В России снимают почти все ограничения по коронавирусу. Но маски придется носить

Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике COVID-19. Ведомство предложило отменить нормы по заполняемости кинотеатров, театров, концертных залов и музеев, а также общепита. Обязательными остаются только ношение масок и дезинфекция в помещениях. Решение связано со снижением заболеваемости и особенностями штамма «омикрон».

Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации на фоне снижения заболеваемости COVID-19 и высокого распространения «омикрон»-штамма. В Москве снимают коронавирусные ограничения Мэр Москвы Сергей Собянин поручил разблокировать проездные карты для пожилых людей и людей... 25 февраля 18:48

Ведомство рекомендовало отменить нормы по заполняемости кинотеатров, театров, концертных залов и музеев, а также общепита. Среди действующих рекомендаций осталось всего две: ношение масок и дезинфекция.

«Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма «омикрон», рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, документ касается различных сфер экономики, актуален для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлен с учетом мнения ученых и опыта других стран.

В ведомстве объяснили, что решение о смягчении ограничений принято с учетом значимого снижения заболеваемости и высокого распространения варианта «омикрон» среди здоровых людей без клинических симптомов. При этом руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ поручили держать на контроле ситуацию по противодействию COVID-19.

Ситуация с заболеваемостью в стране

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 по итогам последней недели снизилась на 27,6%. Показатель растет лишь в шести регионах. «До лета коронавирус не отступит». Когда начнется новый всплеск COVID-19 в России Россия прошла пик заболеваемости COVID-19, однако снижение случаев инфицирования будет происходить медленнее... 17 февраля 16:38

«По итогам восьмой недели 2022 года в стране зарегистрировано 875 280 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 596,45 на 100 тыс. населения, что на 27,6% ниже чем на прошлой неделе», — цитирует пресс-службу ведомства РИА «Новости».

При этом в структуре заболеваемости только 10,7% случаев приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, а 89,3% — на остальные регионы страны.

Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость снижается во всех возрастных группах.

За последние сутки в России выявили 97,3 тыс. заболевших, направили на госпитализацию 12,7 тыс. человек. Общее число заразившихся коронавирусом приближается к 16,5 млн. В стране зарегистрировали более 350 тыс. летальных исходов.

Особенности «омикрона» и его симптомы

Коронавирус, вызванный штаммом «омикрон», в 97% случаев протекает как ОРВИ или бессимптомно, сообщил Роспотребнадзор. Защитит от «дельты» и «омикрона»: Гинцбург рассказал о новой вакцине от коронавируса Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об особенностях вакцины против коронавируса... 17 февраля 00:48

Ведомство продолжает активно следить за изменчивостью коронавируса, однако отмечает, что интенсивность эпидемического процесса по коронавирусной инфекции в России снижается.

Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что заразившиеся «омикрон»-вариантом коронавируса чаще всего жалуются на слабость, головные боли, проблемы с давлением и ухудшение памяти.

«У переболевших «омикроном» постковидный синдром проявляется реже. Среди жалоб можно выделить слабость, ухудшение памяти, головные боли, головокружения, повышения или понижения артериального давления, нарушение пищеварения, иногда — нарушение вкуса или восприятия запахов», — отметила Руженцова.

По ее словам, в целом проявления схожи с теми, что были раньше, но менее выражены. Однако тяжесть течения постковидного синдрома зависит не только от штамма, но и от особенностей иммунного ответа человека, общего состояния здоровья, своевременности и правильности лечения, отметила эксперт.