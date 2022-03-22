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Общество

СК завел дело против Дмитрия Гордона из-за призыва «припугнуть» Россию сбросом ядерной бомбы

Следствие возбудило уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона

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Следственный комитет России (СК) завел уголовное дело против экс-депутата Киевского городского совета, украинского журналиста Дмитрия Гордона. Ранее Гордон призывал президента США Джо Байдена пригрозить России сбросом ядерной бомбы, называл президента РФ Владимира Путина «Гитлером современности», оскорблял российских военных и призывал убивать. Его также обвиняют в распространении фейков о происходящем на Украине.

Российское следствие завело дело против журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям: публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354); действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности (ст. 282 УК); публичное распространение под видом достоверных сообщений фейков о действиях Вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК). СК собирается объявить его в розыск.

Ранее проверить высказывания Гордона попросил глава СК России Александр Бастрыкин после того, как к нему обратилась с соответствующей просьбой сенатор Елена Афанасьева.

Поводом для проверки стало интервью с Гордоном на украинском телевидении от 16 марта. Как указал СК, тогда Гордон «публично озвучил призывы к насилию в отношении российских военных». Следствие также отметило, что украинский журналист призывал к использованию ядерного оружия против Российской Федерации.

«Установлено, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения», — резюмировал СК, комментируя возбуждение уголовного дела.

С начала спецоперации Гордон неоднократно в своих видеообращениях и выступлениях на украинском ТВ и российском канале «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признан иноагентом), матерно ругался в адрес российских военных и угрожал им. «Всех, кто ступит на нашу землю, мы будем убивать», — в частности, обещал журналист.

В эфире украинского телевидения он заявил, что «весь цивилизованный мир» должен общаться с Россией «языком силы». Гордон предложил Байдену, которого он назвал «лидером всего мира», пригрозить России ядерным оружием.

«Я считаю, что президент США Байден должен четко сказать российскому лидеру [Владимиру Путину] <...>: «Если ты только будешь шантажировать США ядерным оружием, мы на тебя его сбросим и похороним тебя вместе с твоей фашистской страной», — сообщил Гордон.

Журналист отмечал, что считает себя «личным врагом Путина».

Во время спецоперации Гордон неоднократно распространял фальшивую информацию о происходящем на Украине. Так, он утверждал, что Россия якобы организовала «фильтрационные лагеря» для беженцев из Украины, что в России пытают беженцев, поэтому украинцы не должны использовать российские гуманитарные коридоры. СК добавил, что Гордон «распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан Вооруженными силами Российской Федерации».

Гордон на украинском телевидении называл население России «зазомбированным», «идиотами», и просил Запад ввести как можно больше санкций, чтобы все россияне «стали нищими», у них «земля горела под ногами», и им нечего было есть и пить.

«Мы не впервые видим, что в рамках информационной войны против России украинские СМИ абсолютно забыли о базовых принципах журналистики и нормах закона, становясь площадкой для экстремистских и иных преступных призывов», — резюмировал российский СК.

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