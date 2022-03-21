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Общество

«Жуткий голос представился Зеленским»: зачем россиянам названивают с зарубежных номеров

Россияне рассказали о звонках с зарубежных номеров с сообщениями о спецоперации на Украине

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После начала спецоперации на Украине россиянам начали поступать звонки и смс с зарубежных номеров — людям угрожают, запугивают нищетой, присылают фотографии убитых солдат и сообщают о смерти мужей или родственников в ходе боевых действий. По словам эксперта по безопасности, такими прозвонами занимаются аналоги криминальных колл-центров. Если разговор со злоумышленником состоялся, психолог посоветовал не выносить содержание беседы в публичное поле, чтобы не распространять ложную информацию.

Кадры смерти и звонки президента

Карине Мельниковой из Москвы несколько раз приходили сообщения в сервисе IMessage с фотографиями тел якобы российский военнослужащих с подписью: «Знаете ли вы этих русских?» или «На Украине погибло больше сынов русского народа, чем в Афганистане. В стране нет топлива и денег».

«Неделю назад мне пришло сообщение с украинского номера в IMessage. Я слышала о том, что россиянам присылают ужасы, но не думала, что окажусь в их числе. Первое сообщение было текстовым. Конечно, я была в шоке, когда его получила. Но еще страшнее было на следующий день, когда прислали фото трупов и видео. Заблокировать номера в IMessage у меня почему-то не получилось, я просто удалила переписку, думала, что напишут и скинут что-то еще, но нет.

Когда получаешь такие сообщения — страшно. Одно дело смотреть что-то подобное на Telegram-каналах, хотя и там тоже тяжело, а совсем другое, когда кто-тот тебе присылает это лично», — подчеркнула она.

Москвичке Владиславе звонили несколько раз. Сперва это был звонок якобы от президента Украины Владимира Зеленского, а после с ней связалась женщина, которая плакала в трубку и кричала, что супруг Владиславы погиб в ходе спецоперации.

«Первый звонок был с какого-то странного номера, точно иностранного — там жуткий голос представился Владимиром Зеленским и попросил позвонить своим мужьям или знакомым, которые сейчас на Украине, и призвать их сложить оружие и уходить, иначе умрут. Я запаниковала и сбросила. Через несколько дней снова звонок — сообщила какая-то женщина о смерти моего мужа. Он действительно служит, но не участвует в спецоперации», — отметила девушка.

Сообщения с информацией о якобы огромных потерях российской армии с сопровождением фотографий мертвых людей получил и житель столицы Михаил. По его мнению, так действуют боты, которые заходят в российские чаты и начинают массовую рассылку.

«Мне чего только не присылали: и оторванные конечности, и убитых молодых ребят. Смотреть на это очень сложно, а с учетом того, каким текстом это сопровождается, держать себя в руках уже становится трудно. Несколько моих друзей уехали на фронт, и такое давление заставляет сильно нервничать. Я уже если вижу в уведомлениях странные и незнакомые ники, то даже не открываю, а сразу удаляю», — подчеркнул мужчина.

Призывы менять рубли

Со странностями столкнулась и Анна — ей позвонили и представились сотрудниками Центрального банка России, призвав в срочном порядке снимать наличность и менять валюту. Номер, с которого поступил звонок, определился как белорусский.

«Я подумала, что это могут быть родственники, у которых, может быть, появился новый номер. Подняв трубку, я услышала механическую запись. Представились, что якобы из Центрального банка России беспокоят — стало интересно и решила дослушать до конца.

В сообщении было требование, что на фоне спецоперации на Украине стоит срочно поменять рубли на доллары, иначе можно потерять все — в скором времени национальная валюта окончательно обесценится и страна упадет в нищету. Конечно, я не среагировала, но на моем месте кто-то мог и испугаться», — сказала она.

Ночью поступил звонок еще одной собеседнице издания, которая пожелала остаться анонимной. По словам женщины, ей в трубку плакал и кричал мужчина — якобы он из Украины, ему нужна помощь и его «убивают».

«Мне позвонили ночью, ближе к часу ночи. Какой-то мужчина говорил, что он из Украины. Плакал в трубку и утверждал, что ему нужна помощь. Я сразу бросила трубку, потому что испугалась. Моей коллеге уже поступал похожий звонок: в трубке был голос Зеленского — она сразу сбросила и даже не стала слушать эти призывы», — заявила она.

Александре позвонили в разгар рабочего дня

«Раздался телефонный звонок с неизвестного номера — он определился как тайский. Я удивилась, но трубку взяла — и тут раздался страшный голос с автоответчика, что-то там про войну. Я растерялась и заплакала, а моя коллега ткнула в телефон, чтобы звонок отключился. У меня чуть не случилась истерика. Но коллега грубо сказала, чтобы я взяла себя в руки, потому что это психологическое давление, а я действительно очень испугалась», — поделилась собеседница.

«Класть трубку и никому не рассказывать»

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров сообщил «Газете.Ru», что в начале марта на телефоны россиян стали поступать странные телефонные звонки — в основном, ночью. На данный момент количество звонков сократилось.

«Значительная часть звонков организуется посредством тех же самых криминальных колл-центров. Это значит, что правила защиты от них аналогичные. Во-первых, заведите себе приложение, позволяющее определять звонящего абонента и блокировать нежелательный номер. Во-вторых, не пугайтесь и не паникуйте — через телефон до вас никто не доберется. Если вы поняли, что вам угрожают или пугают — вешайте трубку и вносите телефон в черный список. Этим вы предупредите других абонентов, использующих то же приложение для проверки входящих звонков», — посоветовал эксперт.

Психолог, профессор Андрей Зберовский считает, что в случае такого звонка единственным правильным способом отреагировать будет положить трубку и не пытаться ничего выяснить у звонящего.

«Люди, которые создают такие «скрипты», у них в методичках прописаны и реакции людей, поднявших трубки. Причем прописаны профессиональными психологами, в том числе и зарубежными. Все реакции многоходовые, все учтено, просчитано и протестировано.

То есть здесь единственный инструмент — класть трубку либо никому ничего не рассказывать о содержании разговора, даже со смехом, потому что, проговаривая содержание повторно, вы сами себе напоминаете об этом и заставляете себя задумываться, что это может быть правдой», — объяснил психолог.

Акцент у подобных спам-звонков делается на то, что некоторый процент людей имеют нестабильную психику и действительно могут дать эмоциональную реакцию. Впоследствии это приведет к тому, что люди начнут распространять полученную информацию в массы для дестабилизации обстановки.

«Главный смысл подобной истории заключается в том, чтобы человек эти звонки и сообщения обсуждал с кем-то из своих друзей и знакомых. То есть вынести месседж из звонка в публичное пространство. Так человек начинает бесплатно работать на тех людей, которые это все организовали — возникает мультиэффект от одного звонка. В другом случае, может возникнуть конфликтная ситуация, которая, опять же, бьет по этому человеку, из-за чего он либо чувствует себя в изоляции, либо находит единомышленников. Возникает ощущение толпы и нехорошие настроения», — заключил специалист.

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