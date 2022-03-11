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Общество

Блокировка Instagram. Станет ли преступлением использование «экстремистской» соцсети

Юрист рассказал, можно ли будет законно пользоваться соцсетями Meta

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В компании Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, заявили, что разрешают пользователям из некоторых стран публиковать сообщения с призывами к насилию в отношении россиян и военнослужащих. Об этом сообщило издание Reuters. В результате Генпрокуратура потребовала запретить соцсети и признать их экстремистскими, а СК возбудил уголовное дело. Эксперт по кибербезопасности отметил, что Meta в случае признания их экстремистской организацией в будущем попробует вернуться на российский рынок. Юрист, в свою очередь, заверил, что россиянам, которые продолжат пользоваться площадками через VPN, вряд ли может что-то грозить.

Экстремистские действия Facebook и Instagram

Генпрокуратура потребовала признать компанию Metа, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, экстремистской организацией. Представление о блокировки социальных сетей выставлено в Роскомнадзор. Как отметили российские парламентарии, возможный запрет не коснется только WhatsApp.

Процесс блокировки социальной сети начался сегодня, 11 марта, после появившаяся в издании Reuters информации о том, что «в свете событий на Украине компания снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих». Это же сказано в заявлении пресс-секретаря компании Meta Энди Стоуна в его Twitter.

«Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, материалы направлены в СК РФ, который возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию со стороны сотрудников компании – их действия попадают под статью 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), а также 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»)

Роскомнадзор, в свою очередь, официально анонсировал, что ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян.

«В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих», — говорится в сообщении.

В холдинге Meta на данный момент не подтвердили и не опровергли данные об изменении политики касательно постов, связанных с разжиганием ненависти.

«Как от этого им потом отмыться?»

По мнению основателя компании бизнес-разведки «Р-техно» Романа Ромачева, если головную компанию Meta признают в России экстремистской, то сайт Facebook однозначно заблокируют — эта мера коснется практически всех пользователей, кто осуществляет и проводит свои рекламные кампании, в том числе и через Instagram.

«Соответственно, обычные рекламодатели не смогут размещать свой продукт ни на одной площадке.

В будущем, если кто-то попытается перевести деньги в Facebook или Instagram, я не исключаю, что появятся сообщения, что людей или компании будут признавать спонсорами экстремизма. Такое может быть, поскольку таким образом вы поощряете их высказывания и посты», — пояснил он.

Facebook заблокируют в ближайшее время, считает эксперт. Приблизительно, через неделю возможности пользоваться Instagram у россиян тоже может больше не быть. WhatsApp могут оставить в работе, поскольку это не средство размещения информации, а платформа для общения между людьми.

«Признание экстремистскими необходимо, потому что то, что сделал топ-менеджмент компании, так и называется. Как от этого им потом отмыться, пока непонятно. Надо развивать свои ресурсы и площадки, чтобы они были лучше с точки зрения охватов, заработка и продвижения товаров», — подчеркнул Ромачев.

При этом со временем площадка попробует вернуться на российский рынок — здесь у них достаточно большие обороты, отметил эксперт. «Не исключаю, что рано или поздно разум у них преобладает и будут какие-то попытки откреститься от всего этого», — добавил специалист по кибербезопасности.

Пользование — не преступление

С юридической точки зрения признание той или иной организации экстремистской влечет за собой тяжелые последствия — в первую очередь, для самой социальной сети. При этом неважно, имеет ли такая сеть свою юридическую форму в России или представлена лишь в качестве того или иного приложения, пояснил ведущий специалист юридической компании «Мадрок» Гаджи Гаджиев.

«Если говорить о соцсетях, то это приведет к невозможности такой сети свободно распространяться среди пользователей из России. Если соцсеть не выполнит требование суда, а такие решения принимаются судом по иску прокурора, и не прекратит доступ пользователей к указанной сети, то реализация такого решения возлагается на специальный орган – Роскомнадзор.»

Однако перед блокировкой соцсети Роскомнадзором, по закону, прокуратура должна обратиться к указанному распространителю предполагаемой экстремистской информации с письменным требованием прекратить распространение такой информации — и уже после невыполнения такого требования обращаться в суд и блокировать нарушителя на постоянной основе.

«А что будет с гражданами, которые вопреки указаниям судебных органов при помощи VPN будут либо иным способом будут продолжать пользоваться указанными соцсетями? Простое использование «экстремистской» соцсети не должно подпадать под признаки преступления.

Да и как проверить, кто продолжает пользоваться соцсетью после запрета?

Также не стоит забывать, что у граждан есть возможность оспорить действия прокуратуры как нарушающие их права: ведь в настоящее время социальные сети это не только способ простой коммуникации, но и обширное поле для коммерческой деятельности», — заключил Гаджиев.

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