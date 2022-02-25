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Общество

В Москве снимают коронавирусные ограничения

Собянин поручил разблокировать проездные карты пожилых москвичей

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Нина Зотина/РИА «Новости»
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил разблокировать проездные карты для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. По его словам, в столице «устойчиво» снижается число ежедневно выявляемых новых пациентов с COVID-19, а за месяц число госпитализаций сократилось вдвое. В связи с этим мэр также принял решение сделать рекомендательным требование о переводе 30% работников в Москве на удаленный режим работы.

Жители Москвы старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями с 28 февраля снова смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом города. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

«Установить, что с 28 февраля 2022 года для граждан в возрасте старше 60 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения города Москвы, возобновляется возможность использования для бесплатного проезда социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города», — говорится в документе.

Мэр Москвы подчеркнул, что в городе продолжается устойчивое снижение заболеваемости.

«По сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в три раза. Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям — на 80%», — отметил Собянин.

Он рассказал, что стационары и поликлиники возобновляют работу в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов. По словам мэра, в этих условиях городские власти могут принять решения об отмене некоторых ограничений. 

В частности, требование о переводе 30% работников в Москве на удаленный режим работы вместо обязательного становится рекомендательным.

21 февраля заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила, что часть столичных стационаров возвращается к плановой работе в связи со стабилизацией ситуации с COVID-19, для этого готовы 2 тыс. коек. Ракова также сообщила, что в больницах скоро начнут оказывать плановую и экстренную помощь. Оказание плановой медицинской помощи в детских стационарах, не перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, также планируют возобновить в полном объеме.

В столице все еще действует ряд коронавирусных ограничений. Так, посетители театров и музеев должны иметь QR-код, а 80% сотрудников сферы услуг и городских служащих должны быть вакцинированы. В транспорте и других общественных местах сохраняется требование носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Москва находится на первом месте в России по общему числу заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 687 163 случая заражения с начала пандемии. За последние сутки в столице зафиксировали 3 333 заболевших, количество заразившихся с каждым днем снижается. Полную вакцинацию в городе прошли 6 926 298 человек, коллективный иммунитет составляет 56,2%.

Ситуация в России

Минздрав сообщил, что в России в последние несколько дней ситуация с коронавирусом нормализуется.

«Буквально последние несколько дней мы фиксируем нормализацию ситуации», — сказал первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

Он уточнил, что несколько недель назад был существенный подъем заболеваемости, из-за которого нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения оказалась беспрецедентной. Из-за этого в медучреждениях отдельных регионов фиксировались очереди, указал Фисенко.

По его словам, ситуацию отслеживали как региональные министерства здравоохранения, так и федеральный Минздрав, чтобы выработать пути решения проблемы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила смягчение коверных ограничений, объясняя это особенностями омикрон-штамма. Она объяснила, что ранее принятые меры были предложены в других эпидемиологических условиях. Попова рассказала, что ослабить ограничения могут в музеях, фитнес-центрах, театрах и заведения общепита.

Вирусолог, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что прохождение пика заболеваемости «омикрон»-штаммом коронавируса в Москве свидетельствует о движении к концу пандемии.

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