дер Ляйен и глава Евросовета Мишель провели переговоры... 14:31
В МИД рассказали, что РФ не позволит неонацистам править... 14:31
Первую американскую лунную миссию перенесли на май или лето 14:22
Лавров назвал условие переговоров с Зеленским 14:20
Путин и Асад обсудили тему операции России в Донбассе 14:17
В Сбербанке назвали фейком информацию о проблемах... 14:15
Мостовой высказался о переносе финала Лиги чемпионов... 14:15
Renault остановит производство в Москве из-за усиления... 14:13
В ООН заявили о 127 сообщениях о гражданских жертвах... 14:13
Общество

Воздушная блокада. Сколько туристов остаются в регионах с закрытым авиасообщением

Росавиация закрыла воздушное пространство России для самолетов Великобритании

Слушать
Остановить
close
100%
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Росавиация накануне сообщила, что работа 12 аэропортов в южных российских городах временно приостановлена. До 2 марта закрыты аэропорты Брянска, Белгорода, Орла, Курска, Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Симферополя. Сегодня ведомство запретило полеты над Россией британским авиакомпаниям. Тысячи туристов не могут вернуться домой или улететь на отдых. Во избежание коллапса авиакомпании призывают пассажиров не приезжать в аэропорты, если рейс отменили.

Застрявшие на юге России

По информации Ростуризма, в регионах, где парализована работа аэропортов, находятся около 150 тыс. туристов, включая 25 тыс. организованных. «Большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае», — говорится на сайте ведомства.

Для туристов, которые должны были вылететь до 2 марта, РЖД запустили дополнительные поезда. Кроме того, несколько крупных туроператоров организовали автобусные вывозные рейсы.

Остальные туристы продолжают отдых в обычном режиме.

»Ростуризм обращается к российским отельерам с просьбой идти на встречу туристам и продлевать проживание в гостиницах гостям, которые не могут вылететь из закрытых аэропортов, без повышения стоимости гостиничных услуг, а по возможности — без дополнительной платы. Также просим плотно взаимодействовать с туроператорами и находить взаимоприемлемые решения», — призвали в ведомстве.

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Более 7 тыс. туристов 24 февраля вылетели из города. «Всего за сегодняшний день город покинули больше 7 тыс. гостей. Маневренный фонд для туристов у нас готов», — сообщил глава города Алексей Копайгородский.

На курорте остаются более 76 тыс. туристов. Там работает 649 мест размещения: загрузка в прибрежном кластере составляет 67%, в горном кластере — порядка 90%.

Лоукостер «Победа» автоматически оформил возврат авиабилетов. Пассажиры «Аэрофлота», «Ямала», Smartavia, Azur Air и Red Wings также могут оформить возврат.

Те, кто не может вернуться в страну

Ростуризм и Минтранс составляют списки туристов, которые не могут вернуться домой из-за рубежа, так как рейсы в их города не выполняются. «Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний», — отмечает Ростуризм.

Для находящихся за рубежом россиян совместно с ОНФ и Фондом Росконгресс запущена горячая линия по телефону: 8 (800) 200-34-11. На сайте штабтуризм.рф также можно заполнить онлайн-форму для приема обращений.

«В настоящее время многие возвратные рейсы в Россию отправляются с задержками из-за новых воздушных коридоров и в другие аэропорты России, отличающиеся от аэропорта вылета (применительно к городам юга России). Туроператоры на местах решают вопросы по размещению и питанию туристов», — подчеркнули в Ассоциации туроператоров России.

Замена авиакомпании и выбор других рейсов со стыковками могут привести к дополнительным затратам, отметили в АТОР, порекомендовав туристам согласовывать все действия с туроператором.

Отельеры Египта уже пообещали, что не будут выселять из номеров украинских и российских гостей. «Отдыхающие останутся в гостиницах до того, как смогут безопасно вернуться на родину», — заявили в министерстве туризма страны.

Те, кто только планирует улететь

Ростуризм призывает туристов отложить поездки в российские регионы, в которых приостановлена работа аэропортов. Правовая служба Ассоциации туроператоров России порекомендовала туристам, которые приобрели туры в города с закрытыми воздушными гаванями, не аннулировать путевки, а по возможности менять даты бронирования.

«Сейчас самым выгодным вариантом станет перенос сроков тура на более поздние даты, выбор этого варианта позволит максимально сохранить денежные средства, затраченные на организацию поездок», — рассказала руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

Туроператоры могут удержать денежные средства за аннулированные услуги, которые в соответствии с российским законодательством являются фактически понесенными расходами. «Именно поэтому мы рекомендуем принимать взвешенные решения и рассматривать все альтернативные варианты, предлагаемые туроператорами», — объяснили в АТОР.

Отмены туров пока не носят массового характера, но уже фиксируются, отмечают в ассоциации.

Пассажиры британских авиакомпаний

В рамка нового пакета санкций против России британские власти ранее запретили «Аэрофлоту» летать в Великобританию. Росавиация в ответ запретила прилет и транзит всех самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней.

«25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Рейс «Аэрофлота» из Москвы в Лондон на 25 февраля отменен. British Airways также отменила пятничный рейс из Лондона в Москву.

Падение продаж

Среднесуточные продажи туров 24 февраля резко снизились, причем упало число бронирований как внутри страны (на 20-40%), так и в отели за рубежом (на 15-20%). Значительная «просевшая» часть пришлась на мартовские туры. Динамика продаж путевок на летний сезон изменилась незначительно.

Наибольшую стабильность в сложившейся ситуации демонстрирует люксовый сегмент.

Крупнейший на российском рынке туризма туроператор «Дельфин» сообщил, что у него продажи туров снизились на 50%, так как россияне «взяли паузу». Около 80 клиентов компании вчера не смогли вернуться домой.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+