Facebook* и Instagram* все. Как развивался иск против Meta*

Первым об изменении политики Meta (признана экстремистской организацией) сообщило информагентство Reuters. Со ссылкой на внутреннюю переписку сотрудников Meta, агентство передало 11 марта, что компания позволит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах «призывать к насилию против россиян и российских солдат» в контексте спецоперации России на Украине. Также говорилось, что Meta разрешит посты с призывами к смерти президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, если только в этих постах не будут уточняться «место и метод» убийства.
Временные изменения политики должны были коснуться пользователей из Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины. Вдобавок внутренние документы Meta показали, что компания позволит хвалить в своих соцсетях националистический украинский батальон «Азов», хотя обычно подобные комментарии были запрещены.
Пресс-секретарь компании Энди Стоун отреагировал на публикацию Reuters и заявил, что Meta действительно снимает запрет на некоторые призывы к насилию. Речь идет о российских военных на Украине, публиковать подобное против всех граждан России по-прежнему запрещено.
Стоун уточнил, что компания сделала послабление для «форм политического самовыражения». При этом в качестве примера пресс-секретарь написал, что пользователям разрешат призывать к «смерти российских захватчиков».
Позже, на фоне общественного резонанса, 12 марта в Meta уточнили, что модерацию ослабят лишь для постов, написанных украинцами. «Мы также не разрешаем призывы к убийству главы государства», — добавил президент Meta Global Affairs Ник Клегг 14 марта.
Российские власти резко отреагировали на происходящее. Посольство России в США потребовало от Вашингтона прекратить «экстремистскую деятельность» Meta.
«Пользователи Facebook и Instagram не давали владельцам этих платформ право определять критерии истины и настраивать страны друг против друга», — подчеркнуло посольство РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что Meta «заигралась» с правилами и манипулированием. «Хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных весьма и весьма нелицеприятных ошибок, но при этом она косвенно признает, что все-таки речь идет о подобных решениях, когда на территории Украины такие и такие методы допустимы, где-то еще не допустимы», — считает он.
Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией. В ведомстве указали, что «подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации».
СК России возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию со стороны сотрудников Meta. Как заявили в СК, их действия содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 205.1 (содействие террористической деятельности).
Генпрокуратура также потребовала, чтобы Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram. С 14 марта социальная сеть была полностью заблокирована на территории РФ.
Facebook в России заблокировали еще раньше, 4 марта, из-за того, что администрация соцсети ограничивала доступ к российским СМИ и другим российским информационным ресурсам.
Представители Meta просили отложить рассмотрение дела о признании компании экстремистской в России. Они заявляли, что Тверской суд не может его рассматривать, поскольку Meta — иностранная компания, а российские суды могут рассматривать дела иностранных компаний, только если организация-ответчик находится в России. Кроме того, сторона защиты настаивала на проведении лингвистической экспертизы записей в социальных сетях с призывами к насилию в отношении российских военных. Однако суд отказался проводить лингвистическую экспертизу. Прокуратура и Роскомнадзор указали, что представленные в суд материалы о действиях Meta не подлежат двоякой трактовке.
Прокурор Наталья Гашулина во время слушаний по делу Meta заявила, что русофобия на платформах компании «не просто имеется, она еще и форсируется».
Защита также подчеркивала, что сама компания не является автором подобных публикаций. «Даже если [Meta] сама не публикует [запрещенную информацию], используются соцсети как инструменты для такой публикации. Как мы видим, Meta не только не отслеживает такие публикации, но и позволяет им существовать», — указала в ответ прокурор.
В итоге суд занял сторону Генпрокуратуры.
Прокурор отдельно уточнила в суде, что использование гражданами и компаниями Facebook и Instagram не может быть признано экстремизмом. Таким образом, россиян не будут привлекать к ответственности за использование этих соцсетей.
В то же время юрист Павел Чиков отметил, что все равно есть некоторые риски. Он предположил, что в теории привлечь к ответственности могут за публичную демонстрацию символики самой компании или социальных сетей. Кроме того, закон запрещает финансирование экстремистской деятельности. Остается под вопросом, можно ли считать заказ рекламы в обеих социальных сетях или торговлю акциями Meta.