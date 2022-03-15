Россияне уходят в депозиты: как сохранить накопления в период глобальной неопределенности

Банковский депозит в текущих экономических условиях может взять на себя роль эффективного инструмента сохранения и преумножения средств для граждан, имеющих накопления. Тем более что из-за повышения ключевой ставки предложения по вкладам стали еще привлекательнее. Как использовать этот достаточно консервативный механизм инвестирования в период турбулентности – в материале «Газеты.Ru».

В конце февраля быстро меняющаяся ситуация и новые экономические реалии заставили Центробанк действовать быстро и решительно.

28 февраля регулятор беспрецедентно повысил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20%. Как пояснили в ЦБ, эта вынужденная мера продиктована «кардинально изменившимися» внешними условиями для российской экономики. Банк России оценил риски со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и посчитал, что повышение ключевой ставки позволит «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения». ЦБ опирается на собственный опыт. В 2014 году регулятор пошел тем же путем и, ссылаясь на возросшие девальвационные и инфляционные риски, в экстренном порядке повысил ключевую ставку сразу на 6,5 п.п. до 17%.

После новостей от Центробанка крупнейшие банки практически одномоментно объявили о повышении ставок по рублевым депозитам до двузначных значений. Еще в феврале банковский вклад обещал скромные 7-9% годовых, сейчас же доходность превышает 20%, что делает этот продукт интересным для большинства инвесторов.

Депозит в помощь

Вклад даже в условиях глобальной неопределенности остается одним из самых простых инструментов инвестирования для граждан. Он предполагает размещение денежных средств на банковском счете под определенный процент в зависимости на срок, который выбирает клиент.

Если раньше банковские вклады считались «тихой гаванью», где можно уберечь свои сбережения от роста цен, то в текущих условиях на фоне ощутимого увеличения доходности перешли в категорию основных инвестиционных инструментов. Теперь даже краткосрочные вклады обеспечивают доходность сверх инфляции, и поэтому востребованы у населения – это подтверждает статистика финансовых организаций. Например, всего за два дня с момента повышения ставок клиенты Сбербанка разместили во вкладах более 1 трлн рублей, а ВТБ за три дня привлек в классические сберегательные продукты порядка 900 млрд рублей новых размещений. При этом объем привлечения в долларах вырос вдвое.

В три раза чаще открывать депозиты по сравнению с серединой февраля стал и Банк ДОМ.РФ. Около 50% новых счетов в нем приходится на рубли, каждый третий продукт был размещен в долларах США, еще 15% — в евро.

«Банки сейчас предлагают привлекательные условия по вкладам в попытке приостановить массовый уход клиентов. Особых рисков для вкладчиков или банков сегодня нет, даже если кредитная организация попала под санкции», — поясняет Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам». — У банка под санкциями могут возникать проблемы с валютной ликвидностью, но ЦБ ранее пообещал, что окажет необходимую поддержку нашим крупнейшим кредиторам из санкционных списков. И ресурсов у регулятора вполне достаточно, чтобы защитить все вклады населения, в том числе и валютные».

Михаил Кузин, директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций», также считает, что в текущей волатильной обстановке депозиты – привлекательный инструмент, который не предполагает получения дополнительной прибыли сверх закрепленной в договоре ставки, но и не может принести убытков по «телу» в отличие от облигаций.

При этом эксперты рекомендуют изучить предложения кредитных организаций, внимательно сравнить их характеристики. В случае со вкладами и накопительными счетами риски сведены к минимуму, поскольку в РФ действует система страхования для депозитов на сумму до 1,4 миллиона рублей. Если банк является участником программы, то средства его клиентов защищены государством.

Перенастройка рынка

Еще одним аргументом в пользу банковского вклада может стать анонсированное решение правительства по отмене подоходного налога с процентов по депозитам свыше 1 млн рублей. Ранее предполагалось, что уже в этом году до 1 декабря граждане должны заплатить 13% с таких доходов за предыдущий год независимо от того, размещены ли их вклады в одном или нескольких банках. Однако в итоге, как заявил глава правительства Михаил Мишустин, отмена коснется доходов и за 2021, и за 2022 годы. Данная мера является временной, однако достаточно эффективной с точки зрения повышения привлекательности банковских вкладов для населения.

Вместе с тем банки работают над расширением продуктовой линейки даже в условиях непростой ситуации на рынках капитала. Так, Банк ВТБ с 9 марта запустил вклад в юанях. Эксперты полагают, что китайская валюта – один из самых доступных и перспективных вариантов размещения средств, который позволит диверсифицировать инвестиционные портфели и станет альтернативой вложениям в долларах и евро.

Банк ДОМ.РФ в ближайшее время также обещает запустить текущие и накопительные счета в юанях. Они уже доступны для клиентов Private Banking. Также банк работает над созданием удобных для клиентов инструментов проведения платежей и переводов в данной валюте. Кроме того, в линейке банка появятся вклады в армянских драмах, бразильских реалах, дирхамах ОАЭ, казахстанском тенге и других валютах. Это упростит организацию отдыха за границей и покупку товаров и услуг у иностранных поставщиков. Появление таких продуктов станет трендом в среднесрочной перспективе и получит широкое распространение на рынке банковских услуг, считают специалисты.

Делая выбор в пользу того или иного вклада, следует принимать во внимание, что размер ставки зависит от ряда условий: суммы, размещенной на вкладе, срока хранения денег, возможности снятия и пополнения, наличия в договоре дополнительных услуг, которые предполагают комиссии и оплату обслуживания.

В Сбербанке можно открыть рублевый вклад без снятия «СберВклад» со ставкой до 21%, а валютный — до 3%. ВТБ предлагает своим клиентам рублевый депозит «Новое время» (до 22,93%), а среди валютных — «Первый» со ставкой до 3% годовых. В Банке ДОМ.РФ ставка по накопительному счету увеличена до 22%, рублевый депозит «ДОМа лучше» открывается с доходностью до 21%, валютный — до 8%.

В настоящий момент максимальные ставки предлагаются по вкладам, ограниченным тремя месяцами, поскольку банки действуют в условиях неопределенности и хотят иметь возможность для маневра в быстроменяющихся реалиях. При этом даже на таком горизонте депозиты не перестают быть выгодным инструментом инвестирования.