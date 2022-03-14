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Общество

10 лет МВД начисляло пенсию умершему экс-сотруднику. Но деньги ведомству так и не вернули

МВД не смогло отсудить обратно пенсию, которую начисляло умершему человеку

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Ilya Naymushin/Reuters
Хамовнический суд Москвы отклонил иск ГУ МВД по Московской области почти на 1 млн рублей. Ведомство на протяжении почти десяти лет продолжало начислять пенсию своей бывшей сотруднице, которая скончалась еще в 2008 году. Этими деньгами воспользовались третьи лица, которые, как оказалось, приходились скончавшейся пенсионерке «никем». В итоге суд встал на сторону ответчиков, сославшись на пропущенные сроки исковой давности. Эксперт объяснил, почему в конкретном случае ответчиков не удалось привлечь к ответственности, в чем ошибка МВД, а также другие подробности необычного дела, — в материале «Газеты.Ru».

Пенсия после смерти

В 2008 году скончалась бывший техник контроля безопасности связи Центрального узла связи внутренних войск МВД России. Женщина уже была в отставке и находилась на пенсионном содержании у ГУ МВД по Московской области. Несмотря на это, девять лет, вплоть до 2017 года ее пенсию продолжали получать посторонние люди.

Про смерть пенсионерки в министерстве узнали только в 2017-м. Тогда ведомство остановило продолжающиеся почти десять лет после смерти женщины пенсионные начисления на банковскую карту, которыми пользовались третьи лица, и начало разбираться в произошедшем. После проверки ведомство только спустя три года обратилось с иском в Хамовнический суд Москвы. По существу иск о взыскании денег с тех, кто получал пенсию умершей, начали рассматривать в 2021 году.

«Денежные средства были сняты через АТМ Сбербанка (банкоматы), а также осуществлялись операции перевода денежных средств на карты, принадлежащие Ирине Видановой, Андрею Петрову, Денису Андрееву», — говорится в решении суда, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Как объяснило МВД суду, пенсия продолжала поступать на банковскую карту потому, что ведомство не получало известий о смерти человека. Всего МВД требовало взыскать с трех названных ответчиков незаконное обогащение на сумму 845 тыс. руб.

В материалах дела также говорится, что единственный законный наследник, который мог бы законно получить право на счет умершей — двоюродная бабушка — сама погибла через год после пенсионерки, то есть в 2009 году.

В итоге суд отказал МВД взыскивать деньги с третьих лиц, объяснив свое решение тем, что нет информации «о том, когда именно, кем и в какой сумме было присвоено пенсионное обеспечение», а также нет «каких-либо доказательств незаконного приобретения ответчиками» этих денег. Главным образом, судом так и не было установлено, что деньгами, начисляемыми умершей, впоследствии незаконно завладели третьи лица.

Но основная причина отказа: ведомство пропустило срок подачи иска, который составляет три года, говорится в решении суда. При этом суд также отметил, что «никаких оснований для восстановления указанного срока не имеется». В февраля этот отказ вступил в законную силу, его утвердил Мосгорсуд.

Кем умершей приходятся три ответчика по делу — не ясно и в итоге установлено так и не было.

«Никем», — сообщили изданию в Хамовническом суде Москвы. С самими ответчиками связаться не удалось.

Сил не хватило

Бывший следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по Москве Александр Бурчук пояснил «Газете.Ru», что в зависимости от обстоятельств завладение чужими деньгами можно квалифицировать разными статьями уголовного кодекса.

«Если посторонние люди не имели законных прав на эти средства и получили доступ к ним незаконно, то да — это противоправное деяние. В зависимости от способа и размера почищенных средств, возможна квалификация по статье 158 («Кража»), либо 159 («Мошенничество»)», — сказал эксперт.

Он также отметил, что в данном случае привлечь лиц не так уж просто, поскольку для этого необходимо провести рутинную работу и выяснить множество деталей: почему выплаты продолжались после смерти, как ответчики получили доступ к средствам и так далее.

Однако сил истца в лице подмосковного главка МВД не хватило сделать это за три года, следует из решения суда.

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