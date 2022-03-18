«Устроили из дома склад»: что и зачем покупают россияне из-за слухов о дефиците

В правительстве заявляют, что дефицита основных продуктов в России не будет — большинство социально значимых товаров и средств личной гигиены производится в стране, также остановлен экспорт. Запасов хватает. Однако во многих магазинах сейчас не найти гречки, сахара, прокладок — спрос на них ажиотажный. Сотрудники крупных торговых сетей сообщили «Газете.Ru», что удивлены наплывом покупателей, и подтвердили, что товара в избытке — приходится даже снимать дополнительные помещения для хранения. Покупатели, в свою очередь, раскрыли смысл массовых закупок.

Склады под завязку

В России на фоне введения санкций граждане начали массово скупать гречку, товары личной гигиены, сахар, соль, соду и даже семена. Основными покупателями, как рассказали «Газете.Ru» сотрудники нескольких магазинов крупных торговых сетей Москвы, стали женщины с детьми и пенсионеры. Причем у продавцов такие действия вызывают недоумение: товар никуда не пропал и предпосылок к этому нет.

«У нас в «Ленте» это началось практически сразу после того, как начали вводить санкции. Я бы поняла, если бы люди скупали товары, которые могут исчезнуть [импортные]. Но покупают в основном сахар, гречку, причем недешевых брендов, прокладки. Зачем это в таких количествах человеку — мне не совсем ясно. Только эти продукты сейчас в основном и пробиваем, даже пришлось ограничения по отпуску поставить», — поделилась продавец-кассир Людмила.

На склады магазина из-за повышенного спроса продолжает поступать все больше товаров: помещения забиты продуктами под завязку, прибывающий товар уже некуда ставить.

Для того чтобы разместить продукцию, пришлось снять отдельный павильон, добавила продавец-консультант.

«Просто у нас рук не хватает все это расставлять. Да и некоторые товары мы решили порционно ставить на полки. Потому что происходит несколько волн наплыва покупателей. Лично я и мои коллеги сами ничего не закупали», — подчеркнула Лариса.

close 100% Магазин «Лента» «Газета.Ru»

«Некоторые ходят ежедневно»

Похожая картина сложилась и в популярной сети «Пятерочка»: на полках в некоторые часы отсутствуют гречка и сахар. По словам работника магазина Тенгиза, перед открытием у порога уже ждет толпа покупателей.

«Мы открываемся в 08.00, и за дверью уже человек 30. В основном пенсионерки, они сразу бегут к полкам с сахаром. Даже не знаю, зачем им столько. Причем некоторые ходят ежедневно, потому что только по две пачки в руки можно продавать», — сказал он.

close 100% Магазин «Пятерочка» «Газета.Ru»

В супермаркетах «Ашан» придумали свой метод борьбы с желающими закупиться сахаром — теперь там продают только маленькие упаковки в кубиках или по 5 грамм в стиках. Кроме сахара и круп в магазине стали раскупать соду, семена для рассады, кефир в пакетах и снеки.

«Честно говоря, такого количества покупателей ежедневно у нас никогда не было. Теперь через кассу проходят человек по 300 ежедневно.

Берут все и в больших количествах — минимум по три пакета.

Дефицита никакого нет, каждый день привозят несколькими машинами новую продукцию», — сообщила продавец Ирина.

close 100% Магазин «Ашан» «Газета.Ru»

«А можно ли отложить?»

В «Перекрестке» тем временем раскупили дешевые средства для уборки, а также носки и колготки. На полках теперь оставляют пометку, что товар уже в пути. От натиска покупателей это не спасает: некоторые даже просят отложить им покупку, когда товар прибудет на склад.

«Не могу понять, что нашло на людей. Мы не успеваем выставить товар, как кто-то подходит и спрашивает: «Где?», «Когда будет?», «А можно ли отложить?»

Мы не знаем, что отвечать, и рекомендуем заказывать из онлайн-магазина — некоторые товары для покупателей берутся прямо со склада и точно дойдут до вас», – подчеркнула продавец Ольга.

Как и везде, основной контингент супермаркета — пенсионеры. По мнению продавцов, эта категория покупателей больше всего боится дефицита и берет самые дешевые товары, которые могут долго храниться. «Тушенку, макароны, гречку, сахар, соль, хлеб, печенье и так далее. Выходят с тележками полными», — сообщила Ольга.

close 100% Магазин «Лента» «Газета.Ru»

Сахар — не только для пенсионеров

Несмотря на то что основными покупателями «дефицитных» товаров остаются пенсионеры, полные тележки набирают и люди среднего и молодого возраста. Как оказалось, масштабные закупки некоторые устраивают не по самым очевидным причинам.

Житель Подмосковья Николай, которому на кассе пробили 20 упаковок сахара, признался «Газете.Ru», что продукт необходим ему для самогона.

«В нашей семье мы пьем только самогон, который сами варим. Он качественнее, чем магазинная алкогольная продукция.

Заготавливаем сразу много, на все праздники, для гостей, поэтому и сахар требуется в таких количествах.

Сами посчитайте, на 20 литров нужно не менее 7-8 кг сахара», — объяснил он.

По словам собеседника издания, самогоноварение распространено не только в его семье, но и среди знакомых, которые проживают в селах и деревнях.

«Специально все ездят в город и закупают в нужных количествах сахар и дрожжи. Чтобы потом не мотаться туда-обратно. Тем более скоро шашлычный сезон, майские праздники, лето, опять же. Люди, которые варят самогон, не покупают алкоголь на праздники в магазине, — так просто выгоднее. Поэтому и закупаемся ингредиентами», — рассказал Николай. Справка Российское законодательство не запрещает в домашних условиях производить самогон, однако только в том случае, если он производится для личного употребления.

В отличие от самогонщиков, у других покупателей конкретной цели для дальнейшего применения закупленных килограммами сахара и гречки нет. Некоторые это сами осознают.

«Я живу вместе с мамой, дома нас практически не бывает. Та же гречка может стоять месяцами нетронутой. Но мама, как человек старшего поколения, просит меня сейчас запасаться продуктами. Крупами, сахаром, чаем, тушенкой и разными консервами. А также любыми импортными товарами, которые мы даже не едим.

Например, теперь у нас в холодильнике стоят несколько бутылок соевого соуса — только потому, что он финский. Я искренне не понимаю, зачем это нужно, потому что продукты никуда не денутся из магазинов. И мама, честно говоря, тоже сама до конца не понимает. Это что-то на уровне инстинктов у людей, которые пережили кризисы», — рассказала 23-летняя Анастасия.

По похожей причине закупку устроила семья Игнатовых: родители, как сообщила 18-летняя Ева, несколько недель назад отдыхали в компании друзей, которые обсуждали возможное повышение цен, уход импортных производителей и падение курса рубля, после чего на эмоциях поехали в магазин и потратили на продукты 400 тыс. рублей.

«Поддались панике и устроили из дома склад (смеется) Купили десять мешков сахара, разные крупы, подсолнечное масло, гречку, фасоль, горошек, соль, специи. В общем, нескоропортящаяся продукция разная, а также средства личной гигиены, бытовые товары и так далее. Вопрос «зачем?» просьба не задавать. Но у нас теперь продуктов очень много. В крайнем случае, начнем варить самогон, если сахар не понадобится», — пошутила Ева Игнатова.

close 100% Магазин «Перекресток» «Газета.Ru»

Дефицита нет

На протяжении трех последних недель российское правительство утверждает, что перебоев с продуктами как в Москве, так и по всей России не ожидается. Большинство социально значимых товаров производят в стране.

Так, вице-премьер Виктория Абрамченко исключила риск возникновения в России дефицита продуктов питания любых категорий.

«Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами», — отметила она.

По словам чиновницы, западные санкции не приведут к агропромышленной изоляции России, поскольку отечественные компании открывают новые рынки и заключают соглашения с новыми партнерами. Также Абрамченко отметила, что Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает наращивать импорт для насыщения внутреннего рынка.

Как отметил замглавы Минюста Виктор Евтухов, запасов сахара достаточно. Чиновник также подчеркнул, что прокладок и тампонов, а также подгузников в торговых сетях хватит на два-три месяца. Евтухов сообщил, что на полках российских магазинов всегда будут средства бытовой химии, передавал ТАСС.

Российские поставщики и производители продуктов питания в полном объеме готовы компенсировать возможный рост спроса на продукцию в связи с западными санкциями. Такую гарантию в комментарии РИА «Новости» дал зампредседателя правления ассоциации Руспродсоюза Дмитрий Леонов.