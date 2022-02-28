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Общество

«Ждем и надеемся»: как будут эвакуировать российских туристов из Европы

Россияне, застрявшие в Европе, рассказали, как планируют возвращаться в страну

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Российских туристов, которые находятся в странах Европы, закрывших свое воздушное пространство для самолетов РФ, собираются вернуть домой транзитным путем через Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В свою очередь, в АТОР пояснили, что вопросом возвращения россиян в страну будут заниматься Ростуризм и МИД. Сами путешественники, которые не могут вылететь из стран ЕС, рассказали «Газете.Ru» о своих планах и трудностях с попытками выехать на родину.

«Ситуация сложная»

В Италии, которая закрыла свое воздушное пространство, застряла семья из России — мама с грудным ребенком не может вылететь на родину. У 38-летней Ирины есть родственники в Риме со стороны мужа и она приняла решение ждать вывозных рейсов от российских властей.

«Ситуация очень сложная, в Италии неоднозначно стали относиться к россиянам и спасает от негатива только тот факт, что я говорю по-итальянски. Мы с супругом приняли решение ждать вывозных рейсов, чтобы не сидеть с малышкой где-нибудь на долгой пересадке», – пояснила она.

Семья зарегистрировалась в российском консульстве на предоставление помощи — им сказали ждать, но пообещали, что из-за ребенка постараются вывезти их первым же рейсом.

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Какие страны закрыли воздушное пространство для России
Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Стоимость билетов, даже минимальную, пока не назвали. По срокам тоже пока непонятно. Но мы ждем и надеемся, что скоро сможем вернуться домой. Консульство помогает абсолютно во всем. Конечно, такая ситуация нарушила все планы — в Москве у меня было несколько важных встреч, а теперь непонятно, состоятся ли они вовсе», — подытожила Ирина.

«Есть напряжение»

23-летняя Анастасия прилетела в Барселону 27 февраля — ее полет занял на 1,5 часа дольше обычного, а по приземление оказалось, что вернуться обратно российскими авиалиниями она уже не сможет — из-за того, что в этот день Евросоюз закрыл воздушное пространство для самолетов РФ.

«Мы с командой прилетели по работе, на выставку, которая проходит в Барселоне. Из-за ограничений летели мы дольше и непривычным маршрутом. Как только появился интернет, узнали, что вылететь обратно, по сути, мы не сможем, потому что российские самолеты заблокировали», — сказала она «Газете.Ru».

Компания, которая организовала поездку, в срочном порядке приобрела билеты на самолет – вылететь Анастасии придется на три дня раньше, чем планировалось.

Лететь было решено турецкими авиалиниями, с 13-часовой пересадкой в Стамбуле — других вариантов уже не было.

«Есть некоторое напряжение, потому что ситуация меняется с каждой минутой. Ведь можно прилететь в Турцию и в итоге застрять там, если полностью перекроют перелеты. Уже даже посмотрели билеты из Турции в Белоруссию — на всякий случай. Цены кусаются, наш вылет из Барселоны стоил около 25 тыс. рублей», — отметила девушка.

«Выходов у меня немного»

С такой же ситуацией столкнулась и 19-летняя Полина — она учится в Лондоне и теперь не может вернутся в Россию на каникулы.

«Я не знаю, что делать, раньше можно было просто прилететь. Теперь все перекрыто, а мне еще нужно проездом попасть в Белоруссию, куда тоже не летают из Великобритании — там у меня живут родственники. Как быть, я не представляю.

К тому же, ситуация в самом Лондоне очень напряженная, в университете на россиян смотрят искоса», — пожаловалась она.

Раньше, чтобы попасть в Белоруссию, а затем в Россию, нужно было проделать нелегкий путь, поскольку прямые билеты до России выходили очень дорого. Сперва нужно было долететь до Польши, там сесть на автобус до границы и перейти границу пешком.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Теперь не знаю, насколько это безопасно из-за всего происходящего. То есть выходов у меня совсем немного, придется ждать, будут ли вообще вывозные рейсы из королевства, ведь здесь власти настроены слишком недоброжелательно. В крайнем случае, буду лететь через страны, которые пока сохраняют нейтралитет, хоть и с кучей пересадок», — посетовала Полина.

Ведутся переговоры

Российских туристов, которые находятся в странах Европы, закрывших свое воздушное пространство для самолетов РФ, собираются вернуть домой транзитным путем через Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, передает РИА «Новости».

«Рассматриваются транзитные перелеты через третьи страны, в том числе города Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доха и Каир, а также другие открытые страны», — сказал он.

По словам Горина, в настоящее время туроператоры с Ростуризмом решают вопрос о перевозке 400 самостоятельных и организованных туристов из венгерского Будапешта, 500 организованных туристов из Болгарии и порядка 200 — из португальской Мадейры. Также российские путешественники находятся в Великобритании, Словении и Австрии.

Кроме того, вице-президент РСТ указал, что из-за неопределенности и нестабильной ситуации в мире туристы из России придерживаются выжидательной позиции, продажи существенно снизились, а на международные поездки также оказывает существенное влияние волатильность курса валют, которая приводит к росту цен на путевки. Он добавил, что для граждан РФ остаются открытыми Турция, Египет, ОАЭ, Мальдивы и Таиланд.

В свою очередь, как пояснили «Газете.Ru» в Ассоциации туроператоров России (АТОР), туроператоры не располагают данными, будут возвращать россиян эвакуационными российскими рейсами или самолетами нейтральных стран. Этими вопросами занимаются профильные ведомства.

«АТОР не участвует в переговорном процессе — это делают МИД РФ и Ростуризм. Пока нет информации о том, на какой стадии переговоры и какая позиция в целом у стран ЕС. Что касается каких-то рассуждений на эту тему, стоит пока оставить все гипотезы», — сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«Газета.Ru» направила запросы в МИД РФ и Федеральному агентству по туризму. На момент публикации ответа не поступило.

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