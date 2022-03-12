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Общество

«65 тысяч за процедуру». Как работает рынок яйцеклеток

Репродуктологи рассказали, опасно ли становиться донором яйцеклеток

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Практически все клиники и центры репродуктивной медицины предлагают женщинам стать донорами яйцеклеток (ооцитов), а рекламы, агитирующей помочь бездетным парам и заодно заработать, достаточно в интернете. При этом медицинские организации обещают донорам полную безопасность для здоровья. Гинекологи-репродуктологи рассказали «Газете.Ru», так ли это на самом деле, сколько можно заработать на донорстве и как проходит сама процедура.

Кто платит за яйцеклетки

Каждая четвертая пара сталкивается с проблемой бесплодия, говорит акушер-гинеколог и репродуктолог Института репродуктивной медицины Remedi Анна Кутасова. И когда длительное лечение не приносит результатов, единственным выходом остается ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Одна из наиболее популярных репродуктивных технологий, которую использует метод ЭКО, – оплодотворение с помощью донорской яйцеклетки.

По словам Кутасовой, эффективность процедуры напрямую зависит от возраста и овариального резерва, то есть потенциального количества яйцеклеток, которое пригодно для дальнейшего оплодотворения

«После 35 лет у яйцеклеток нарушается структура ДНК: из 10 эмбрионов только 2-4 будут иметь правильный набор хромосом. Если женщина на пике репродуктивного потенциала не обратилась к процедуре заморозки яйцеклеток, то на помощь придет банк ооцитов», – говорит эксперт.

Акушер-гинеколог, репродуктолог и кандидат медицинских наук Мария Милютина отмечает, что биологические часы у женщин находятся в очень жестких рамках: так, например, после 45 лет только одна из тысячи может иметь детей.

«Более того, сегодня климакс у женщин наступает раньше положенного. Многие сталкиваются с истощением яичников уже к 35-38 годам, а климакс наступает в 40», – констатирует медик.

В этом случае именно донорство ооцитов является выходом из ситуации. Однако, как обращает внимание врач Кутасова, донорство яйцеклеток не так распространено в обществе из-за недостаточной осведомленности о процедуре, рисках и стоимости оплаты.

Кто может стать донором

Согласно закону, для того, чтобы стать донором яйцеклеток, должны соблюдаться три условия: возраст от 18 до 35 лет, физическое и психическое здоровье, прохождение медико-генетического обследования. В некоторых организациях обязательным условием также является наличие хотя бы одного здорового ребенка — это расценивается как дополнительная гарантия, указывает гинеколог Анна Кутасова.

«Донорство ооцитами оплачивается в среднем в размере 65 тыс. рублей за одну процедуру. Но нужно учесть, что стимуляция должна быть не чаще, чем один раз в три месяца», – подчеркивает эксперт.

Противопоказания к донорству, по ее словам, такие же, как и для ЭКО: онкологические, эндокринологические, гематологические, психические заболевания, отягощенная наследственность, врожденные патологии, значительный лишний или недостаточный вес и вредные привычки.

Программа донорства конфиденциальна: правовые отношения регулируются медицинским учреждением. Реципиент при выборе биоматериала может ориентироваться только на описание в донорской картотеке и детское фото.

Как все проходит и насколько это безопасно

Для начала девушкам, которые согласились быть донорами, проводится стимуляция роста яйцеклеток, говорит акушер-гинеколог Милютина. Для этого используются препараты ФСГ – гормона, который выделяется гипофизом и вызывает рост яйцеклетки в яичниках в естественных условиях. В программе ЭКО врачи назначают более высокие дозы гормона, чтобы яйцеклеток выросло сразу несколько.

«Каждой женщине составляется индивидуальный курс ежедневных инъекций для увеличения количества фолликулов и препаратов, блокирующих преждевременную овуляцию. Это делает процедуру безопасной», – добавляет гинеколог Кутасова.

После стимуляции яичники необходимо «изъять». Для этого врачи прокалывают стенки влагалища и проводят пункцию, отсасывая жидкость, находящуюся внутри фолликула, вместе с которой забирается яйцеклетка.

«От одного донора мы обычно получаем от 8 до 20-30 клеток, а стимуляция занимает порядка 10-12 дней. Процесс созревания отслеживают с помощью УЗИ», – уточняет эксперт.

При этом, по словам Милютиной, процедура стимуляции, вопреки сомнениям многих, безопасна. Все дело в том, что в организме женщины изначально «заложено» несколько миллионов яйцеклеток. Врачи стимулируют только те клетки, которые находятся в определенной фазе развития именно в данное время. В следующем цикле в этой фазе будут находится совсем другие яйцеклетки и, если они не пойдут в рост, то просто отомрут.

«Процесс отмирания яйцеклеток в яичниках идет постоянно. Врачи забирают то, что просто отомрет, если они это не «изымут». А простимулировать донора так, что у него закончатся все яйцеклетки и он не сможет родить, невозможно», – утверждает кандидат медицинских наук.

Более того, многократная стимуляция яичников, вопреки мифам, не приводит и к ускорению наступления климакса.

При этом остальные риски для доноров ооцитов минимальны и не превышают 1-2%, заявляет репродуктолог Анна Кутасова.

Что входит в 1-2%

По словам акушера-гинеколог Милютиной, доноры яйцеклеток подвержены риску гиперстимуляции яичников (яичники слишком бурно отвечают на стимуляцию, а у женщины начинает скапливаться жидкость в животе и яичники резко увеличиваются в размерах), осложнениям наркоза, кровотечениям во время пункций, которые могут потребовать оперативного вмешательства, а также воспалительным заболеваниям и тромбозам.

Тем не менее, утверждает врач, все эти риски сведены к минимуму.

«Сегодня мы можем избежать почти всех осложнений. Кровотечений во время пункций – одно на тысячу. Синдром гиперстимуляции раньше был частым синдромом, но теперь встречается так редко, что мы не можем найти конкретный пример среди пациентов, чтобы показать ординаторам, и объясняем все на словах. Тромбозы по частоте: 1 на 5 тысяч стимуляций. Вероятность получить их, выйдя из самолета, куда выше», – отмечает Мария Милютина.

Осложнения сегодня если и встречаются, то оказываются большой редкостью и являются тем риском, который не исключен при любом медицинском вмешательстве, заключает она.

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