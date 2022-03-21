Facebook* и Instagram* все. Как развивался иск против Meta*

Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta* экстремистской организацией и запретил в России соцсети Facebook* и Instagram*. Генпрокуратура попросила суд об этом, потому что Meta разрешила призывать к насилию против российских военных на Украине. По словам прокуратуры, российских пользователей не будут наказывать за использование Facebook или Instagram. Однако, по мнению некоторых юристов, теперь могут возникнуть проблемы у тех, кто будет покупать рекламу в этих соцсетях или торговать акциями Meta.

Первым об изменении политики Meta (признана экстремистской организацией) сообщило информагентство Reuters. Со ссылкой на внутреннюю переписку сотрудников Meta, агентство передало 11 марта, что компания позволит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах «призывать к насилию против россиян и российских солдат» в контексте спецоперации России на Украине. Также говорилось, что Meta разрешит посты с призывами к смерти президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, если только в этих постах не будут уточняться «место и метод» убийства.

Временные изменения политики должны были коснуться пользователей из Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины. Вдобавок внутренние документы Meta показали, что компания позволит хвалить в своих соцсетях националистический украинский батальон «Азов», хотя обычно подобные комментарии были запрещены. В Meta заявили об изменении своей политики и недопустимости русофобии Американская корпорация Меtа Platforms, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, изменила... 21 марта 13:08

Пресс-секретарь компании Энди Стоун отреагировал на публикацию Reuters и заявил, что Meta действительно снимает запрет на некоторые призывы к насилию. Речь идет о российских военных на Украине, публиковать подобное против всех граждан России по-прежнему запрещено.

Стоун уточнил, что компания сделала послабление для «форм политического самовыражения». При этом в качестве примера пресс-секретарь написал, что пользователям разрешат призывать к «смерти российских захватчиков».

Позже, на фоне общественного резонанса, 12 марта в Meta уточнили, что модерацию ослабят лишь для постов, написанных украинцами. «Мы также не разрешаем призывы к убийству главы государства», — добавил президент Meta Global Affairs Ник Клегг 14 марта.

Российские власти резко отреагировали на происходящее. Посольство России в США потребовало от Вашингтона прекратить «экстремистскую деятельность» Meta.

«Пользователи Facebook и Instagram не давали владельцам этих платформ право определять критерии истины и настраивать страны друг против друга», — подчеркнуло посольство РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что Meta «заигралась» с правилами и манипулированием. «Хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных весьма и весьма нелицеприятных ошибок, но при этом она косвенно признает, что все-таки речь идет о подобных решениях, когда на территории Украины такие и такие методы допустимы, где-то еще не допустимы», — считает он.

Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией. В ведомстве указали, что «подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации».

СК России возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию со стороны сотрудников Meta. Как заявили в СК, их действия содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 205.1 (содействие террористической деятельности). Суд отказал Meta* в проведении лингвистической экспертизы в деле о запрете в РФ Тверской суд Москвы отказался проводить лингвистическую экспертизу по заявлению прокуратуры... 21 марта 22:23

Генпрокуратура также потребовала, чтобы Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram. С 14 марта социальная сеть была полностью заблокирована на территории РФ.

Facebook в России заблокировали еще раньше, 4 марта, из-за того, что администрация соцсети ограничивала доступ к российским СМИ и другим российским информационным ресурсам.

Представители Meta просили отложить рассмотрение дела о признании компании экстремистской в России. Они заявляли, что Тверской суд не может его рассматривать, поскольку Meta — иностранная компания, а российские суды могут рассматривать дела иностранных компаний, только если организация-ответчик находится в России. Кроме того, сторона защиты настаивала на проведении лингвистической экспертизы записей в социальных сетях с призывами к насилию в отношении российских военных. Однако суд отказался проводить лингвистическую экспертизу. Прокуратура и Роскомнадзор указали, что представленные в суд материалы о действиях Meta не подлежат двоякой трактовке.

Прокурор Наталья Гашулина во время слушаний по делу Meta заявила, что русофобия на платформах компании «не просто имеется, она еще и форсируется».

Защита также подчеркивала, что сама компания не является автором подобных публикаций. «Даже если [Meta] сама не публикует [запрещенную информацию], используются соцсети как инструменты для такой публикации. Как мы видим, Meta не только не отслеживает такие публикации, но и позволяет им существовать», — указала в ответ прокурор.

В итоге суд занял сторону Генпрокуратуры.

Прокурор отдельно уточнила в суде, что использование гражданами и компаниями Facebook и Instagram не может быть признано экстремизмом. Таким образом, россиян не будут привлекать к ответственности за использование этих соцсетей. В Кремле заявили, что Meta «заигралась» Американская компания Meta «заигралась» с правилами и манипулированием, это делает... 14 марта 14:59

В то же время юрист Павел Чиков отметил, что все равно есть некоторые риски. Он предположил, что в теории привлечь к ответственности могут за публичную демонстрацию символики самой компании или социальных сетей. Кроме того, закон запрещает финансирование экстремистской деятельности. Остается под вопросом, можно ли считать заказ рекламы в обеих социальных сетях или торговлю акциями Meta.