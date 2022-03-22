Два экс-налоговика арестованы за взятку от нефтяника. Посредники из ФСБ на свободе

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего замначальника подмосковной ИФНС-5 Алексея Молчанова и экс-начальника первого контрольного отдела УФНС Андрея Житенева по обвинению в получении особо крупной взятки за прекращение проверки. Посредниками между предпринимателем и налоговиками выступили два сотрудника УФСБ по Московской области, однако они остались на свободе. Подробности уголовного дела, — в материале «Газеты.Ru».

Бывшие высокопоставленные сотрудники налоговой инспекции Московской области Алексей Молчанов и Андрей Житенев были задержаны в начале прошлой недели, 14 марта. На следующий день Следственный комитет РФ обратился в Басманный суд Москвы с требованием об их аресте. Обоим было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По решению суда они заключены в СИЗО до 9 апреля, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе суда.

По данным следствия, преступление произошло в 2016 году. Тогда предприниматель Энвер Кязимов, фактический руководитель торговой компании «Транснафта», организовал между «Транснафта» и другой подконтрольной ему компанией имитацию торговли, позволяющую добавить в декларацию дополнительные данные по НДС и расходам, тем самым понизив сумму налоговых обязательств перед бюджетом. ИФНС-5 начала проверку, которой занимались Молчанов и Житенев.

Кязимов решил дать налоговикам взятку, чтобы те прекратили проверку. Для этого предприниматель обратился к знакомому, у которого в Пятом окружном отделе управлении ФСБ России по Москве и Московской области служил друг. Тот согласился выступить посредником «сделки» и обратился к своему непосредственному начальнику по службе, который, в свою очередь, был знаком с Молчановым. Молчанов согласился на получение взятки и договорился с Житеневым о завершении проверки, считает следствие.

«Сотрудник УФСБ, выполняющий функции по достижению и реализации соглашения между взяткодателем и взяткополучателем, по согласованию с Молчановым определил размер денежного вознаграждения, предназначавшегося в качестве взятки, в сумме 10 млн рублей, из которых 3 млн рублей предназначались Молчанову и Житеневу, а 7 млн рублей ему и другому сотруднику УФСБ за посреднические услуги»,

— говорится в процессуальном документе, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Следствие утверждает, что когда сотрудники УФСБ получили от представителей предпринимателя деньги, то разделили их прямо на рабочем месте. Так же якобы поступил и Молчанов, отдав Житеневу причитающую ему долю прямо в здании ИФНС-5 в Подольске.

Уголовное дело против Кязимова и двух сотрудников УФСБ, выступавших в качестве посредников, было возбуждено СК РФ по Московской области только в прошлом году. Впоследствии материалы передали в центральный аппарат ведомства. По ходу следствия чекисты указали на Молчанова и Житенева, в их отношении возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

«Газете.Ru» известны имена чекистов-посредников. Однако в официальной базе столичных судов нет данных о том, что им избиралась какая-либо связанная с ограничением свободы мера пресечения, как нет там и предпринимателя Кязимова. Это может свидетельствовать о применении к ним специального примечания УК РФ, согласно которому взяткодатель и посредник могут быть освобождены от ответственности за добровольное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Молчанову и Житеневу по предъявленному обвинению грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Торговая компания «Транснафта» зарегистрирована в Подольске, Московская область. Оборот компании за 2016 год (год преступления) составил 17 млрд рублей, в предыдущий год (год, за который проводилась налоговая проверка Молчанова и Житенева) — 59,6 млрд рублей, следует из реестра отчетности юрлиц. В отчете политической партии КПРФ указывается, что в 2016 году «Транснафта» пожертвовала им 43 млн рублей. В 2019 нефтяная компания обанкротилась, суд ввел процедуру ликвидации. На текущий момент этот процесс продолжается.

Защита бывших налоговиков, которые, согласно декларациям, проработали в ФНС вплоть до 2020 года, от комментариев отказалась. «Газета.Ru» направила запрос в УФСБ по Москве и области и СК РФ.