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Общество

Ключевая «цифра»: как технологии меняют рынок строительства и ипотеки

Управляющий директор по цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак рассказал, как цифровизация охватывает жилищную сферу

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ДОМ.РФ
Онлайн-ипотека и электронные закладные, цифровое моделирование зданий и 3D-строительство, суперсервисы и умные города. Эти недавно малопонятные термины – теперь тренды на российском рынке недвижимости. Еще немного и взять кредит на покупку жилья можно будет не выходя из комнаты. Как цифровизация, подстегнутая пандемией, охватывает жилищную сферу и насколько глубоко технологии могут проникнуть в наши дома, рассказывает управляющий директор по цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

— Николай, почему все говорят, что цифровизация рынка жилья началась с пандемией, неужели ранее в этом не было необходимости?

Отличный вопрос. Цифровизация — глобальный тренд, который уже долгие годы меняет жизнь людей во всем мире. В каких-то сферах жизни и отраслях экономики это происходит быстрее, например, в банковской. В более консервативных — медленнее. Дело не только в пандемии, но и готовности человека поверить в безопасность технологий, которые государство или бизнес предлагает использовать по той или иной причине. Сейчас запрос на онлайн-услуги очень большой, молодежь и не знает, что было как-то иначе, а люди старшего возраста учатся жить по-новому. В России пандемия стала катализатором, но не причиной цифровизации.

— Что даст цифровизация рынка жилья и какова роль ДОМ.РФ в этом процессе?

Если очень кратко, то цифровизация — это про удобство, прозрачность, скорость и снижение расходов. Как вы понимаете, в этом заинтересованы и люди, и бизнес, и государство. Задача ДОМ.РФ как Института развития — улучшать качество жизни людей через повышение доступности жилья и создание современной городской среды. Сейчас это уже немыслимо без ИТ-технологий, без новых подходов к покупке, аренде, строительству и управлению недвижимостью. С помощью «цифры» эти процессы можно и нужно делать максимально эффективными, прозрачными и безопасными. ДОМ.РФ в авангарде государственных институтов, нацеленных именно на решение этой задачи.

Институт развития нацелен на то, чтобы изменить парадигму, пояснив, что рынок недвижимости больше не полон препятствий и рисков. Это уже давно в прошлом. Поэтому мы внедряем технологии и сервисы во всех направлениях нашей работы.

— А можно поподробнее и с примерами?

Конечно. Институт развития – оператор Единой информационной системы жилищного строительства. На портале собраны данные о строящихся в стране многоквартирных домах: здесь можно проверить надежность застройщика, посмотреть динамику цен и сравнить новостройки по параметрам, в том числе по степени экологичности строительства.

Отдельный онлайн-сервис разработан и для участников рынка жилищного строительства — «Про Дома», где о строящихся зданиях собраны детальные аналитические отчеты. Кроме того, нам удалось оцифровать всю информацию об аукционах, на которых под застройку реализуются федеральные участки.

Другой пример — агрегатор проектного финансирования. Эта площадка позволяет «в один клик» отправить заявку на финансирование строительства в более чем 10 банков. Сервис, без преуменьшений, стал частью реформы долевого строительства жилья и перехода на эскроу-счета. Как результат — бизнес получает стабильный источник финансирования, а россияне — гарантию сохранности вложений и доверие к рынку новостроек.

Задача ДОМ.РФ — улучшать жилищные условия для пяти миллионов россиян в год в рамках сразу двух национальных программ: «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

Нам вверено ежегодно увеличивать объем ввода жилья в эксплуатацию. Обозначенная цель — 120 млн кв. м, что на 30 млн кв. м больше, чем в 2021 году. Достижение такого показателя немыслимо без цифровизации как строительства, так и рынка ипотеки, которая остается наиболее востребованным инструментом для решения «квартирного» вопроса.

— Сейчас очень популярна ипотека. Какие изменения «цифра» вносит в эту сферу?

Начну с очевидного факта — цифровизация ипотеки происходит быстрее, чем области жилищного строительства. Так, в 2021 году клиенты Банка ДОМ.РФ пользовались цифровыми сервисами на 25% чаще, чем в предыдущем году. На 50% увеличился спрос на сервис по онлайн-оформлению ипотеки. Одновременно выросла и доля автоодобрений ипотеки — сервиса, который проверяет клиента на соответствие требованиям и предлагает подходящие условия кредитования.

Происходящее легко объяснить. Онлайн каналы — это удобно. Для людей — это экономия времени, для застройщиков и банков — снижение издержек и улучшение клиентского сервиса. Отсюда и рост популярности цифровых услуг. При этом ограничиваться одними только онлайн-заявками нельзя — развитие отрасли напрямую зависит от продуктов, которые предлагают клиентам.

Поэтому в прошлом году мы запустили суперсервис — строим.дом.рф, до предела упрощающий строительство собственного дома. Система на основе ответов заказчика подготовит персональные рекомендации, даст советы по каждому этапу работ и предложит подходящие по характеристикам типовые проекты и подрядчика. В перспективе у сервиса появятся услуги по подбору земельных участков, заказу стройматериалов и подключению к инженерным сетям. Здесь же можно будет узнать о мерах поддержки и получить ипотеку.

Кстати, о мерах господдержки при покупке жилья мы информируем граждан уже сейчас — в Консультационном центре ДОМ.РФ. На сайте спроси.дом.рф найдутся подробные инструкции на все бытовые случаи, а получить ответ на любой вопрос о строительстве и приобретении жилья можно онлайн или по номеру горячей линии.

Как оператор большинства льготных ипотечных госпрограмм, ДОМ.РФ предоставляет государственным структурам экосистему сервисов для взаимодействия с банками и гражданами.

— По вашему мнению, какое изменение в рамках цифровизации в сфере жилищного строительство можно считать ключевым на данный момент?

Я уверен, что выпуск первой электронной закладной Банком ДОМ.РФ стал точкой отсчета для масштабного перехода ипотеки в цифровой формат, а также повсеместного повышения информационной безопасности сделок в стране. Теперь мы продолжаем работу над тиражированием решения, выступаем разработчиками методологии оформления и использования закладных.

Приведу пример. Вместе с Росреестром мы обеспечили выдачу первой в России электронной закладной с использованием технологии распределенных реестров. Что это дает? Наличие электронной закладной позволяет банку после погашения ипотечного кредита без участия клиента снимать залог с жилья в Росреестре. В результате клиент сможет свободно распоряжаться недвижимостью почти сразу после погашения кредита. Ему не нужно самостоятельно снимать залог через МФЦ, как это происходит сейчас с «бумажной» закладной. Дальше больше. Эта технология упрощает секьюритизацию (выкуп) закладных по кредитам у банков, которые в итоге получают дополнительные средства, чтобы выдавать новые жилищные займы.

К сервису ДОМ.РФ по оформлению электронной закладной подключено уже 120 банков, включая Сбер, ВТБ и Открытие. При методологической поддержке Института развития выпущено 190 тыс. таких закладных.

— Насколько безопасно оформлять ипотечную сделку в электронной форме? Кто гарантирует заемщику сохранность и конфиденциальность информации по сделке?

В первую очередь безопасность при оформлении цифровой ипотечной сделки повышают современные способы идентификации, такие как биометрия и электронная цифровая подпись. Во-вторых, технология распределенного реестра защищает информацию от уничтожения или подмены. Данные, внесенные в цепочку блоков, невозможно потерять или изменить без ведома всех участников. В-третьих, гарантом безопасности выступают современные системы информационной защиты банков, государственных органов, того же Росреестра, куда электронная закладная направляется из банка. Там она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), а далее передается на хранение в депозитарий до момента полного погашения кредита.

— Какие процессы цифровизации ожидают рынок жилищного строительства и ипотеки в обозримом будущем?

Если утрировать, то в будущем вы скажете в смартфон: «Хочу квартиру в кредит», — и уже через час получите по электронной почте документы на жилье и кредитный договор с учетом всех известных про вас сведений. Через какое-то время благодаря новым технологиям человек управляющий с планшета большой стройкой станет обычным явлением. И так далее. Если говорить в терминах цифры, то технологии, в том числе на рынке недвижимости, идут по пути развития распределенных реестров, использования больших данных и перехода на цифровые финансовые активы.

Стоит ожидать и увеличения доли цифровых каналов взаимодействия между гражданами, бизнесом и властью. Это, безусловно, позитивно скажется на нашей с вами жизни. И это краткосрочная, а не долгосрочная перспектива.

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