Эффект бумеранга: почему антироссийские санкции – кошмар для бизнеса из США

Чем дальше развивается ситуация с введением антироссийских санкций, тем сложнее становится делать какие-либо прогнозы дальнейшего развития ситуации. Российские политологи обратили внимание на реакцию американского бизнеса, который стремится остаться на российском рынке не взирая на сложные условия. Это происходит на фоне массового исхода иностранных компаний из России. Однако помимо торговли с россиянами западные компании преследуют и иные цели, отмечают эксперты.

Смена курса

Спецоперация на Украине привела к мощнейшему санкционному удару по России за всю историю – с 26 февраля сообщения о все новых и новых ограничениях со стороны Европы и США поступают бесконечным потоком. В американской версии журнала Forbes специалист по развивающимся рынкам Кеннет Рапоза описал последствия антироссийских санкций для компаний из США и фондовых рынков.

Сейчас санкции, вводимые Западом против России, и ответные меры Москвы затрагивают даже структуры, бесконечно далекие от политики. Множество направлений сотрудничества, выгодных для американских бизнесменов, либо уже пострадали, либо пострадают в ближайшем будущем. И заинтересованных в таком развитии событий нет – по крайней мере, среди представителей деловой среды, пишет автор материала.

Международные бизнес-отношения между Россией и США, несмотря на трудности внешнеполитического взаимодействия между двумя странами, были исключительно широкими — США и Россия торговали всем от биологически активных добавок к пище и программного обеспечения до автомобилей Ford и самолетов Boeing. Однако теперь все больше международных, в первую очередь американских, брендов заявляют об уходе из России.

Этот процесс во многом необратим, представители «Единой России» заявляли о возможной национализации предприятий компаний, которые идут на преднамеренное банкротство и уходят с рынка. При этом некоторые компании занимают странную позицию: публично заявив об уходе, не предпринимают для этого конкретных действий.

Чем ответит Россия

Ограничения, вводимые правительством и указами президента в ответ на западные санкции пока касаются финансовой сферы. Однако 8 марта опубликован новый указ, позволяющий ограничивать поставки товаров из недружественных стран, это уже зеркальный экономический ответ, последствия которого еще предстоит оценить. Сейчас правительство формирует список товаров, импорт и экспорт которых будут ограничены или вовсе запрещены.

Однако часто упоминаемый в СМИ «эффект бумеранга» от масштабного экономического удара, спутал планы американских групп интересов не только в экономической, но и в политической плоскости. «Не забывайте, что наряду со своей продукцией американский бизнес продвигает нашу культуру, стандарты здравоохранения, политические ценности и популяризирует наш образ жизни. Джинсы Levi's, сигареты Marlboro, Coca Cola – все это сыграло не меньшую роль в падении Советского Союза, чем Администрация Рейгана. Защищая демократию и выступая за безопасность, Администрация Байдена забывает об интересах американского бизнеса в России, которые сейчас явно находятся под угрозой», — цитирует Forbes бизнесмена из США, пожелавшего остаться анонимным.

«Можно ли воспринимать эту статью как требование крупного американского бизнеса к Байдену – вмешаться в ситуацию и защитить их интересы?» — задается вопросом в своем телеграм-канале Илья Гращенков, президент Фонда «Центр развития региональной политики».

«США знают свою силу – это информация и бизнес, тут эти два направления пересекаются и взаимодополняют друг друга», — отмечает он.

«Важно понимать, что это артикулированная позиция той части американского общества, которая спонсирует распространение американского образа жизни по миру, будь то деятельности фондов по защите странных ценностей, военные операции и что угодно еще», — добавляет Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

По его мнению, в США считают, что «война – это продолжение экономики», а не политики». Об этом свидетельствует небывалый размах санкционного давления на Россию. Эксперт обращает внимание на то, что в период обвала российского фондового рынка, западные компании начали активные действия. Например, крупнейший в США инвестфонд BlackRock довел свою долю в Polymetal до 10%, отмечается особый интерес к покупке российских долговых обязательств.

Особое отношение

Как отмечают эксперты, несерьезное отношение американских компаний к российским законам может объясняться тем, что помимо хозяйственной деятельности, они выполняют и иные задачи.

«Большая четверка аудиторов собирает стратегическую информацию о российском бизнесе и неизвестно, что с ней делает. К нам относились как к дойной корове и многие были согласны с этой ролью. И стоило России начать отстаивать свои права и границы, как внезапно, весь этот крупный бизнес бежит за помощью к американской администрации, их мол притесняют», — считает Павел Данилин.

По его словам, YouTube уже несколько лет открыто цензурирует российские СМИ, практически без объяснения причин закрывая аккаунты российских новостных изданий. Meta (Facebook) не реагирует на постоянные обращения властей об удалении противоправного контента, как о продаже нелегальной продукции, так и порочащей официальных лиц фейковой информации.

Особенно важным сообщением, которое транслирует американский материал, является список компаний, приведенных в качестве примера, отмечают эксперты. Среди них Apple, Boeing, iHerb и многие другие. По мнению экспертов показательно, что особое место в материале уделяется именно компании iHerb, международному маркетплейсу по продаже биологически-активных добавок к пище, информация на сайте которого была запрещена в России по решению суда. Политолог Алексей Мартынов считает, что «это открытый сигнал, что проект по насыщению российского рынка биосубстанциями забуксовал. Кто знает, возможно этот процесс остановился вовремя, пока в баночках не начали поставлять что-то эдтакое».

Публицист и политик Егор Холмогоров обращает внимание, что, этот конкретный случай доказывает пренебрежительное отношение иностранных компаний к российскому законодательству.

«Судебное решение со стороны маркетплейса не вызвало никакого понимания, напротив на процесс оказывалось серьезное давление с подключением российских СМИ, активизацию агентов в соцсетях и обвинение российских конкурентов в коррупционных связях с госструктурами», — отмечает он. Эта ситуация, с учетом наличия у компании целой группы агентов влияния в социальных сетях, по мнению эксперта может свидетельствовать о серьезных рисках госбезопасности.

Партнерство с недоверием

У России нет иных вариантов, кроме как выстраивать собственное экономическое и правовое поле. При этом стоит очень критично оценивать информационное противодействие бизнеса, работая с предпринимателями адресно, так как публичные заявления нередко используются для создания видимости проблемы, которая в ходе реальных переговоров просто не обнаруживается. Только это поможет избежать «побочных эффектов» от выгодных коммерческих отношений.

«Последние 15-20 лет Россия последовательно возвращала мир в многополярное состояние. В сфере экономики принуждение к уважению началось лишь лет пять назад. Но чем дольше это длилось, тем более громко и зло вопили агенты «партнеров» о том, что российские власти просто прикрывают свободу слова и торговли», — говорит Павел Данилин.

Егор Холмогоров видит в публичной активности западного бизнеса стремление навязать властями и российскому обществу чуждые ценности, которые позволят оказывать политическое влияние на страну.

«Что они попросят дальше, ввести в Черное море авианосцы для защиты интересов Exxon, iHerb и McDonald's? По-видимому, носители американских ценностей считают, что свои свободы они могут отстаивать любыми средствами… Кто бы у нас не отвечал за идеологию в администрации президента и правительстве, на такой «бизнес-подход» явно стоит обратить внимание», — отмечает политолог.