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Общество

От «встречи» к «лакомке» и до «целовальника». Самое интересное о Масленице

Почему Масленица именовалась в древности Бабьей неделей

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»
Масленичная неделя, маркирующая границу зимы и весны, в этом году пройдет с 28 февраля по 6 марта. «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных фактах, связанных с Масленицей и как проводили эти праздники в древности.

Масленица – это «он»

В умах россиян образ Масленицы традиционно представляется круглолицей дамой с румяными щеками и непременно в теле. Так же обычно выглядят и чучела, которые сжигают, чтобы проводить зиму. Несмотря на это, немногие знают, что Масленица, а точнее ее олицетворение, на самом деле не женщина, а мужчина.

Изначально, еще во времена языческой Руси, на народных гуляниях героем Масленицы был языческий бог весеннего солнца и плодородия Ярило. И славить было принято на праздник именно его.

А чучело, соответственно, представляло собой образ молодого парня.

По легенде, Ярило отвечал за земледелие и плодородие, олицетворял возрождение живительных сил, наполняющих землю по весне. Когда чучело Ярило сжигалось, он «умирал», чтобы «воскреснуть» весной и подарить людям весеннее тепло и урожай.

Жертвоприношение и похоронный обряд

Принято считать, что сожжение чучела на Масленицу – проводы всего плохого и «похороны» холодной зимы, переход к новой жизни.

Тем не менее, это не совсем так. На самом деле, сжигание чучела – некий обряд жертвоприношения. Являясь символом плодородия, чучело было «жертвой» земле.

Поэтому очень часто «прах» чучела славяне развеивали по полям.

Кстати, в некоторых регионах России традиция и вовсе повторяла похоронный обряд: чучело сначала клали в корыто, имитирующее гроб, несли к полю, на котором будет проведено «жертвоприношение» земле, и только потом сжигали.

Многоликая Масленица

У старейшего праздника за все время существования было огромное множество названий. Самое известное из них – «Комоедица», ознаменовывавшая встречу весны.

С этим же названием связана и всем известная поговорка «Первый блин комом». Вот только произносят все ее ошибочно.

Дело в том, что раньше медведей называли «комами», а поговорка в оригинале звучала как «первый блин комАм», то есть медведям, которые просыпаются по весне и как бы тоже ее олицетворяют, являясь покровителями людей. Так блины приносились этим животным в жертву в первую очередь.

Есть у Масленицы и еще одно неформальное название – Бабья неделя. Все потому, что во время празднеств женщинам запрещалось делать все, кроме жарки блинов и посещения гостей, чтобы этими же блинами угоститься и угостить.

Но и на этом не все. До XVII века Масленица называлась «сырной» или «мясопустной» седмицой. Также историки зафиксировали еще десятки названий Масленицы в зависимости от регионов и диалектов. Самые интересные из них: Прожорная неделя, Маслено заговенье, Блинщина, Поползуха, Объедуха, Масленая полизуха, Маслоед, Пироги и Масленая колядуха.

«Позыватка» зовет

Во вторник Масленичной недели молодежь искала себе женихов и невест. К одежде молодых людей, которые хотят женится, или к одежде их родителей было принято привязывать колодку из дерева, а девушкам, которые это сделали, дарили подарки.

В некоторых домах братья устанавливали горки для сестер (на горках в этот день принято было кататься с самого утра – там высматривали женихов и невест). Матери же посылали ходить по домам «позываток» – женщин, которые приглашали молодых людей свататься.

Если от приглашения «позыватки» отказывались, то говорили: «У нас де состроены у самих горы и прошены гости».

Масленичная неделя

Подготовка к Масленице на Руси традиционно стартовала еще в субботу. В этот день начинали печь блины, которые приносили на кладбище, прося у покойных благословения. Сама же Масленичная неделя всегда начиналась и начинается именно в понедельник. И у нее есть свой четкий график.

«Встреча» – понедельник. В этот день пекут блины и готовят чучело Масленицы для сожжения в воскресенье.

«Заигрыш» – вторник. В него принято свататься, кататься с горок, развлекаться, участвовать в играх и других забавах.

«Лакомка» – среда. В среду начинаются пышные застолья с блинами и походами в гости.

«Разгуляй» – «масленичный» четверг. В этот день стартуют массовые гуляния.

В древности в четверг никто не работал, все время принято было посвящать развлечениям и застолью.

«К теще на блины» в пятницу и «золовкины посиделки» в субботу. Два этих дня традиционно отведены для семейных встреч с блинами. В пятницу раньше готовили «мамы и бабушки», а в субботу – молодые девушки.

«Целовальник» или Прощеное воскресенье – в этот день принято сжигать Масленицу и просить друг у друга прощенья с троекратным целованием.

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