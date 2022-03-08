«От шести до 12 тысяч рублей». Минтруд уточнил размер нового пособия на детей

Президент Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта и анонсировал новые выплаты на детей от 8 до 16 лет. Размер пособия семьям с низкими доходами будет зависеть от прожиточного минимума в регионе проживания. На выплату смогут рассчитывать родители более чем 5 млн детей. Деньги начнут перечислять с мая.

Размер выплаты на одного ребенка от восьми до 16 лет будет зависеть от прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. О том, что с 1 апреля в России будет введена новая выплата семьям с детьми, ранее сообщил президент Владимир Путин. Первые выплаты поступят на карты уже в мае.

«Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от шести до 12 тыс. рублей», — рассказал в эфире телеканала «Россия 24» глава Минтруда Антон Котяков (цитата по РИА «Новости»). В России проиндексируют пенсии военных пенсионеров Пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лицам в России планируется проиндексировать... 23 января 00:07

Пособие будет назначаться после комплексной «оценки нуждаемости». На него могут рассчитывать семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Выплаты получат родители более чем 5 млн детей в России. Если в семье воспитываются несколько детей от 8 до 16, пособие назначается на каждого.

Родители должны подать заявления в электронном виде через портал Госуслуги. Их начнут принимать с 1 мая, а сама мера поддержки будет работать уже с апреля — в последний месяц весны будут сделаны выплаты сразу за два месяца.

«Безусловный приоритет»

О выплатах на детей для семей с низкими доходами Путин объявил в рамках видеопоздравления россиянок с 8 Марта. Он подчеркнул, что поддержка семей – безусловный приоритет государства. Президент напомнил, что в стране уже предусмотрены выплаты для семей с невысокими доходами, в которых есть дети в возрасте до семи лет включительно, а также для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от восьми до 16 лет.

«Считаю, что мы должны принять новое решение: установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно. Подчеркну — для всех семей с невысокими доходами. Поддержать их», — анонсировал выплату президент.

Как заявили в Минфине, на выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет из федерального бюджета необходимо будет выделить 455 млрд руб.

Единая система поддержки

На прошлой неделе президент также рассказал о создании «единой и стройной системы поддержки» семей от этапа беременности до достижения детьми 18 лет. Соответствующие меры разрабатывают Минфин, социальный блок правительства и администрация президента. Путин объявил о создании единой системы поддержки семей В ближайшее время будут объявлены новые шаги по созданию в России единой и стройной системы... 05 марта 19:09

«В ближайшее время я скажу о том, какие следующие шаги в выстраивании этой стройной системы мы сделаем», — добавил российский лидер.

«Есть пособия от нуля до полутора лет, от полутора до трех, от трех до семи лет. Будущим мамам, беременным женщинам, находящимся в непростой финансовой ситуации, тоже оказывается поддержка и <…> неполным семьям с детьми, где только один родитель. У нас задача стоит выработать единую систему», — пояснил Путин.

В прошлом году всем семьям с детьми единовременно было выплачено по 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от шести до 18 лет. Из бюджета на эти цели выделили более 200 млрд руб.