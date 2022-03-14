«Долгожданное решение». В Москве отменили масочный режим

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий с 15 марта антиковидные ограничения, действовавшие с весны 2020 года. В городе перестал быть обязательным масочный режим, измерение температуры работников предприятий и организаций, установка разделительных перегородок на рабочих местах. В регионах также постепенно снимают коронавирусные ограничения.

Масочный режим и обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях отменяются в Москве с 15 марта, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. «До лета коронавирус не отступит». Когда начнется новый всплеск COVID-19 в России Россия прошла пик заболеваемости COVID-19, однако снижение случаев инфицирования будет происходить медленнее... 17 февраля 16:38

«Стабильное улучшение эпидемической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок. Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах», — написал мэр.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий серьезное санкционное давление.

Сотрудники и пассажиры общественного транспорта Москвы, а также работники и посетители театров, музеев, магазинов и кафе с 15 марта могут не носить защитные маски, уточнил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что отмена масочного режима стала возможна в том числе благодаря тому, что пассажиры московского транспорта соблюдали требование о ношении масок.

«Эффективный контроль и сознательность жителей позволили достичь высоких результатов: 99% пассажиров заходили в метро в масках, 90% — на наземном транспорте», — сказал Ликсутов.

Он отметил, что за соблюдением масочного режима в транспорте следили более 500 контролеров.

«Мы сохраним усиленный регламент уборки всех вагонов и всех поверхностей, к которым прикасаются пассажиры», — пообещал заммэра и добавил, что система бесплатных санитайзеров, расположенных на каждой станции метро, продолжит работать.

Менее тысячи заболевших в сутки

Число заразившихся коронавирусом в Москве 14 марта увеличилось за сутки на 957. Оно составило менее 1 тыс. в день впервые с 23 сентября 2020 года. Защитит от «дельты» и «омикрона»: Гинцбург рассказал о новой вакцине от коронавируса Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об особенностях вакцины против коронавируса... 17 февраля 00:48

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 722 292 случаев заражения. Число умерших из-за болезни в городе за день возросло на 44.

Количество заболевших COVID-19 в России возросло за сутки на 41 055, а число госпитализаций увеличилось на 2 712. При этом выздоровели после заражения коронавирусом 105 243 человека за минувшие сутки, а число летальных исходов возросло на 533.

Заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю снизилась на 41,4%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей уменьшилось на 44,9%.

Регионы снимают ограничения

Власти Кемеровской области приняли решение отменить с 14 марта масочный режим и обязательное соблюдение социальной дистанции, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. В России снимают почти все ограничения по коронавирусу. Но маски придется носить Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике COVID-19. Ведомство предложило отменить нормы... 01 марта 15:58

Режим обязательного ношения масок также отменяется в Тамбовской области с 15 марта. Кроме того, в регионе отменяется ряд ограничений для бизнеса. В частности, разрешается курение кальянов в ресторанах и барах, отменяются ограничения по наполняемости кафе и обязательное измерение температуры при допуске на рабочие места.

Власти Татарстана отменили обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что более 40 российских регионов отменили антиковидные ограничения для предприятий, за исключением масочного режима и требований о дезинфекции.

QR-коды продолжают действовать в Калмыкии, Якутии, Тыве. Частично они действуют в Новосибирской области, Ингушетии, Сахалинской области, Хабаровском крае. В 23 регионах сохраняются ограничения по времени работы мест общественного питания.

Наиболее «закрытыми» регионами с точки зрения действия ограничений, по словам Титова, сейчас являются Тува, Ингушетия, Калмыкия и Якутия.

Какие ограничения действовали в Москве

Ношение масок и перчаток стало обязательным в столице 12 мая 2020 года. 30 июля 2021 года Собянин сообщил, что ношение перчаток в транспорте и общественных местах Москвы перестало быть обязательным, но маски носить по-прежнему необходимо.

Штраф за нарушение масочного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, в том числе в магазинах и торговых центрах, составлял 4 тыс. рублей. Магазины обязаны были отказывать в обслуживании покупателям без средств индивидуальной защиты. За отсутствие маски в общественном транспорте столицы нарушитель должен был заплатить 5 тыс. рублей. Роспотребнадзор с 16 октября 2020 года запретил пускать в общественный транспорт Москвы пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если они уже оплатили поездку.