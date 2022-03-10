100-летие ЦУМа: от бомбежек нацистов до бойкота мировых брендов

Центральный универсальный магазин пережил разные эпохи, перестраивался в прямом и переносном смыслах, менял вывески и владельцев, но всегда оставался новатором в своем роде и был крупнейшим магазином страны. Писатели, богема, туристы и рабочие — все мечтали побывать в нем и что-нибудь себе прикупить. Столетняя история универмага от рождения до наших дней — в материале «Газеты.Ru».

Как открывали ЦУМ

10 марта 1922 года под звуки оркестра в самом центре Москвы открылся крупнейший универмаг того времени под вывеской Мосторга. Сам ЦУМ называет себя крупнейшим универмагом в Европе: 60 тыс. квадратных метров и коллекции более двух тысяч брендов. Расположен он справа от Большого театра, в самом начале улицы Петровка.

Свое нынешнее название — Центральный универсальный магазин — торговый дом получит только спустя десять лет, а его история и вовсе ведет отсчет с середины 19 века. Он пережил бомбежки и пожары, три раза перестраивался, но оставался примером новаторства в торговле и технологиях. Постоянным клиентом универмага был писатель Антон Чехов, а Иосиф Сталин приводил здание в качестве антипримера при моделировании танков. Для современников ЦУМ стал домом роскоши и моды, а вековой рубеж существования универмага ознаменован исходом из России люксовых брендов.

Шотландский торговый дом

История универмага началась с шотландцев Эндрю Мюра и Арчибальда Мерилиз, они промышляли оптовой торговлей привозимых из Британской империи товаров, в частности английским кружевом и тканями. В 1857 году они основали компанию «Мюр и Мерилиз». Свой магазин в купленном трехэтажном доме на углу Театральной площади и Петровки — там, где сейчас всем привычный ЦУМ — родственники открыли в 1885-м. И начали торговать.

Шотландцы применяли новаторские методы торговли: помимо опта, на нижних этажах здания открыли розничную торговли. Четыре раза в год торговый дом выпускал каталог товаров, который в качестве рекламного буклета бесплатно рассылали всем желающим. По этим каталогам можно было сделать заказ с бесплатной доставкой в пределах европейской части России. Также служба доставки развозила покупки своих клиентов по Москве. Сервис включал в себя возможность возврата товара, что тогда было впервые,

а торговаться в магазине было невозможно из-за фиксированной стоимости, что также расстраивало «профессионалов» этого дела.

«Мюр и Мерилиз» был ориентирован на средний класс, насчитывал десятки отделов и около 1000 сотрудников. Магазин предлагал покупателям множество товаров от иголок до одежды и детских игрушек. В одном из писем Антона Чехова из Ялты, писатель просил свою сестру передать «Мерилизу, чтобы он выслал наложенным платежом» барашковую шапку фуражку-американку.

Популярность магазина читается в другом письме Чехова, где он с иронией жалуется жене на «баб с пьесами», которые «размножаются не по дням, а по часам»: «Я думаю, только одно есть средство для борьбы с этим бедствием — зазвать всех баб в магазин «Мюр и Мерилиза» и магазин сжечь».

Пожары, которые хоть и не были связаны с предложениями Чехова, не раз губили самый известный торговый дом столицы.

В самом конце 19 века здание магазина впервые загорелось: как тогда говорил владелец Эндрю Мюра, помещения были полностью обеспечены автоматически действующими огнетушителями и ущерб товарам был больше нанесен водой из пожарных машин, чем от огня. Товар шотландцев был застрахован, убытки они возместили. Но спустя восемь лет здание на Петровке было полностью разрушено новым пожаром.

Вот, как те события описывает в своих воспоминаниях известная советская художница Валентина Ходасевич:

«Черное небо как бы вздыхало огнем, стены домов, лица людей то вспыхивали, то угасали. Переулок заполнился «беженцами» и их разнообразным имуществом. Некоторые уже успели вытащить кое-какую мебель в переулок и сидели на стульях. Пожар разгорался, начался ветер, и со стороны «Мюр и Мерилиза» несло теплом, дымом и гарью. Когда ветер усилился, то в небо взлетели какие-то ярко горящие полотнища, как алые знамена, – это горели целые кипы материи, разворачиваясь от порывов ветра. Некоторые куски падали на землю поблизости от нас, и люди шарахались от них, а какие-то смельчаки бежали навстречу, надеясь, что авось не весь материал обгорел. Отец строго наказал нам, чтобы мы стояли на месте, а сам пошел по Петровке – на разведку. Вернувшись, сказал, что приехали пожарные части, пожар заливают, опасности уже нет и можно идти домой».

Здание сгорело. На его месте начали строить новое. Как тогда писали «Московские ведомости», предприниматели решили «выстроить грандиозное торговое здание в шесть этажей». Проект в стиле английской готики с элементами модерна разработал известный архитектор Роман Клейн — первое здание в Москве, построенное по технологии Нью-Йоркских небоскребов: «все будет состоять только из железа и камня» (железобетонные конструкции). Эта технология позволила сделать большие витрины первых этажей и расширить торговую площадь. На время строительства владельцы дома продолжили платить зарплату работникам, что для России было необычайно.

Внимание начальства к рабочим торгового дома проявлялось и в другом. Например, для них проводились развлекательные мероприятия. В частности, проводился бал служащих «Мюр и Мерилиз». Один из таких балов, а точнее его «after-party» заставило директоров магазина издать директиву о нравственном поведении сотрудниц. В ней, как писала тогда пресса, отмечалось, что «девицы, служащие в магазине, отправились после бала в рестораны, преимущественно загородные — этим они бросают нежелательную тень на фирму».

Дамам было рекомендовано не носить высоких причесок и коротких рукавов, так как это вносит резкий диссонанс в общий строго-выдержанный тон мерилизовских салонов, отмечала газета «Русское слово».

Тем временем приближалась революция 1917 года. А служащие торгового дома участвовали в предшествовавших ей протестах. Так, в одной из сводок прессы указывалось, что после изгнания из Думы социал-демократической и трудовой фракций многие крупные заводы и предприятия захлестнула волна забастовок. К протестующим присоединились 500 рабочих торгового дома «Мюр и Мерилиз», они прошли по улице с пением революционных песен, но были разогнаны полицией, отмечали «Одесские новости».

Новое здание стало архитектурным шедевром, успехи торговли снизились, количество отделов достигло 80. Универмаг «Мюр и Мерилиз» открыл справочную, комнату ожидания, а два скоростных электрических лифта кружили головы покупателей. После революции 17-го года, с приходом власти советов, здание у торговцев отобрали и национализировали.

Советская жизнь

Старт новой жизни универмага был дан под звуки оркестра 10 марта 1922 года. Магазин №1 открылся тогда под вывеской Мосторга, но покупатели долгое время продолжали называть его именем шотландцев. Свою нынешнее название ЦУМ получил лишь 1933 году, однако отсчет его жизни принято вести именно с года, в котором Иосиф Сталин занимал пост генерального секретаря Коммунистической партии.

Историки отмечают забавную деталь: Сталин на демонстрации макетов боевых танков отрывал им дополнительные башни со словами: «Нечего делать из танка «Мюр и Мерилиз».

Работать в ЦУМ пришли молодые комсомольцы, посетителями универмага стали простые рабочие и служащие, а товар отпускался по лимитным (кредитным) книжкам. Ассортимент по-прежнему был широк: от фитилей для керосинок до меховых манто.

Вскоре пришла война. Пока на первом этаже универмага продолжалась торговля, на верхних — расположились казармы. В 1941 году часть здания была разрушена сброшенной нацистами бомбой. В послевоенное время на этом месте был организован сквер, который впоследствии застроили. Спустя три десятка лет после войны со стороны Кузнецкого моста у ЦУМа появилось новая пристройка, таким образом здание состоит из трех соединенных частей. Новая пристройка стала центральным входом универмага, на площади перед котором собираются современники.

Новая история

Последнее десятилетие лицом ЦУМа принято считать Аллу Вербер. Помимо поста фэшн-директор универмага и вице-президента компании Mercury (владеет ЦУМом с 2002 года), ей в заслугу ставится привод в Россию около 500 брендов.

Вербер из семьи коллекционера и антиквара, мечтала открыть в Москве улицу самых известных брендов. С ювелирной компанией Mercury она сотрудничала с 1995 года, а первый высокий управленческий пост в ЦУМе заняла в 2008-м. Алла Вербер умерла летом 2019 года, на какое-то время управление закупками для универмага перешло ее дочери.

При Вербер ЦУМ оброс рядом скандалов: в частности, внимание надзорных ведомств и общественности привлекли рекламные кампании детского магазина с лозунгами «Кто не в Prada — тот лох», «Все люди, как люди, а я в Burberry» и прочее.

Другой пример: в 2011 году рядом с универмагом и с его символикой появились плакаты президента РФ Дмитрия Медведева и премьера Владимира Путина в новых спортивных костюмах. Однако ЦУМ от этой рекламы тогда открестился.

ЦУМ на протяжении меняющейся истории смог сохранить свою особенность и магнетизм для покупателей. Возле центрального входа универмага блогеры снимают свои фэшн-влоги, а атрибутика магазина в числе которых фирменные пакеты — и даже чеки из магазинов становятся отдельным товаром. И сегодня на онлайн-сервисах можно найти объявления с продажей этих «товаров», чеки из ЦУМа, например, служат их покупателю доказательством оригинальности вещи.

Сейчас Универмаг ориентирован на покупателей продукции фэшн-индустрии премиум-класса и предлагает ассортимент в 1500 брендов одежды, обуви, парфюмерии, косметики и аксессуаров.

Эпоха санкций

Свое столетие ЦУМ встречает без праздника и с массовым закрытием люксовых бутиков в связи с выходом брендов с российского рынка из-за спецопераций России на Украине. Сегодня в универмаге можно лицезреть пустые полки и огороженные лентой залы следующих брендов: Louis Vuitton, Prada, Gucci, Dior и другие. Об уходе с российского рынка заявили более десятка мировых брендов.

close 100% Денис Балашов/«Газета.Ru»

Некоторые из них, несмотря на заявления, продолжают торговлю в ЦУМе.

Так, расположенный на первом этаже универмага магазин швейцарский часов Rolex, бренд которого пару дней назад заявил о прекращении поставок в Россию, продолжает работать и закрываться не собирается, сообщил «Газете.Ru» представитель магазина.

«Продаем то, что есть», — отметил продавец, уверив издание, что закрытия магазина нет и в планах. Кроме того, на сайте интернет-магазина ЦУМа по-прежнему можно купить товары из новой коллекции объявивших России бойкот брендов и закрывших физические магазины.

Официальный представитель ЦУМа комментировать изданию сложившуюся ситуацию отказался.

close 100% Денис Балашов/«Газета.Ru»

Что касается столетия, то о нем не знают опрошенные изданием сотрудники универмага. «Если отмечать все [знаменательные] даты, то это можно целый год делать», — сказала «Газете.Ru» руководитель департамента по связям с общественностью Mercury Елена Окутина. Более того, она отметила, что в 2017 году универмаг устроил грандиозное празднество в честь 110-летнего юбилея ЦУМа (с момента постройки нового здания после пожара).

«Помещения, обычно закрытые для клиентов универмага, не только открылись для избранных гостей на один вечер, но и полностью преобразились: светящиеся неоновые пирамиды с танцующими в них девушками, ледяные скульптуры, живая музыка, настоящий модный перформанс — лишь некоторые из сюрпризов, встретивших прибывающих», — говорится на официальном сайте универмага. В сообщении подчеркивается, что на юбилей пришли более 400 человек — клиенты ЦУМа, главные редакторы международной и отечественной прессы, светские герои и известные европейских it-girls. Среди гостей были Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Яна Рудковская, певица Валерия с Иосифом Пригожиным и другие звезды шоу-бизнеса.

close 100% Денис Балашов/«Газета.Ru»

В эти дни в ЦУМе наблюдается некоторый ажиотаж покупателей даже в рабочее время будних дней. Однако продавцы заверили издание, что заполнение торговых залов универмага посетителями — обычная ситуация.