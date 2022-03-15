Японским школьницам разрешили «возбуждающие прически» и белье любого цвета

С апреля этого года почти во всех средних школах Токио отменят несколько обязательных требований к учащимся. Теперь цвет нижнего белья подростки смогут выбирать самостоятельно, а из-за вьющихся, светлых или рыжих волос не придется писать объяснительные. Также школьницам разрешат прически, обнажающие шею и затылок. Такие стрижки были запрещены, так как может «сексуально возбудить» мальчиков. Откуда в Японии взялись эти странные для нас правила и что за ними скрывается, — в материале «Газеты.Ru».

«Важный шаг вперед»

Совсем скоро в государственных учебных заведениях Токио прекратят действовать некогда обязательные правила для учащихся.

С апреля ученики более чем двухсот школ смогут носить нижнее белье какого угодно цвета, а не только белое. Будет разрешена популярная в Японии стрижка с выбритыми боками и затылком с удлиненным передом «two-block haircut». А то, что волосы имеют любой другой цвет, кроме черного или вьются от природы, – не придется доказывать вместе с родителями.

«Решение отказаться от самых вопиющих школьных правил было важным шагом вперед», – объяснил член Токийского столичного совета по образованию Юто Китамура японскому изданию The Mainichi.

Но каким бы важным шагом вперед не было аннулирование некоторых требований, в части школ правила все-таки сохранятся. С поправкой разве что на их необязательность.

Также в силе останется запрет на косметику или использование средств для волос. В отдельных школах страны девушки и дальше не смогут носить брюки и бюстгальтеры, а также делать «хвостики».

#HairWeGo. Что не так с моими волосами

Еще несколько лет назад этой проблеме японского общества внимания не уделял никто. Однако все изменилось в 2017 году, когда одна из учениц школы в Осаке подала на учебное заведение в суд из-за того, что ее заставляли красить волосы, которые не были черными. Именно после этого о проблеме стали говорить, уверяет историк и аспирант РАНХиГС Сыдып Бальдруев.

«Те изменения, которых сегодня добились японских ученики, лоббировались с боем», – говорит эксперт.

В 2019 году на Change.org была опубликовала петиция, посвященная прецеденту. Она набрала 25 тысяч подписей, после чего к «борьбе» подключился бренд средств по уходу за волосами Pantene и корпорация Procter&Gamble Japan.

Они запустили масштабную кампанию под названием «#HairWeGo. Что не так с моими волосами», чтобы обратить внимание на проблему. И им удалось. Короткое видео о том, как ученики и учителя из Японии делятся мнением о проблеме и признают, что эти правила слишком старомодны, набрало около 10 млн просмотров.

Также в рамках кампании был проведен опрос, в котором каждый 13-й ученик средний школы подтвердил, что его просили красить волосы в черный цвет, даже если они были каштановыми, а более 90% учащихся, более того, не слышали обоснования этих правил от руководства учебных заведений.

Путь к прогрессу и женской свободе

По словам историка Сыдыпа Бальдруева, такие, как нам кажется, странные и даже дикие традиции идут из прошлого японцев, еще из времен до эпохи Мейдзи (1868—1912 годы) – времени реформ и использования западного уклада в экономике и политике страны. Тогда женщинам массово разрешили посещать школу, что было болезненно для японского самосознания, потому что жизнь женщины была формализована, а посещение учебы трактовалось как привилегия, но не необходимость для общества.

«Часть правил оставили сознательно, поскольку они сохраняли добрый настрой консервативной части населения. Среди них: внешний вид и дресс-код.

Слишком сильно ломать традиции было нельзя, дабы не травмировать общество, которое веками жило в изоляции от всего мира. Поэтому, изменив ситуацию в корне, внешние атрибуты оставили», – отмечает аспирант РАНХиГС.

А затем в бешеном круговороте японской истории 20-го века – в череде имперских завоеваний, грандиозных авантюр, взрывов ядерных бомб, демилитаризации, научных прорывов, покемонов, аниме и японских корпораций — все просто забыли об этих ограничениях, привыкли к ним и стали воспринимать как само собой разумеющееся, предполагает Бальдруев.

«Эти изменения – продолжения пути к прогрессу и женской свободе, который начинался еще после Второй мировой войны, когда японцы из группы художников Гутай, в числе многих, придумали такую вещь как перфоманс, а художница Атсуко Танака создала знаменитую живую фигуру – «Электрическое платье», – говорит эксперт.

По его словам, Атсуко надевала платье на себя, а оголенные концы проводов били ее током, символизируя как освобождение Японии от пут империализма и косности, так и освобождение японских женщин от традиционного и устаревшего взгляда на жизнь.

При этом, как добавляет историк, стоит понимать, что иностранцам процессы, происходящие в той или иной стране, всегда видятся по-другому, нежели ее гражданам, так как это их жизни и культура. Поэтому любые наблюдения могут быть абсолютно субъективны.

«Деспотизм ради послушания и подчинения масс»

Между тем за подобными жесткими правилами всегда следует ряд последствий.

Как говорит детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова, деспотизм ради послушания и подчинения масс, который мы видим на конкретном примере, заставляет людей испытывать повышенное напряжение нервной системой и постоянный стресс. В случае с детьми все еще сложнее.

«Они вырастают послушными людьми, но находятся в постоянном страхе. Такие дети знают, как следовать инструкциями, но при этом у них стоит запрет на самовыражение», – констатирует Наумова.

Если же нервная система у ребенка неустойчива, при таком давлении большим риском становится аутоагрессия, суицидальные попытки, суицид, развитие психозов и неврозов, предупреждает эксперт.

Более того, у детей, которые не соответствуют некому «стандарту», провоцируется собственное непринятие. Они не имеют темных и прямых волос от природы — и из-за этого им нужно подстроиться. Это становится причиной того, что в какой-то момент возникает личностный кризис.

«Дети думают, что с ними что-то не так, если они не соответствуют шаблону. Это еще один повод стать недовольным собой и развернуть свою агрессию против себя», – утверждает Наумова.